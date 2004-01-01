55BDL3207X/00
Videowall yang mengesankan
Jadikan presentasi dan branding perusahaan makin mutakhir. Layar Videowall Philips X-Line ini membuat konten Anda terasa nyata untuk menghadirkan interaksi audiens yang maksimal dalam setiap pengaturan dengan Pure Color Pro.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.
Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.
Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.
Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).
Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk membuat tiling videowall tanpa menggunakan perangkat eksternal. Cukup gunakan satu pemutar untuk menangani konten, baik jika Anda menggunakan 4 layar atau 40. Mendukung penuh konten 4K, dan jika kontan ditampilkan di keempat layar, Anda akan mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik.
Tingkatkan kualitas gambar dengan Pure Colour Pro. Dengan mengoptimalkan luminansi melalui pengaturan suhu warna khusus dan kalibrasi gamma yang akurat, konten terlihat lebih tajam, cerah, dan realistis dengan tampilan visual yang memukau.
