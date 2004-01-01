Item lain dalam kotak
- Panduan cepat
- Kabel RS232
- Kabel Daya AC
- Kabel sensor IR (1,8M)
50BDL4550D/00
Mengejar inovasi
Buat kagum tamu Anda dengan layar tampilan grafis yang lebih pintar dan lebih cepat. Dengan teknologi Wi-Fi terintegrasi dan dirancang untuk menjalankan aplikasi Android, ini adalah evolusi mutakhir untuk solusi papan tampilan grafis.
Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.
Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.
Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.
Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.
Rancang dan buat konten menarik dengan CMND & Create, alat penulisan yang dahsyat. Dengan antarmuka drag-and-drop, templat yang dimuat sebelumnya, dan widget terpadu, Anda dapat membuat pelanggan terpesona dengan konten menarik. Tersedia dalam mode potret dan lanskap.
Dengan CMND & Control, atur banyak tampilan dengan mudah di satu lokasi pusat. Dengan pemantauan tampilan real time, pengaturan dan pembaruan perangkat lunak dari lokasi jarak jauh, serta kemampuan mengatur dan mengonfigurasi banyak layar sekaligus, seperti tampilan dinding video atau papan menu, mengendalikan suite tampilan belum pernah semudah ini.
Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Android 8 yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.
Konten adalah raja, dan dengan fitur cuplikan layar otomatis, Anda dapat memastikan bahwa konten aktif dan berjalan sepanjang waktu. Cuplikan layar diambil sepanjang hari, yang kemudian disimpan di server FTP. Dari sana, cuplikan layar dapat dilihat kapan pun, atau di mana pun Anda berada.
Lihat konten dari segala sudut berkat teknologi tampilan lebar ADS. Dengan Advanced Super Dimension Switch, pemrosesan gambar di layar makin cepat sehingga transisi konten makin mulus. Gambar yang dihasilkan luar biasa akurat. Warna yang ditampilkan pun mengagumkan dengan sudut tampilan 180 derajat.
Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat sendiri.
