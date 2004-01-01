Cari istilah

    Energy Label Europe G

    Signage Solutions Layar D-Line

    43BDL4550D/00

    Buat kagum tamu Anda dengan layar tampilan grafis yang lebih pintar dan lebih cepat. Dengan teknologi Wi-Fi terintegrasi dan dirancang untuk menjalankan aplikasi Android, ini adalah evolusi mutakhir untuk solusi papan tampilan grafis.

    didukung Android

    • 43"
    • Didukung Android
    • 500cd/m²
    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.

    Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver

    Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

    SmartPower untuk menghemat energi

    Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

    CMND: Kendalikan layar Anda

    Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

    Buat dan perbarui konten dengan CMND & Create

    Rancang dan buat konten menarik dengan CMND & Create, alat penulisan yang dahsyat. Dengan antarmuka drag-and-drop, templat yang dimuat sebelumnya, dan widget terpadu, Anda dapat membuat pelanggan terpesona dengan konten menarik. Tersedia dalam mode potret dan lanskap.

    Mengelola pengaturan banyak layar dengan CMND & Control

    Dengan CMND & Control, atur banyak tampilan dengan mudah di satu lokasi pusat. Dengan pemantauan tampilan real time, pengaturan dan pembaruan perangkat lunak dari lokasi jarak jauh, serta kemampuan mengatur dan mengonfigurasi banyak layar sekaligus, seperti tampilan dinding video atau papan menu, mengendalikan suite tampilan belum pernah semudah ini.

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Android 8 yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

    Memastikan konten Anda dijalankan dengan cuplikan layar otomatis

    Konten adalah raja, dan dengan fitur cuplikan layar otomatis, Anda dapat memastikan bahwa konten aktif dan berjalan sepanjang waktu. Cuplikan layar diambil sepanjang hari, yang kemudian disimpan di server FTP. Dari sana, cuplikan layar dapat dilihat kapan pun, atau di mana pun Anda berada.

    Layar panel tampilan lebar ADS

    Lihat konten dari segala sudut berkat teknologi tampilan lebar ADS. Dengan Advanced Super Dimension Switch, pemrosesan gambar di layar makin cepat sehingga transisi konten makin mulus. Gambar yang dihasilkan luar biasa akurat. Warna yang ditampilkan pun mengagumkan dengan sudut tampilan 180 derajat.

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

    Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat sendiri.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      108.0  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      42.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,2451 x 0,2451 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 G Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Progressive scan
      Teknologi panel
      IPS
      Sistem operasi
      Android 8.0

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2,0 (x2)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Keluaran video
      • Port Layar 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      Wi-Fi
      antena ganda 2,4 GHz dan 5 GHz
      Konektor antena 4G/LTE
      mPCIe

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 10 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • HDMI
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      RS232
      Protokol Wi-Fi
      a b g n, 802.1x

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      83  W
      Konsumsi (Maks.)
      123 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      Format video
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 2160p, 24, 30, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensi

      Lebar Set
      973,0  milimeter
      Berat produk
      10,71  kg
      Tinggi Set
      561,2  milimeter
      Kedalaman Set
      63,5  milimeter
      Lebar Set (inci)
      38,31  inci
      Tinggi Set (inci)
      22.09  inci
      Pemasangan di dinding
      200 (H) x 200(V) mm, M6
      Kedalaman Set (inci)
      2.50  inci
      Lebar bezel
      13,9 mm (Bezel rata)
      Berat produk (lb)
      23,61  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20-80 % RH (Tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5–95 % RH (Tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Pemutar Internal

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memori
      3GB DDR
      Penyimpanan
      32GB eMMc

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Panduan cepat
      • Kabel RS232
      • Kabel daya AC
      • Kabel sensor IR (1,8M)
      • Remote Control & Baterai AAA
      Aksesori Disertakan
      • kabel daisy-chain RS232
      • Logo Philips (x1)
      • Tutup Sakelar AC
      • Tutup USB (x1)
      • Sekrup
      Dudukan
      BM05922 (Opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Spanyol
      • Polandia
      • Turki
      • Rusia
      • Italia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Jaminan
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CCC
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • VCCI
      • CU
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • FCC, Kelas A
      • PSB

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Panduan cepat
    • Kabel RS232
    • Kabel Daya AC
    • Kabel sensor IR (1,8M)
