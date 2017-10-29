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  • Tangguh dan andal Tangguh dan andal Tangguh dan andal

    Signage Solutions Layar P-Line

    49BDL5055P/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Tangguh dan andal

    Penuhi tuntutan lingkungan yang menantang dengan layar P-Line profesional Full HD. Komponen yang kuat membuat layar ini berfungsi dari dapur hingga ruang mesin. Sudut pandang lebar memastikan informasi penting terlihat jelas.

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    Signage Solutions Layar P-Line

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    Tangguh dan andal

    Layar 24/7 cerah dan kokoh.

    • 49"
    • Didukung Android
    • 500cd/m²
    D-image:pencitraan klinis yang akurat

    D-image:pencitraan klinis yang akurat

    Layar Profesional Philips dirancang demi memenuhi standar kepatuhan klinis dan menghasilkan kinerja gambar hitam-putih. Gambar optimal yang dihasilkan oleh layar dapat digunakan untuk menampilkan gambar medis di ruangan konsultasi atau ruang kelas.

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online

    Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Kontrol layar Anda melalui koneksi Internat. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

    CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh

    Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

    Slot mPCIe terintegrasi untuk 4G/modul LTE opsional

    Hubungkan modul 4G/LTE dengan mudah ke Layar Philips Profesional Anda. Slot mPCIe terintegrasi memungkinkan layar berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan nirkabel yang sama. Sangat praktis jika layar diinstal di lokasi seperti bank atau bangunan pemerintahan, di mana akses ke jaringan lokal tidak dimungkinkan.

    Bukti Pemutaran untuk konten Android. Ketahui apa yang sedang diputar

    Pastikan Layar Profesional Philips bersistem operasi Android Anda menampilkan konten yang benar-bahkan ketika Anda tidak ada. Saat memutar konten melalui pemutar media yang tertanam, Anda dapat menyetel layar untuk mengambil cuplikan layar otomatis secara berkala. Cuplikan layar ini disimpan pada memori internal layar, dan bisa dikirimkan melalui email.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      123.2  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      48.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,55926 x 0,55926 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 miliar
      Rasio kontras (standar)
      1300:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Sistem operasi
      Android 5.1.1

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • Port Layar 2.1 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 1.4 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x1)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • OPS
      • Micro SD (x1)
      • Micro USB (tipe B) x1
      Keluaran video
      • Port Layar
      • DVI-I (x1)
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      Fungsi WiFi opsional
      memerlukan modul WiFi dan antena eksternal

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap
      • Potret
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • DVI
      • RS232
      • VGA
      Mudah dipasang
      • AC Out
      • Smart Insert
      • Gagang Pengangkat
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Kemudahan lain
      G sensor
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RJ45
      • HDMI (Satu Kabel)
      • RS232

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      95  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Konsumsi (EPA 7.0)
      82,08 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      Format video
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 480I, 30Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 25Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1092,8  milimeter
      Berat produk
      19,0  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      623,0  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      56,8  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      43,0  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      24.5  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2,3  inci
      Lebar bezel
      6,5 mm
      Berat produk (lb)
      41,9  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80(operasi),5 - 95(penyimpanan)  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP1
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Pemutar Internal

      CPU
      Octacore Cortex A53 1,5GHz
      GPU
      PowerVR SGX6110
      Memori
      2GB DDR3
      Penyimpanan
      16GB EMMC

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      • Remote Control
      • Kabel Daya AC
      • Kabel RS232
      Aksesori Disertakan
      • Kit Penyejajar Tepi (2)-1 buah
      • Logo Philips (x1)
      • Sekrup jari (8 bh)
      • Kit Penyejajar Tepi (1)-2 buah
      • kabel daisy-chain RS232
      • Antena Wifi (2 buah)
      Dudukan
      BM04642/00 (Opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Spanyol
      • Polandia
      • Turki
      • Rusia
      • Italia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • EnergyStar 7.0
      • CE
      • FCC, Kelas B
      • CCC
      • BSMI
      • CB
      • VCCI
      • CECP
      • EAC
      • PSB
      • EMF
      • UL/cUL

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Baterai untuk remote control
    • Panduan cepat
    • Remote Control
    • Kabel Daya AC
    • Kabel RS232
    Badge-D2C

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