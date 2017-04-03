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    Signage Solutions Layar LED

    55BDL9018L/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pukau audiens Anda

    Sebarkan pesan Anda melalui layar dinding video LED yang mengagumkan. Berkat desain all-in-one dengan penyebaran mudah, kecerahan tinggi, dan kemudahan transisi, layar LED ini cocok untuk penyebaran skala besar atau kecil.

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    Signage Solutions Layar LED

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    dengan layar LED fine pitch yang memukau

    • 55"
    • LED Direct View
    SmartPower untuk menghemat energi

    SmartPower untuk menghemat energi

    Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

    Dirancang untuk pengoperasian 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi

    Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi dan pada lingkungan klinis. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.

    Kecepatan refresh ultra tinggi

    Dengan kecepatan Resfresh Ultra Tinggi, layar LED Philips memamerkan konten terhalus dan terjernih. Ini menjamin bahwa bahkan siaran langsung untuk acara dan pertandingan sangatlah halus, dengan sedikit hingga bahkan tanpa kedipan pada aksi tanpa henti pada layar.

    LED TrueBlack untuk mendapatkan warna khas dan lebih banyak kontras

    Menggunakan teknologi industri terkemuka, LED TrueBlack Philips menghadirkan tingkat hitam legam dan kontras terbaik. Ini artinya warna yang lebih seragam dan lebih banyak “pop” pada warna di layar.

    Instalasi menjadi mudah berkat EasyInstall

    Layar LED Philips dengan EasyInstall dirancang untuk menyederhanakan instalasi dan pemeliharaan. Dengan lemari 54" ramping, kompatibilitas dengan resolusi umum digunakan, serta desain yang seragam, instalasi pun menjadi sangat mudah. Memiliki siklus kerja yang panjang, pengoperasian kontinu terjamin, bahkan dalam penggunaan yang paling menuntut.

    Menampilkan dinding video yang memukau tanpa bezel

    Dioptimalkan untuk paparan maksimum, layar dinding video LED ZeroBezel menghadirkan solusi dinding video. Dengan kemudahan transisi antara layar LED, skalabilitas menjadi sederhana dan Anda dapat dengan mudah meningkatkan ke resolusi Full HD.

    HDMI Daisy Chain

    Membuat dinding video digital dengan HDMI daisy chain. Cukup hubungkan port HDMI Out ke HDMI in layar lain untuk menciptakan pengalaman dinding video yang paling memukau.

    Dilengkapi Kontroler Video Bawaan

    Dengan dilengkapi kontroler video bawaan, maka tidak perlu kontrol video led tambahan.

    Dikembangkan untuk ruang kontrol dan aktivitas siaran

    Layar LED Philips dikembangkan khusus untuk ruang kontrol dan aktivitas siaran.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      137.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.2  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      • 640 x 360
      • 1920 x 1080 (3x3)
      Pitch piksel
      1,8 mm
      Kecerahan
      1000 cd/m2 (800 cd/m2 terkalibrasi)  nit
      Perbedaan kecerahan
      <2%
      Kecerahan & Chroma terkalibrasi
      Y
      Gamut warna (standar)
      Lebar
      Rasio kontras (standar)
      >6000:1
      Sudut pandang (horizontal)
      160  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      140  derajat
      Penyempurnaan gambar
      Tampilan gamut wide color
      Kecepatan Refresh (V)
      5100 Hz
      Akurasi presisi chroma
      0,003
      LED Black between
      Teknologi MicroGrid Shader

    • Konektivitas

      Input video
      HDMI (x2) (Dapat dikunci)
      Keluaran video
      HDMI (x2) (Dapat dikunci)
      Kontrol eksternal
      RJ45

    • Mudah

      Penempatan
      Lanskap (24/7)
      Sinyal loop through
      HDMI daisy chain (hingga FHD)
      Mudah dipasang
      Gagang Pengangkat
      Loop through kontrol jaringan
      RJ45/RJ25
      Loop Through Daya
      Untuk lingkungan 230V: hingga 6 buah, untuk lingkungan 110V: hingga 3 buah

    • Daya

      Konsumsi (Mode aktif)
      128 W {Maks. 380 W}

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1200  milimeter
      Berat produk
      27,1  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      675  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      99  milimeter
      Lebar bezel
      0,0 mm
      Dudukan Sudut
      1165 x 650 mm (4xM6)

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Masa pakai LED
      > 120.000 jam

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • 3x blok penyesuaian horizontal
      • 3x blok penyesuaian vertikal
      • Kabel HDMI daisy chain pendek
      • kabel daya daisy chain pendek
      • kabel RJ25 daisy chain pendek
      Aksesori opsional
      • Kabel HDMI daisy chain panjang
      • Kabel daya daisy chain panjang
      • Kabel RJ25 daisy chain panjang
      • Kabel konektor daya
      • Modul LED cadangan

    • Lain-lain

      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, Kelas A

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Aksesori opsional: Kabel HDMI daisy chain panjang
    • Aksesori opsional: Kabel daya daisy chain panjang
    • Aksesori opsional: Kabel RJ25 daisy chain panjang
    • Aksesori opsional: Kabel konektor daya
    • Aksesori opsional: Modul LED cadangan
    Badge-D2C

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