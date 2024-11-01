    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

    43BDL3452T/00

    Dorong kolaborasi. Sampaikan informasi. Layar Philips UHD Profesional Multi-Sentuh ini cocok untuk pemakaian multi-jari dan multi-pengguna, dari navigasi hingga presentasi. Hingga 20 titik sentuh bisa diaktifkan secara bersamaan.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Layar Multi-Sentuh 20 titik.

    • 43"
    • Didukung Android
    • Multisentuh
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh

    Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

    Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan

    Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Android 8 yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      108.0  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      43  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,2451 mm (H) x 0,2451 mm (V)
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Kecerahan
      400  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 B
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Perawatan permukaan
      Lapisan Anti-Silau
      Teknologi panel
      IPS
      Sistem operasi
      Android 8,0

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 Tipe A (x2)
      • USB 2.0 Tipe B (x1)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • micro SD
      • OPS
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (18/7)
      • Portret (18/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
      Konsumsi (Khas)
      100  W
      Konsumsi (Maks.)
      220 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1004,4  milimeter
      Berat produk
      18,54  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      592,6  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      75,3 (D@Pemasangan di dinding)/109,2 (D@Kotak OPS eksternal)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      39,54  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      23.33  inci
      Pemasangan di dinding
      200 x 200 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2.96(D@Wall mount)/4.30(D@External OPS box)  inci
      Lebar bezel
      16,3 mm (T/R/L/B)
      Berat produk (lb)
      40,87  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% (tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Pemutar Internal

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memori
      • 2GB DDR3
      • 8GB
      Wi-Fi
      • 2.4 G
      • 5 G

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Kain pembersih (x1)
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Logo Philips (x1)
      • Kabel catu daya (3 m)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel RS232 (3 m) (x1)
      • Kabel daisy chain RS232 (x1)
      • Tutup USB dan 1x sekrup
      Dudukan
      BM05922 (Opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Spanyol
      • Turki
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Jaminan
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Kelas A
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      IRHE
      Titik sentuh
      20 titik sentuh simultan
      Plug and play
      Sesuai untuk HID
      Kaca pelindung
      Kaca pengaman kokoh 3 mm

