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Merasa aman saat mengemudi
Philips Xenon Standard disediakan sebagai pengganti lampu yang rusak. Kualitas dan kinerjanya setara dengan bohlam orisinalSee all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Philips Xenon Standard menawarkan kinerja lampu berkualitas orisinal seperti pada mobil baru. Kualitas bohlam ini didukung oleh semua produsen besar mobil.
Philips Automotive dikhususkan untuk memproduksi produk dan layanan terbaik di pasar Pabrikan Peralatan Orisinal serta di pasar purnajual. Produk-produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan diuji dengan spesifikasi tertinggi guna memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi para pelanggan. Seluruh proses produksi kami diuji secara cermat, dikendalikan, dan bersertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) sesuai persyaratan tertinggi ECE.
Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat
Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama
Lampu-lampu kami kerap mendapat pujian dari para pakar otomotif.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern - Philips adalah pencipta teknologi Xenon HID. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. *dibandingkan lampu halogen standar
Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.
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Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
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