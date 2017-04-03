Dirancang untuk pengoperasian 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi

Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi dan pada lingkungan klinis. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.