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    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

    43BDL4051T/00

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    Dorong kolaborasi. Sampaikan informasi. Layar Philips Full HD Profesional Multi-Sentuh ini cocok untuk pemakaian multi-jari dan multi-pengguna, dari navigasi hingga presentasi. Hingga 10 titik sentuh bisa diaktifkan secara bersamaan.

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    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

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    Layar Multi-Sentuh 10 titik.

    • 43"
    • Didukung Android
    • Multi-sentuh
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Kontrol layar Anda melalui koneksi Internat. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

    CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh

    Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

    Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan

    Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      108.0  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      42.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,49 x 0,49 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      450  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 juta
      Rasio kontras (standar)
      1100:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      12  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Perawatan permukaan
      Lapisan Anti-Silau
      Teknologi panel
      IPS

    • Konektivitas

      Output audio
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      • Konektor speaker eksternal
      Input video
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (melalui DVI)
      Input audio
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      • Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • micro SD
      • micro USB
      • mPCIe
      • Stopkontak USB (5 V. 2 amp)
      • USB
      Keluaran video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (melalui DVI-D)
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Gambar dalam gambar
      PIP
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • VGA
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • DVI
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Kemudahan lain
      Gagang pengangkat
      Performa gambar
      Kontrol warna lanjutan
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      • Satu Kabel (HDMI-CEC)
      • HDMI (Satu Kabel)
      Memori
      16GB eMMC

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
      Konsumsi (Khas)
      59  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1002,6  milimeter
      Berat produk
      19,4  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      590,8  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      91,4  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      39,47  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      23.26  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3,60  inci
      Lebar bezel
      29,2 mm
      Berat produk (lb)
      42,77  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Pemutar Internal

      CPU
      Quad Core Cortex A9 1.8GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core 533MHz
      Memori
      2GB DDR3
      Penyimpanan
      16GB EMMC
      Wi-Fi
      2.4 G

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel Daya AC
      • Kabel RS232
      • Kabel USB
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      Aksesori opsional
      ColourCalibrationKit (CCK4602)
      Dudukan
      BM05922 (Opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Spanyol
      • Turki
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CCC
      • FCC, Kelas B
      • UL/cUL
      • RoHS
      • CB
      • C-Tick
      • BSMI
      • EnergyStar 7.0
      • GOST
      • PSE
      • VCCI

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      Sentuhan infra merah
      Titik sentuh
      10 titik sentuh simultan
      Plug and play
      Sesuai untuk HID
      Kaca pelindung
      • Kaca pengaman kokoh 5 mm
      • Anti-Silau
      • Anti-Pantul

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Kabel RS232
    • Kabel USB
    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Panduan cepat
    • Aksesori opsional: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    Badge-D2C

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