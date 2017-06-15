Philips adalah pilihan produsen mobil terkemuka.

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern - Philips adalah pencipta teknologi Xenon HID. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.