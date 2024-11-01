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    Signage Solutions Layar H-Line

    55BDL6002H/00

    Rebut perhatian

    Selalu terlihat saat siang dan malam berkat Panel Full HD H-Line Philips. Kejernihan luar biasa menjadikannya solusi yang tepat untuk area ramai dengan cahaya sekitar yang terang. Dari bandara hingga pusat perbelanjaan.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions Layar H-Line

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    Rebut perhatian

    Layar 24/7 kecerahan tinggi.

    • 55"
    • 2500cd/m²
    • Full HD
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND

    Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

    Kecerahan tinggi (2500 cd/m2). Cocok untuk penggunaan semi luar ruangan

    Buat kesan di lokasi cerah atau semi luar ruangan. Layar (2500 cd/m2) kecerahan tinggi ini sempurna untuk menarik perhatian di area luas dan sibuk dengan kecerahan sekitar yang tinggi.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      138.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      2500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 B
      Rasio kontras (standar)
      4000 : 1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat

    • Konektivitas

      Output audio
      • Jack 3,5mm
      • Konektor speaker eksternal
      Input video
      • Komposit (Berbagi komponen Y)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 1,4 (x2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      • Komponen (BNC x3)
      Input audio
      • Jack 3,5 mm
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Koneksi lain
      • OPS
      • USB 2,0 (x1)
      Keluaran video
      • Port Layar 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      Kontrol eksternal
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • RJ45
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap
      • Potret
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • IR
      • RJ45
      Mudah dipasang
      • Gagang Pengangkat
      • Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Kemudahan lain
      Gagang pengangkat
      Performa gambar
      Kontrol warna lanjutan
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      295  W
      Konsumsi (Maks.)
      420 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      Format video
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 mm x 100 mm pitch, 6 x M4L6
      Lebar yang Ditetapkan
      1243,2  milimeter
      Berat produk
      31,84  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      714  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      137,7  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      48,9  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      28.1  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      5.42  inci
      Lebar bezel
      13,6 mm (Bezel rata)
      Berat produk (lb)
      70,20  lb
      Tinggi Smart Insert
      200  milimeter

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel daya AC
      • Panduan cepat
      • Kabel RS232
      • Remote Control & Baterai AAA
      Aksesori Disertakan
      • kabel daisy-chain RS232
      • Kit Penyejajar Tepi (1) - 1 buah
      • Kit Penyejajar Tepi (2) - 2 buah
      • Logo Philips (x1)
      • Sekrup jari (8 bh)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      • Portugis
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CB
      • CE
      • UL/cUL
      • EAC
      • EMF
      • FCC, Kelas A
      • PSB
      • PSE
      • VCCI

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    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Panduan cepat
    • Kabel RS232
    Badge-D2C

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