55BDL6051C/00
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.
Buat kolaborasi makin lancar dengan mode papan tulis. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengubah layar Anda menjadi kanvas kosong yang dapat digambar oleh beberapa pengguna dengan tangan atau spidol layar khusus. Seluruh konten di layar dapat disimpan untuk memudahkan pencetakan atau berbagi file.
