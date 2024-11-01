Item lain dalam kotak
- Kabel Daya AC
- Kabel RS232
- Baterai untuk remote control
- Panduan cepat
- Remote Control
- Kabel sensor IR (1,8M)
- Aksesori opsional: Dudukan di atas meja
49BDL3050Q/75
Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda
Menghasilkan gambar jernih yang lebih ramah lingkungan dengan layar Q-line. Memiliki performa dan keandalan tinggi, namun rendah konsumsi daya, ideal untuk proyek yang menuntut kualitas gambar terbaik.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan CMND & Control, atur banyak tampilan dengan mudah di satu lokasi pusat. Dengan pemantauan tampilan real time, pengaturan dan pembaruan perangkat lunak dari lokasi jarak jauh, serta kemampuan mengatur dan mengonfigurasi banyak layar sekaligus, seperti tampilan dinding video atau papan menu, mengendalikan suite tampilan belum pernah semudah ini.
Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.
Rancang dan buat konten menarik dengan CMND & Create, alat penulisan yang dahsyat. Dengan antarmuka drag-and-drop, templat yang dimuat sebelumnya, dan widget terpadu, Anda dapat membuat pelanggan terpesona dengan konten menarik. Tersedia dalam mode potret dan lanskap.
Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Rancang konten tampilan grafis secara online dan hubungkan dengan layar atau dengan jaringan lengkap Anda. Cukup colokkan kabel Internet RJ45 untuk koneksi jaringan, sambungkan layar dengan alamat url khusus dan Anda siap untuk memutar konten berbasis cloud.
Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.
Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.
Saksikan Solusi Papan Tampilan Grafis Anda dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar dari resolusi layar Full HD konvensional. 3840 x 2160 piksel menawarkan gambar yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru.
Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
Lain-lain
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