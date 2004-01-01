    Jadikan presentasi dan branding perusahaan makin mutakhir. Layar Videowall Philips X-Line ini membuat konten Anda terasa nyata untuk menghadirkan interaksi audiens yang maksimal dalam setiap pengaturan dengan Pure Color Pro.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Buat tim dan tamu Anda terkesan

    • 55"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Full HD
    • 700cd/m²
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    Tambahkan daya pemrosesan Andriod dengan modul CRD50 opsional

    Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

    Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja

    Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk membuat tiling videowall tanpa menggunakan perangkat eksternal. Cukup gunakan satu pemutar untuk menangani konten, baik jika Anda menggunakan 4 layar atau 40. Mendukung penuh konten 4K, dan jika kontan ditampilkan di keempat layar, Anda akan mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik.

    Bezel ultratipis. Untuk gambar bebas gangguan

    Tingkatkan kualitas gambar dengan Pure Colour Pro. Dengan mengoptimalkan luminansi melalui pengaturan suhu warna khusus dan kalibrasi gamma yang akurat, konten terlihat lebih tajam, cerah, dan realistis dengan tampilan visual yang memukau.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      138.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolusi optimal
      1.920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      700  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 B
      Rasio kontras (standar)
      1100:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Kabut Embun
      28%

    • Konektivitas

      Output audio
      Mini Jack 3,5 mm (x1)
      Input video
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      • DisplayPort 1.3 (x1)
      Input audio
      Mini jack 3,5 mm (x1)
      Koneksi lain
      • OPS
      • USB 2,0 (x1)
      • Sensor suhu
      Keluaran video
      DisplayPort 1.3 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in) jack 3,5 mm
      • LAN RJ45 (x2)
      • Loopthrough sinyal RJ45 (x2)

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • RJ45
      Mudah dipasang
      • Gagang Pengangkat
      • Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      LAN (RJ45)

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W (RMS)

    • Daya

      Konsumsi (Mode aktif)
      115 W
      Konsumsi (Khas)
      170  W
      Konsumsi (Maks.)
      340 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,50 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      Format video
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160P 50, 60Hz ((HDMI/OPS/DP)

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 mm x 100 mm, 6 x M4xL6
      Lebar yang Ditetapkan
      1213,4  milimeter
      Berat produk
      26,17  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      684,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      98,2 mm (D@BraketDinding)/99,35 mm (D@Pegangan)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      47,77  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      26.94  inci
      Pemasangan di dinding
      400 mm x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.87 (D@WallMount)/3.91 (D@Handle)  inci
      Lebar bezel
      3,5 mm

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20–80% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 - 95% (tanpa kondensasi)

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Gap pad x3
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Konverter RJ45/RS232
      • Penjepit Kawat (x3)
      • Kabel listrik
      • Kabel DP (x1)
      • Kabel RJ45 (x1)
      • Pin Penyejajar Tepi (x2)
      • Kit-1 (x1)
      • Kit-2 (x2)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Jaminan
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • RoHS
      • CB
      • ETL
      • BSMI
      • PSE

