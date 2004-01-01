    Rasakan keseruan menonton lewat IPTV Full HD profesional. Manajemen pusat yang hemat biaya, instalasi cepat, dan antarmuka pengguna kustom menjadikannya sebuah solusi yang fleksibel. Tak perlu ragu dengan kualitas gambar TV Philips yang paripurna.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    TV dengan Sistem Pro

    • PrimeSuite
    • Full HD

    Biarkan orang lain melihat. Sematkan logo Anda pada UI TV

    TV Profesional Philips Anda menawarkan antarmuka pengguna (UI) yang sederhana dan mudah digunakan. Anda dapat menyesuaikannya dengan branding Anda sendiri. Tambahkan logo atau warna Anda pada bilah pencarian dengan mudah untuk meningkatkan visibilitas merek Anda.

    Kompatibel dengan MyChoice. Solusi bayar-untuk-lihat bawaan

    Tawarkan konten bayar-untuk-lihat dalam segala situasi—dari model bayar-untuk-akses-semua-saluran lengkap hingga konten premium tertentu. MyChoice adalah solusi terintegrasi yang membuat penonton dapat mengakses saluran bayar-per-lihat melalui kode atau kartu.

    IPTV. Menyediakan saluran melalui IP. Instal UI Anda sendiri

    Menyediakan saluran melalui IP. Instal antarmuka pengguna (UI) Anda sendiri yang dapat disimpan di server pusat dan dikirim ke TV melalui IP. UI yang sudah diinstal di TV juga dapat disimpan secara lokal. Dapatkan manfaat dari fleksibilitas dan instalasi yang cepat, baik saat mengatur personalisasi TV Sistem Philips Pro atau memusatkan manajemen sistem.

    CMND & Control. Mengoperasikan, memperbarui, memelihara

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN atau RF). Dengan CMND & Control, Anda dapat menjalankan berbagai fungsi penting, seperti mengontrol input, memperbarui perangkat lunak, dan memantau status layar untuk satu atau beberapa layar TV sekaligus.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (inci)
      50  inci
      Ukuran layar diagonal (metrik)
      126  cm
      Layar
      • LED Full HD
      • D-LED
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Sudut tampilan
      178º (H) / 178º (V)

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (hingga 1080p60)
      TV Analog
      PAL
      Pemutaran IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Fitur

      Mudah digunakan
      • Gaya Gambar
      • Gaya Suara
      Layanan digital
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteks
      • HbbTV
      • Terjemahan
      Kontrol lokal
      Joystick

    • Fitur Perhotelan

      Mode hotel
      • Kunci Kontrol Joystick
      • Kunci menu
      • Kunci Menu Instalasi
      • Batasan volume
      Mode Penjara
      • mode keamanan tinggi
      • Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
      Timer
      • Timer Tidur
      • Alarm Bangun Tidur
      • Bangun pada Saluran
      • Suara Bangun
      Kontrol Menyala
      • Saluran
      • Fitur
      • Format Gambar
      • Volume
      • Gaya Gambar
      Kontrol daya
      • Mode Mulai Cepat
      • Fitur MENYALA Otomatis
      • WoLAN
      Apl
      YouTube
      Merek Anda
      • Layar Awal yang Dapat Disesuaikan
      • Nama Lokasi (ID Geoname)
      • CMND&Create
      • Dasbor yang Dapat Disesuaikan (HTML)
      • Logo Selamat Datang
      Jam
      • Jam pada Layar
      • Jam Eksternal Opsional
      Kloning dan Pembaruan Firmware
      • Kloning Awal Instan
      • Melalui USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Editor Saluran Offline
      • Editor Pengaturan Offline
      • Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF
      • CMND&Create
      • Manajemen grup TV
      Kontrol
      • JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT
      • Protokol Serial Xpress
      DRM Interaktif
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Perolehan pendapatan
      MyChoice
      Bahasa
      Kontrol bahasa tamu
      Remote Control
      • Deteksi Baterai Lemah
      • Kunci Pintu Baterai RC
      • Tombol Jam yang Menyala dalam Gelap
      CMND&Check-in
      • Nama Tamu
      • Bahasa Tamu

    • Fitur kesehatan

      Kontrol
      • Multi-Remote Control
      • Kompatibel dengan RC Kesehatan
      • Kompatibel dengan sistem panggil perawat
      Mudah
      • Keluaran headphone
      • Fungsi senyap independen pada speaker utama
      • Deteksi Headphone
      Pengaman
      • Isolasi ganda kelas II
      • Penghambat api

    • Multimedia

      Pemutaran video yang didukung
      • Format: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Format: AVI, MKV
      • VP9
      Format musik yang didukung
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hingga v9.2)
      • WMA-PRO (v9 dan v10)
      Format teks yang didukung
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Format gambar yang didukung
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF
      Resolusi Video yang didukung pada USB
      hingga 1920x1080p@60Hz

    • Audio

      Daya output suara
      16 (2x8)  W
      Out speaker kamar mandi
      1,5W Mono 8Ohm
      Speaker
      • 2,0
      • Ke arah bawah
      Fitur Suara
      • DTS-HD
      • Kompatibel dengan Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AVL
      • Incredible surround

    • Daya

      Stopkontak
      AC 220-240V; 50-60Hz
      Suhu sekitar
      0 °C hingga 40 °C
      Penggunaan daya siaga
      <0,3 W
      Kelas Label Energi
      E
      Daya Label Energi Eu
      48  W
      Fitur Hemat Daya
      Mode Eco
      Nomor registrasi EPREL
      345167

    • Aksesori

      Termasuk
      • Dudukan Pinggir
      • Remote Control 22AV1904A/12
      • 2 x Baterai AAA
      • Kabel Listrik
      • Pamflet Garansi
      • Brosur Legal dan Keselamatan
      Opsional
      • RC Mudah 22AV1601B/12
      • RC Kesehatan 22AV1604B/12
      • Jam Eksternal 22AV1860A/12
      • Modem Kabel DOCSIS 22AV1970A
      • RC Pengaturan 22AV9574A/12

    • Sisi Konektivitas

      Slot Antarmuka Umum
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Keluaran headphone
      Jack-Mini
      USB1
      USB 2.0

    • Konektivitas Belakang

      Out speaker kamar mandi
      Jack-Mini
      Kontrol Eksternal
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      Keluaran Audio Digital
      Optik
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI2
      HDMI 1.4
      USB2
      USB 2.0

    • Peningkatan Konektivitas

      RJ48
      • IR-In/Out
      • Antarmuka Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Pemutaran satu sentuhan
      • Sistem Siaga
      • RC pass-through
      • kontrol audio sistem
      LAN
      Bangun pada LAN
      HDMI
      • MHL 2.0 (HDMI1)
      • ARC (HDMI2)

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1128  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      655  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      82/86  milimeter
      Berat produk
      11,3  kg
      Lebar set (plus dudukan)
      1128  milimeter
      Tinggi Set (berdiri)
      715  milimeter
      Kedalaman set (plus dudukan)
      214,5  milimeter
      Berat produk (+dudukan)
      11.6  kg
      Kompatibel untuk pemasangan dinding
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Baterai untuk remote control
    • Remote Control
    • Pamflet garansi
    • Kabel listrik
    • Dudukan di atas meja
    • Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
    • Philips tidak menjamin ketersediaan atau keberlanjutan fungsi yang benar dari apl.
    • Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
    • Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
