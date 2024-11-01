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    Professional Monitor Layar Dinding Video

    55BDL4005X/75

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    Tarik perhatian dengan layar videowall X-Line profesional. Kontras tajam dan bezel ramping memungkinkan gambar yang jernih dan tanpa gangguan. Baik untuk digunakan di bandara atau mengadakan konferensi.

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    Professional Monitor Layar Dinding Video

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    Layar videowall serbaguna.

    • 55"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Full HD
    • 500cd/m²
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND

    Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

    Tambahkan daya pemrosesan Andriod dengan modul CRD50 opsional

    Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      138.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 B
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Kabut Embun
      28%

    • Konektivitas

      Output audio
      • Konektor speaker eksternal
      • Mini Jack 3,5 mm (x1)
      Input video
      • Komposit (Berbagi komponen Y)
      • BNC Komponen (x3)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 1.4 (x2)
      • USB 2.0 (x1)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      Input audio
      • Mini jack 3,5 mm (x1)
      • Audio Kiri/Kanan (RCA) x 1
      Koneksi lain
      • OPS
      • Sensor suhu
      Keluaran video
      • DVI-I (x1)
      • Port Layar 1.2 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45 x2
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 10 x 10
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DVI Loopthrough
      Mudah dipasang
      • Gagang Pengangkat
      • Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      Hub RJ45
      tersedia

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W (RMS)

    • Daya

      Konsumsi (Khas)
      135  W
      Konsumsi (Maks.)
      280 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1211,4  milimeter
      Berat produk
      24,9  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      682,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      97,3  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      47,69  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      26.86  inci
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.83  inci
      Lebar bezel
      0,9 mm

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 - 80% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10 - 90% (tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MPD
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Tutup Sakelar AC
      • Gap pad x3
      • Kabel HDMI (3 m) (x1)
      • Kit-1 (x1)
      • Kit-2 (x2)
      • Kabel daya (3m)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel RS232 (3m)
      • kabel daisy-chain RS232
      • Penjepit Kawat (x3)
      Dudukan
      BM05462/BM05922 (Opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • PSB
      • CU
      • ETL

    Badge-D2C

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