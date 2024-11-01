Tarik perhatian dengan Layar Videowall Philips X-Line Profesional. Kontras terang dan bezel ramping memungkinkan gambar yang jernih dan tanpa gangguan. Baik untuk digunakan di bandara atau mengadakan konferensi.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Produk ini berhak mendapatkan keringanan PPN
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.
CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.
Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.
FailOver memastikan konten selalu diputar
Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.
Bezel ultra-tipis (3,5 mm). Untuk gambar bebas gangguan
Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja
Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk membuat tiling videowall tanpa menggunakan perangkat eksternal. Cukup gunakan satu pemutar untuk menangani konten, baik jika Anda menggunakan 4 layar atau 40. Mendukung penuh konten 4K, dan jika kontan ditampilkan di keempat layar, Anda akan mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik.
Tambahkan daya pemrosesan Andriod dengan modul CRD50 opsional
Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).
Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND
Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.
Spesifikasi Teknis
Gambar/Tampilan
Ukuran layar diagonal (metrik)
123.2
cm
Ukuran layar diagonal (inci)
48.5
inci
Rasio Aspek
16:9
Resolusi panel
1920x1080p
Pitch piksel
0,56 x 0,56 mm
Resolusi optimal
1920 x 1080 @ 60 Hz
Kecerahan
450
cd/m²
Warna tampilan
1073 M
Rasio kontras (standar)
1300:1
Rasio kontras dinamis
500.000:1
Waktu respons (standar)
8
md
Sudut pandang (horizontal)
178
derajat
Sudut pandang (vertikal)
178
derajat
Penyempurnaan gambar
Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
3D Combfilter
Kompensasi gerakan non-selang-seling
Progressive scan
3D MA non-selang-seling
Penyempurnaan kontras dinamis
Konektivitas
Output audio
Audio Kiri/Kanan (RCA)
Konektor speaker eksternal
Input video
DVI-D
HDMI (x2)
VGA (Analog D-Sub)
DisplayPort (1.2)
Komponen (BNC x3)
Komposit (BNC)
Input audio
Jack 3,5 mm
Audio Kiri/Kanan (RCA)
Koneksi lain
OPS
Keluaran video
DisplayPort
DVI-I
VGA (melalui DVI-I)
Kontrol eksternal
IR (in/out) jack 3,5 mm
RJ45
RS232C (in/out) jack 2,5 mm
Mudah
Penempatan
Lanskap (24/7)
Potret (24/7)
Matriks Kotak
Hingga 10 x 10
Fungsi hemat energi layar
Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
Sinyal loop through
RS232
VGA
DisplayPort
DVI
IR Loopthrough
Mudah dipasang
Gagang Pengangkat
Fungsi Hemat Energi
Smart Power
Dapat dikontrol oleh jaringan
RS232
RJ45
Satu Kabel (HDMI-CEC)
Kartu OPS RS232
Suara
Speaker internal
2 x 10W (RMS)
Daya
Konsumsi (Mode aktif)
110 W (metode pengujian EnergyStar 6.0)
Penggunaan daya siaga
<0,5 W
Resolusi Layar yang Didukung
Format komputer
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
1024 x 768, 60Hz
1280 x 768, 60Hz
1280 x 800, 60Hz
1280 x 1024, 60Hz
1360 x 768, 60Hz
1366 x 768, 60Hz
1440 x 900, 60Hz
1600 x 1200, 60Hz
1920 x 1080, 60Hz
1920 x 1200, 60Hz
3840 x 2160, 30Hz
Format video
480i, 60Hz
480p, 60Hz
576p, 50Hz
576i, 50Hz
720p, 50, 60Hz
1080i, 50, 60Hz
1080p, 50, 60Hz
2160p, 30Hz
Dimensi
Ketebalan Bezel
3,5 mm
Lebar yang Ditetapkan
1077,6
milimeter
Berat produk
21,6
kg
Tinggi yang Ditetapkan
607,8
milimeter
Panjang yang Ditetapkan
103,8
milimeter
Lebar yang Ditetapkan (inci)
42,4
inci
Tinggi yang Ditetapkan (inci)
23.9
inci
Pemasangan di dinding
400 x 400 mm, M6
Panjang yang Ditetapkan (inci)
4.1
inci
Lebar bezel
Atas/Kiri: 2,35mm, Bawah/Kanan: 1,25mm
Berat produk (lb)
47,6
lb
Kondisi pengoperasian
Ketinggian
0 ~ 3000 m
Kisaran suhu (pengoperasian)
0 ~ 40
°C
MTBF
60.000
jam
Kelembapan relatif
20 ~ 80
%
Kisaran suhu (penyimpanan)
-20 ~ 60
°C
Aksesori
Aksesori disertakan
Remote Control
Baterai untuk remote control
Kabel daya AC
Panduan cepat
Pin penyelaras tepi
Pelat penyelarasan tepi
Kabel DVI-D
Aksesori Disertakan
Kabel IR
Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
kabel daisy-chain RS232
Kabel adaptor RS232 DB9
Thumb Screw
Aksesori opsional
Kit terakhir bagian tepi
ColourCalibrationKit (CCK4602)
Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)
Lain-lain
Bahasa pada Layar
Arab
Mandarin Sederhana
Cina Tradisional
Indonesia
Prancis
Jerman
Italia
Jepang
Polandia
Rusia
Spanyol
Turki
Garansi
Garansi 3 tahun
Persetujuan peraturan
CE
FCC, Kelas B
UL/cUL
CB
GOST
EPEAT
Apa saja yang terdapat di kotak?
Item lain dalam kotak
Remote Control
Baterai untuk remote control
Kabel Daya AC
Panduan cepat
Pin penyelaras tepi
Pelat penyelarasan tepi
Kabel DVI-D
Aksesori opsional: Kit terakhir bagian tepi
Aksesori opsional: ColourCalibrationKit (CCK4602)
Aksesori opsional: Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)