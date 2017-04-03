Item lain dalam kotak
- Aksesori opsional: Kabel HDMI daisy chain panjang
- Aksesori opsional: Kabel daya daisy chain panjang
- Aksesori opsional: Kabel RJ25 daisy chain panjang
- Aksesori opsional: Kabel konektor daya
- Aksesori opsional: Modul LED cadangan
55BDL9025L/00
Pukau audiens Anda
Sebarkan pesan Anda melalui layar dinding video LED yang mengagumkan. Berkat desain all-in-one dengan penyebaran mudah, kecerahan tinggi, dan kemudahan transisi, layar LED ini cocok untuk penyebaran skala besar atau kecil.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.
Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi dan pada lingkungan klinis. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.
Dengan kecepatan Resfresh Ultra Tinggi, layar LED Philips memamerkan konten terhalus dan terjernih. Ini menjamin bahwa bahkan siaran langsung untuk acara dan pertandingan sangatlah halus, dengan sedikit hingga bahkan tanpa kedipan pada aksi tanpa henti pada layar.
Menggunakan teknologi industri terkemuka, LED TrueBlack Philips menghadirkan tingkat hitam legam dan kontras terbaik. Ini artinya warna yang lebih seragam dan lebih banyak “pop” pada warna di layar.
Layar LED Philips dengan EasyInstall dirancang untuk menyederhanakan instalasi dan pemeliharaan. Dengan lemari 54" ramping, kompatibilitas dengan resolusi umum digunakan, serta desain yang seragam, instalasi pun menjadi sangat mudah. Memiliki siklus kerja yang panjang, pengoperasian kontinu terjamin, bahkan dalam penggunaan yang paling menuntut.
Dioptimalkan untuk paparan maksimum, layar dinding video LED ZeroBezel menghadirkan solusi dinding video. Dengan kemudahan transisi antara layar LED, skalabilitas menjadi sederhana dan Anda dapat dengan mudah meningkatkan ke resolusi Full HD.
Membuat dinding video digital dengan HDMI daisy chain. Cukup hubungkan port HDMI Out ke HDMI in layar lain untuk menciptakan pengalaman dinding video yang paling memukau.
Dengan dilengkapi kontroler video bawaan, maka tidak perlu kontrol video led tambahan.
Layar LED Philips dikembangkan khusus untuk ruang kontrol dan aktivitas siaran.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Nyaman
Daya
Dimensi
Kondisi pengoperasian
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