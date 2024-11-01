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55BDL6002H/00
Rebut perhatian
Selalu terlihat saat siang dan malam berkat Panel Full HD H-Line Philips. Kejernihan luar biasa menjadikannya solusi yang tepat untuk area ramai dengan cahaya sekitar yang terang. Dari bandara hingga pusat perbelanjaan.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.
Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.
Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.
Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.
Buat kesan di lokasi cerah atau semi luar ruangan. Layar (2500 cd/m2) kecerahan tinggi ini sempurna untuk menarik perhatian di area luas dan sibuk dengan kecerahan sekitar yang tinggi.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Aksesori
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