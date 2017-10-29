Item lain dalam kotak
- Baterai untuk remote control
- Panduan cepat
- Remote Control
- Pamflet Garansi
- Kabel Daya AC
- Kabel RS232
55BDL5055P/00
Tangguh dan andal
Penuhi tuntutan lingkungan yang menantang dengan layar P-Line profesional Full HD. Komponen yang kuat membuat layar ini berfungsi dari dapur hingga ruang mesin. Sudut pandang lebar memastikan informasi penting terlihat jelas.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Layar Profesional Philips dirancang demi memenuhi standar kepatuhan klinis dan menghasilkan kinerja gambar hitam-putih. Gambar optimal yang dihasilkan oleh layar dapat digunakan untuk menampilkan gambar medis di ruangan konsultasi atau ruang kelas.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.
Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.
Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.
Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.
Kontrol layar Anda melalui koneksi Internat. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.
Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.
Hubungkan modul 4G/LTE dengan mudah ke Layar Philips Profesional Anda. Slot mPCIe terintegrasi memungkinkan layar berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan nirkabel yang sama. Sangat praktis jika layar diinstal di lokasi seperti bank atau bangunan pemerintahan, di mana akses ke jaringan lokal tidak dimungkinkan.
Pastikan Layar Profesional Philips bersistem operasi Android Anda menampilkan konten yang benar-bahkan ketika Anda tidak ada. Saat memutar konten melalui pemutar media yang tertanam, Anda dapat menyetel layar untuk mengambil cuplikan layar otomatis secara berkala. Cuplikan layar ini disimpan pada memori internal layar, dan bisa dikirimkan melalui email.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
Lain-lain
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