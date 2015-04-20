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  • Sambungkan dan kontrol Sambungkan dan kontrol Sambungkan dan kontrol

    TV LED Profesional

    55HFL5010T/12

    Sambungkan dan kontrol

    Dengan TV Perhotelan yang hemat energi ini, Anda akan menikmati semua manfaat konektivitas canggih dan halaman info hotel interaktif sambil menekan biaya pemasangan berkat pengelolaan jarak jauh.

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    TV LED Profesional

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    Sambungkan dan kontrol

    Untuk pengalaman tamu yang lebih canggih

    • Mediasuite 55"
    • LED
    • DVB-T2/T/C & IPTV
    SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan jarak jauh

    SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan jarak jauh

    SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan TV Anda. Dengan perangkat web yang mudah digunakan, Anda kini dapat mengonfigurasikan dan memasang TV dari jarak jauh tanpa perlu mendatangi ruangan! Ini menghemat waktu dan memastikan tamu Anda tidak terganggu. Baik memperbarui halaman info hotel atau memasang saluran baru, SmartInstall dapat menangani semua.

    SmartInfo untuk halaman info merek hotel yang interaktif

    SmartInfo untuk halaman info merek hotel yang interaktif

    SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi hotel atau kota kepada para tamu. Tamu Anda memiliki akses ke halaman web hotel yang interaktif bahkan saat TV sedang tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu.

    Miracast & DirectShare untuk berbagi film dan musik di TV Anda

    Miracast & DirectShare untuk berbagi film dan musik di TV Anda

    TV kami memberi tamu keleluasaan untuk menikmati konten di TV besar secara nirkabel dan bebas repot. Dengan pendekatan sistem terbuka, TV melayani baik pengguna iOS atau Android, dengan kompatibilitas yang terus diperluas. Fitur berbagi aman kami akan melindungi tamu Anda. Gambar, film, musik, semuanya dapat dibagikan dan dinikmati di TV kami melalui Miracast & DirectShare!

    Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan

    Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan

    MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.

    TV LED Full HD—untuk gambar LED yang cemerlang dengan kontras mengagumkan

    Kualitas Gambar itu penting. HDTV biasa memang berkualitas, namun Anda menginginkan lebih. Bayangkan detail tajam yang disertai dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis untuk gambar yang nyata.

    Aplikasi Smart TV dengan banyak layanan khusus untuk perhotelan

    Aplikasi Smart TV Philips terdiri atas pilihan aplikasi yang kian beragam, mulai aplikasi YouTube hingga jejaring sosial, dan banyak lagi. Versi khusus disesuaikan bagi penggunaan perhotelan dan memiliki beberapa manfaat tambahan, seperti memastikan info tamu dihapus dengan aman sesudah pemakaian dan menghindari konten ilegal yang dapat mengancam bisnis Anda.

    AppControl untuk menambahkan, mengurutkan, dan menghapus aplikasi dengan mudah

    Kontrol aplikasi memungkinkan Anda menyediakan aplikasi favorit kepada para tamu. Tambahkan, hapus, dan urutkan semua aplikasi sesuai keinginan Anda. Anda juga dapat menggandakan setelan ini ke TV lain tanpa harus mengaturnya lagi! Anda bahkan dapat membuat berbagai profil dan mengubahnya dengan cepat. Apakah Anda ingin menyediakan aplikasi video bandwidth tinggi untuk kamar suite dan aplikasi berbandwidth rendah kamar lainnya ? Tidak masalah. Kontrol aplikasi memastikan Anda dan tamu Anda memiliki pengalaman yang simpel.

    Sistem IPTV terintegrasi untuk interaktivitas khusus yang optimal

    Hemat biaya dan mudah. Dengan Smart TV baru kami, Anda dapat membuat sistem hotel langsung di TV. Saluran interaktif, video berdasarkan permintaan, menu dan informasi hotel interaktif, serta sistem pemesanan online, semua dapat dilakukan tanpa menyambungkan kotak eksternal ke TV. Selain mengirimkan konten melalui kabel TV coax, kini Anda juga dapat menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan saluran TV atau VOD langsung ke TV. Jaringan mitra kami dapat memastikan Anda mendapatkan portal khusus yang diinginkan.

    Wi-Fi Terintegrasi untuk pengoperasian Smart TV mudah

    Philips Smart TV Anda dilengkapi Wi-Fi terintegrasi sehingga Anda bisa mengakses beragam konten menarik.

    Serial Xpress Protocol untuk sistem interaktif

    TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).

    Tampilan jam pada layar untuk kenyamanan terbaik bagi tamu

    Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.

    Penggunaan daya rendah

    TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      16:9
      Ukuran layar diagonal (inci)
      55  inci
      Ukuran layar diagonal (metrik)
      139  cm
      Layar
      LED Full HD
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Penyempurnaan gambar
      • Laju Gerak Sempurna 200Hz
      • Pixel Plus HD
      Sudut tampilan
      178º (H) / 178º (V)

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      TV digital
      DVB-T/T2/C
      Pemutaran Video
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV Analog
      PAL
      Pemutaran IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Fitur

      Mudah digunakan
      • Gaya Gambar
      • Gaya Suara
      Layanan digital
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteks
      • HbbTV
      Kontrol lokal
      Joystick

    • Fitur Perhotelan

      Mode hotel
      • Kunci Kontrol Joystick
      • Kunci menu
      • Kunci Menu Instalasi
      • Batasan volume
      Mode Penjara
      • mode keamanan tinggi
      • Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
      Timer
      • Timer Tidur
      • Alarm Bangun Tidur
      • Bangun pada Saluran
      • Suara Bangun
      Kontrol Menyala
      • Saluran
      • Fitur
      • Format Gambar
      • Volume
      Anti-Maling
      • Perlindungan Anti-Maling
      • Kunci Kensington
      Kontrol daya
      • Fitur MENYALA Otomatis
      • Pengaktifan hijau/cepat
      • WoLAN
      Apl
      • AppControl
      • Aplikasi Berbasis Cloud
      Merek Anda
      • SmartInfo
      • Logo Selamat Datang
      • Pesan Sambutan
      • Latar Belakang Khusus SmartTV
      • Dasbor yang Dapat Disesuaikan (HTML)
      • Sistem IPTV
      Jam
      • Jam dalam Mode Siaga
      • Tombol RC yang Menyala dalam Gelap
      • Jam pada Layar
      • Jam Eksternal Opsional
      SmartInfo
      • Browser HTML5
      • Templat Interaktif
      • Peragaan Slide Gambar
      Kloning dan Pembaruan Firmware
      • Kloning Awal Instan
      • Melalui USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Editor Saluran Offline
      • Editor Pengaturan Offline
      • Status TV Real-time (IP)
      • Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF
      • CMND&Create
      • Manajemen grup TV
      Kontrol
      • Blokir Pembaruan Saluran Otomatis
      • Protokol Serial Xpress
      • JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT
      DRM Interaktif
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Perolehan pendapatan
      • AppRevenue
      • MyChoice
      Remote Control
      • Tali Kabel Siap
      • Deteksi Baterai Lemah
      • Kunci Pintu Baterai RC
      Saluran
      Daftar Gabungan

    • Fitur kesehatan

      Kontrol
      • Multi-Remote Control
      • Kompatibel dengan RC Kesehatan
      • Kompatibel dengan sistem panggil perawat
      Mudah
      • Keluaran headphone
      • Fungsi senyap independen pada speaker utama
      Pengaman
      • Isolasi ganda kelas II
      • Penghambat api

    • Multimedia

      Pemutaran video yang didukung
      • Format: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Format: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Format musik yang didukung
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hingga v9.2)
      Format teks yang didukung
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Format gambar yang didukung
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolusi Video yang didukung pada USB
      hingga 1920x1080p@60Hz
      Koneksi multimedia
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Daya output suara
      20 (2x10)  W
      Out speaker kamar mandi
      1,5W Mono 8Ohm
      Speaker
      • 2,0
      • Ke arah bawah
      Fitur Suara
      • AVL
      • Incredible surround
      • Bass Dinamis
      • Dolby MS10

    • Daya

      Stopkontak
      AC 220-240V; 50-60Hz
      Suhu sekitar
      0 °C hingga 40 °C
      Penggunaan daya siaga
      <0,3W
      Kelas Label Energi
      A++
      Daya Label Energi Eu
      52  W
      Fitur Hemat Daya
      Mode Eco
      Konsumsi energi tahunan
      76  kW·h

    • Aksesori

      Termasuk
      • Remote Control 22AV1409A/12
      • Dudukan Berputar untuk di meja
      • 2 x Baterai AAA
      • Pamflet Garansi
      • Brosur Legal dan Keselamatan
      • Kabel Listrik
      Opsional
      • Jam Eksternal 22AV1120C/00
      • RC Kesehatan 22AV1109H/12
      • Pengaturan RC 22AV9573A

    • Konektivitas Nirkabel

      LAN Nirkabel
      802.11 b/g/n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Sisi Konektivitas

      Slot Antarmuka Umum
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Keluaran headphone
      Jack-Mini
      USB1
      USB 2.0

    • Konektivitas Belakang

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Out speaker kamar mandi
      Jack-Mini
      Komponen
      YPbPr + L/R cinch
      Masukan AV
      CVBS dibagikan dengan YPbPr
      DVI audio in
      Jack-Mini
      Daya eksternal
      • 12V/15W
      • Jack-Mini
      Kontrol Eksternal
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Keluaran Audio Digital
      Optik
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      Masukan VGA
      D-sub 15 pin

    • Peningkatan Konektivitas

      RJ48
      • IR-In/Out
      • Antarmuka Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Pemutaran satu sentuhan
      • Sistem Siaga
      • RC pass-through
      • kontrol audio sistem
      LAN
      Bangun pada LAN
      HDMI
      • ARC (semua port)
      • DVI (semua port)
      Scart
      Tombol daya

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1239  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      712  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      66/79  milimeter
      Berat produk
      15,3  kg
      Lebar set (plus dudukan)
      1239  milimeter
      Tinggi Set (berdiri)
      778  milimeter
      Kedalaman set (plus dudukan)
      266  milimeter
      Berat produk (+dudukan)
      17.8  kg
      Kompatibel untuk pemasangan dinding
      • 400 x 200 mm
      • M6

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Baterai untuk remote control
    • Remote Control
    • Pamflet garansi
    • Kabel listrik
    • Dudukan di atas meja
    Badge-D2C

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    • Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
    • Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
    • Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

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