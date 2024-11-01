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    Signage Solutions Layar Dinding Video

    55BDL2005X/75

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    Tarik perhatian dengan Layar Videowall Philips X-Line Profesional. Kontras terang dan bezel ramping memungkinkan gambar yang jernih dan tanpa gangguan. Baik untuk digunakan di bandara atau mengadakan konferensi.

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    Signage Solutions Layar Dinding Video

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    Layar videowall serbaguna.

    • 55"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Full HD
    • 500cd/m²
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Bezel ultra-tipis (3,5 mm). Untuk gambar bebas gangguan

    Bezel ultra-tipis (3,5 mm). Untuk gambar bebas gangguan

    Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja

    Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk membuat tiling videowall tanpa menggunakan perangkat eksternal. Cukup gunakan satu pemutar untuk menangani konten, baik jika Anda menggunakan 4 layar atau 40. Mendukung penuh konten 4K, dan jika kontan ditampilkan di keempat layar, Anda akan mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik.

    Tambahkan daya pemrosesan Andriod dengan modul CRD50 opsional

    Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      138.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      1.200:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • Penyempurnaan kontras dinamis

    • Konektivitas

      Output audio
      • Jack 3,5mm
      • Koneksi speaker eksternal
      Input video
      • Komponen (BNC x3)
      • Komposit (Berbagi komponen Y)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-D
      • HDMI 1.4 (x2)
      • USB 2.0 (x1)
      • VGA (Analog D-Sub)
      Input audio
      • Jack 3,5 mm
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Koneksi lain
      OPS
      Keluaran video
      • Port Layar 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Potret
      • Lanskap
      Matriks Kotak
      Hingga 10 x 10
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • DVI Loopthrough
      Mudah dipasang
      • Gagang Pengangkat
      • Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      Perangkat lunak kontrol
      SICP/CMND&Kontrol

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W (RMS)

    • Daya

      Stopkontak
      Universal (AC 100–240 V), 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      200  W
      Konsumsi (Maks.)
      250 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 X 2160, 30Hz (Tiling)
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      Format video
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Ketebalan Bezel
      3,5 mm (B-B)
      Dudukan Smart Insert
      100 x 100 mm, 6 x M4 L6
      Lebar yang Ditetapkan
      1213,5  milimeter
      Berat produk
      28,8  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      684,3  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      97,8  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      47,78  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      26.94  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.85  inci
      Lebar bezel
      Atas/Kiri: 2,3mm, Bawah/Kanan: 1,2mm
      Berat produk (lb)
      63,49  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60.000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • ISM
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel daya AC
      • Baterai untuk remote control
      • Kabel DVI-D
      • Pin penyelaras tepi
      • Panduan cepat
      • Remote Control
      • Kabel RS232
      Aksesori Disertakan
      • Kabel IR
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Kit-1 (x1)
      • Kit-2 (x2)
      • Kabel daisy chain RS232
      • Sekrup Jempol
      Aksesori opsional
      • Kit terakhir bagian tepi
      • Kit kalibrasi warna
      • CRD41

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • ETL
      • FCC, Kelas A
      • PSB
      • RoHS

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Baterai untuk remote control
    • Kabel DVI-D
    • Pin penyelaras tepi
    • Panduan cepat
    • Remote Control
    • Kabel RS232
    • Aksesori opsional: Kit terakhir bagian tepi
    • Aksesori opsional: Kit kalibrasi warna
    Badge-D2C

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