Layar LED. Kualitas gambar menakjubkan. Kesempurnaan yang seragam

Buat dinding video tanpa bezel dalam bentuk, ukuran, atau resolusi apa saja. Desain kabinet Philips Professional LED yang modular mampu beradaptasi dengan segala ruangan. Buat instalasi yang besar dan imersif, atau rakit pola menarik. Buat dinding video yang bergerak mengalir di sepanjang pintu dan area masuk lainnya.