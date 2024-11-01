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  • Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda

    Signage Solutions Layar Q-Line

    50BDL3050Q/75

    Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda

    Menghasilkan gambar jernih yang lebih ramah lingkungan dengan layar Q-line. Memiliki performa dan keandalan tinggi, namun rendah konsumsi daya, ideal untuk proyek yang menuntut kualitas gambar terbaik.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions Layar Q-Line

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    Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda

    Dengan kinerja yang tak ternilai

    • 49"
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Mengelola pengaturan banyak layar dengan CMND & Control

    Mengelola pengaturan banyak layar dengan CMND & Control

    Dengan CMND & Control, atur banyak tampilan dengan mudah di satu lokasi pusat. Dengan pemantauan tampilan real time, pengaturan dan pembaruan perangkat lunak dari lokasi jarak jauh, serta kemampuan mengatur dan mengonfigurasi banyak layar sekaligus, seperti tampilan dinding video atau papan menu, mengendalikan suite tampilan belum pernah semudah ini.

    CMND: Kendalikan layar Anda

    CMND: Kendalikan layar Anda

    Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

    Buat dan perbarui konten dengan CMND & Create

    Buat dan perbarui konten dengan CMND & Create

    Rancang dan buat konten menarik dengan CMND & Create, alat penulisan yang dahsyat. Dengan antarmuka drag-and-drop, templat yang dimuat sebelumnya, dan widget terpadu, Anda dapat membuat pelanggan terpesona dengan konten menarik. Tersedia dalam mode potret dan lanskap.

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan HTML5

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan HTML5

    Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Rancang konten tampilan grafis secara online dan hubungkan dengan layar atau dengan jaringan lengkap Anda. Cukup colokkan kabel Internet RJ45 untuk koneksi jaringan, sambungkan layar dengan alamat url khusus dan Anda siap untuk memutar konten berbasis cloud.

    Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

    Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

    Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

    SmartPower untuk menghemat energi

    SmartPower untuk menghemat energi

    Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

    Resolusi 4K Ultra HD: resolusi yang tidak pernah Anda saksikan sebelumnya

    Saksikan Solusi Papan Tampilan Grafis Anda dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar dari resolusi layar Full HD konvensional. 3840 x 2160 piksel menawarkan gambar yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru.

    Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

    Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      125.73  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      49.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,2854 x 0,2854 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      4000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Penyempurnaan warna
      • Penyesuaian Suhu Warna
      • De-interlacer
      • Reduksi Noise
      • Smart Picture
      Teknologi panel
      AMVA
      Sistem operasi
      Android 5.0.1

    • Konektivitas

      Output audio
      Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Input video
      • DVI-D
      • VGA (Analog D-Sub)
      • HDMI (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Kontrol eksternal
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45

    • Mudah

      Penempatan
      Lanskap (18/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 10 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • IR Loopthrough
      • RS232
      Mudah dipasang
      Kunci Remote Control
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (400x400mm)
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Memori
      8GB eMMC

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Mode aktif)
      128 W
      Konsumsi (Khas)
      140  W
      Konsumsi (Maks.)
      180 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      Format video
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 480p, 30, 60Hz
      • 576p, 25, 50Hz
      • 2160p, 30,50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1.123,6  milimeter
      Berat produk
      12,8  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      646,7  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      67,8  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      44,24  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      25.5  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Lebar bezel
      11,8 mm (Atas/Kiri/Kanan) & 14,3 mm (Bawah)
      Berat produk (lb)
      28,16  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80% (pengoperasian),5 - 95%(penyimpanan)  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WMV
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • WEBM
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Pemutar Internal

      CPU
      Prosesor ARM Quad-core
      Memori
      2GB DDR3
      Penyimpanan
      8GB eMMC

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel daya AC
      • Kabel RS232
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      • Remote Control
      • Kabel sensor IR (1,8M)
      Aksesori Disertakan
      kabel daisy-chain RS232
      Dudukan
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      • Jepang
      • Ceko
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, Kelas B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Kabel RS232
    • Baterai untuk remote control
    • Panduan cepat
    • Remote Control
    • Kabel sensor IR (1,8M)
    Badge-D2C

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