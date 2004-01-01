43HFL6214U/12
Konektivitas lebih pintar
Dirancang untuk dunia yang bergerak cepat, MediaSuite memberikan konektivitas canggih dan setelan konfigurasi yang praktis. Berkemampuan Chromecast sehingga streaming lebih cepat dan mudah, sementara Android™ dan Google Play Store menghadirkan kemungkinan tak terbatas.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Layar Profesional Philips yang didukung oleh Android ini cepat, praktis, dan mudah digunakan. Layar dioptimalkan untuk aplikasi Android native dan juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Pembaruan otomatis memastikan aplikasi selalu terkini.
Memungkinkan casting film, presentasi, dan lainnya secara instan dan aman dari perangkat cerdas (ponsel, laptop, tablet) dalam resolusi hingga 4K. Chromecast hemat biaya, tidak memerlukan perangkat keras tambahan, dan aman untuk penggunaan profesional. Pengguna cukup mengetuk ikon Chromecast di perangkat cerdas untuk mulai streaming konten dari ribuan aplikasi berkemampuan cast, dan perangkat cerdas berfungsi sebagai remote control.
Akses penuh ke seluruh Google Play Store memudahkan Anda menambahkan aplikasi, game, musik, film, dan lainnya ke Philips Professional Display Anda. Alat bisnis baru dan opsi hiburan ekstra ditambahkan ke katalog setiap harinya, memastikan Anda selalu punya akses ke tren global terbaru.
Philips MediaSuite menghadirkan antarmuka pengguna (UI) yang jernih dan mudah dinavigasi yang dapat disesuaikan dengan brand Anda. Tambahkan logo dan warna dengan mudah ke bilah pencarian untuk meningkatkan kehadiran brand.
Dapatkan kontrol penuh dan terpusat untuk aplikasi yang diinstal di Layar Profesional Philips Anda. AppControl memungkinkan Anda menginstal, menghapus, dan mengelola aplikasi di Layar tertentu atau di seluruh jaringan sehingga Anda dapat menawarkan pengalaman eksklusif bagi tamu dan pelanggan, berapa pun layar yang Anda kelola.
Jalankan jaringan layar melalui koneksi lokal (LAN atau RF). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti memperbarui perangkat lunak dan pengaturan serta memantau status tampilan. Dengan satu TV atau lebih, CMND & Control memudahkan pengaturan perangkat Anda.
Buat pengunjung merasa nyaman. CMND & Check-in memungkinkan Anda menggunakan informasi individu, seperti nama dan bahasa yang digunakan, untuk menciptakan pengalaman yang eksklusif. Anda dapat menambahkan sentuhan khusus untuk tamu hotel, mempersingkat proses penagihan, atau menawarkan beberapa paket saluran.
Akses Netflix terintegrasi menjadikan pengalaman menonton film dan acara terbaru dari akun Anda lebih mudah, cepat, dan nyaman. Tidak perlu pemutar eksternal atau TV satelit, sehingga mengurangi biaya operasional dan pemasangan tetap rapi, sekaligus memberikan tampilan yang modern. Tombol khusus Netflix pada remote menyediakan akses instan untuk kegunaan yang efisien. Syarat dan ketentuan berlaku untuk aktivasi Netflix.
Kontrol suara dan jawaban yang lebih cepat hadir berkat remote control berkemampuan Asisten Google™ opsional (22AV2025B/00). Buka YouTube. Tambah volume. Putar lagu favorit, dan dapatkan semua info yang Anda perlukan seperti kabar cuaca, agenda kegiatan, bahkan terjemahan ucapan dalam sekejap. Dengan Asisten Google™, kemungkinan jadi tak terbatas.
