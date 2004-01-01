    55HFL6014U/12

    Dengan TV Profesional Philips yang canggih ini, kualitas gambar yang jernih hanyalah permulaan. Chromecast internal dan akses mudah ke Google Play Store menjadikannya daya tarik bagi para tamu.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Dengan fitur Chromecast bawaan

    • MediaSuite 55"
    • didukung oleh Android™

    Pembaruan Android memberikan fungsionalitas terbaru

    TV Profesional Philips yang didukung oleh Android ini cepat, serbaguna, dan mudah digunakan. TV dioptimalkan untuk aplikasi asli Android dan bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Pembaruan otomatis memastikan aplikasi selalu terkini.

    Chromecast bawaan. Nikmati konten di layar besar

    Nikmati casting film, presentasi, dan lainnya secara nirkabel tanpa repot dari perangkat pintar (ponsel, laptop, atau tablet) ke TV Profesional Philips yang didukung Android. Penggunaan fitur Chromecast ini hemat biaya, tidak memerlukan perangkat keras tambahan, dan aman untuk penggunaan profesional. Cukup ketuk ikon Chromecast di perangkat pintar untuk memulai streaming konten dari ribuan aplikasi yang mendukung casting, lalu perangkat pintar dapat difungsikan sebagai remote control.

    Google Play Store. Temukan. Tonton. Nikmati

    Tambahkan aplikasi, game, musik, film, dan lainnya dengan mudah ke TV Profesional Philips lewat akses sekali sentuh ke Google Play Store.

    Biarkan orang lain melihat. Sematkan logo Anda pada UI TV

    TV Profesional Philips Anda menawarkan antarmuka pengguna (UI) yang sederhana dan mudah digunakan. Anda dapat menyesuaikannya dengan branding Anda sendiri. Tambahkan logo atau warna Anda pada bilah pencarian dengan mudah untuk meningkatkan visibilitas merek Anda.

    Analitik internal. Dapatkan statistik tentang saluran yang sedang ditonton

    Dari jaringan hotel hingga bar olahraga, pantau penggunaan TV Profesional Philips berbasis Android Anda. Cari tahu frekuensi saluran tertentu ditonton. Uji efektivitas iklan Anda. Dapatkan informasi yang Anda butuhkan untuk mengelola biaya secara efektif, dengan akses mudah ke data waktu layar.

    AppControl. Instal dan kelola aplikasi secara jarak jauh dan aman

    Dapatkan kontrol penuh dan terpusat untuk aplikasi yang diinstal di TV Profesional Philips Anda. AppControl memungkinkan Anda menginstal, menghapus, dan mengelola aplikasi di TV tertentu atau di seluruh jaringan sehingga Anda dapat menawarkan pengalaman eksklusif bagi tamu dan pelanggan, berapa pun TV yang Anda kelola.

    CMND & Control. Mengoperasikan, memperbarui, memelihara

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN atau RF). Dengan CMND & Control, Anda dapat menjalankan berbagai fungsi penting, seperti mengontrol input, memperbarui perangkat lunak, dan memantau status layar untuk satu atau beberapa layar TV sekaligus.

    CMND & Check-in. Personalisasikan setiap pengalaman

    Buat pengunjung merasa nyaman. CMND & Check-in memungkinkan Anda menggunakan informasi individu, seperti nama dan bahasa yang digunakan, untuk menciptakan pengalaman yang eksklusif. Anda dapat menambahkan sentuhan khusus untuk tamu hotel, mempersingkat proses penagihan, atau menawarkan beberapa paket saluran.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (inci)
      55  inci
      Ukuran layar diagonal (metrik)
      139  cm
      Layar
      LED Ultra HD 4K
      Resolusi panel
      3840x2160p
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Sudut tampilan
      178º (H) / 178º (V)

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Tuner
      • Lainnya: hingga 1920x1080p@60Hz
      • T2 HEVC: hingga 3840x2160@60Hz
      USB, LAN
      • HEVC: hingga 3840x2160@60Hz
      • Lainnya: hingga 1920x1080p@60Hz
      HDMI 1/2
      Hingga 3840x2160p @60Hz
      HDMI 3
      Hingga 3840x2160p @30Hz

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (hingga 2160p60)
      TV Analog
      PAL
      Pemutaran IP
      • Multicast
      • Unicast
      • Saluran Aplikasi OTT

    • TV Android

      OS
      Android™ 7.0 (Nougat)
      Ukuran memori (Flash)
      16GB*

    • Fitur

      Mudah digunakan
      • Gaya Gambar
      • Gaya Suara
      Layanan digital
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteks
      • HbbTV
      • Terjemahan
      Kontrol lokal
      Joystick

    • Fitur Perhotelan

      Mode hotel
      • Kunci Kontrol Joystick
      • Kunci menu
      • Kunci Menu Instalasi
      • Batasan volume
      Mode Penjara
      • mode keamanan tinggi
      • Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
      Timer
      • Timer Tidur
      • Alarm Bangun Tidur
      • Bangun pada Saluran
      • Suara Bangun
      Kontrol Menyala
      • Saluran
      • Fitur
      • Format Gambar
      • Volume
      • Gaya Gambar
      Kontrol daya
      • Mode Mulai Cepat
      • Fitur MENYALA Otomatis
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Apl
      • Google Play Store
      • Aplikasi Berbasis Cloud
      • AppControl
      Merek Anda
      • Layar Awal yang Dapat Disesuaikan
      • Aplikasi Sambutan yang Dapat Disesuaikan
      • Nama Lokasi (ID Geoname)
      • CMND&Create
      • Dasbor Kustom (HTML&APK)
      Jam
      • Jam dalam Mode Siaga
      • Jam pada Layar
      • Jam Eksternal Opsional
      Kloning dan Pembaruan Firmware
      • Kloning Awal Instan
      • Melalui USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Editor Saluran Offline
      • Editor Pengaturan Offline
      • Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF
      • CMND&Create
      • Manajemen grup TV
      Kontrol
      • Kontrol TV Android Native JEDI
      • JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT
      • Protokol Serial Xpress
      Layanan Terintegrasi
      Prakiraan Cuaca 5 Hari
      DRM Interaktif
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Perolehan pendapatan
      MyChoice
      Bahasa
      Kontrol bahasa tamu
      Remote Control
      • Deteksi Baterai Lemah
      • Kunci Pintu Baterai RC
      • Tombol Jam yang Menyala dalam Gelap
      Saluran
      • Daftar Gabungan
      • Daftar bertema
      CMND&Check-in
      • Nama Tamu
      • Bahasa Tamu
      • Pesan
      • Tagihan di TV
      • Checkout Cepat
      Berbagi
      • Berkemampuan Chromecast Ultra
      • Berbagi dengan Aman
      • Pembagian yang Dikelola Jaringan

    • Fitur kesehatan

      Kontrol
      • Multi-Remote Control
      • Kompatibel dengan RC Kesehatan
      • Kompatibel dengan sistem panggil perawat
      Mudah
      • Keluaran headphone
      • Fungsi senyap independen pada speaker utama
      Pengaman
      • Isolasi ganda kelas II
      • Penghambat api

    • Multimedia

      Pemutaran video yang didukung
      • Format: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Format: AVI, MKV
      • VP9
      Format musik yang didukung
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hingga v9.2)
      • WMA-PRO (v9 dan v10)
      Format teks yang didukung
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Format gambar yang didukung
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Audio

      Daya output suara
      20 (2x10)  W
      Out speaker kamar mandi
      1,5W Mono 8Ohm
      Speaker
      • 2,0
      • Ke arah bawah
      Fitur Suara
      • DTS-HD
      • Kompatibel dengan Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • Daya

      Stopkontak
      AC 220-240V; 50-60Hz
      Suhu sekitar
      0 °C hingga 40 °C
      Penggunaan daya siaga
      <0,3 W
      Kelas Label Energi
      G
      Daya Label Energi Eu
      85  W
      Fitur Hemat Daya
      Mode Eco
      Nomor registrasi EPREL
      421973

    • Aksesori

      Termasuk
      • Dudukan Berputar untuk di meja
      • Remote Control 22AV1905A/12
      • 2 x Baterai AAA
      • Kabel Listrik
      • Pamflet Garansi
      • Brosur Legal dan Keselamatan
      Opsional
      • Remote Control 22AV1904A/12
      • RC Mudah 22AV1601B/12
      • RC Kesehatan 22AV1604B/12
      • Jam Eksternal 22AV1860A/12
      • Modem Kabel DOCSIS 22AV1970A
      • RC Pengaturan 22AV9574A/12

    • Konektivitas Nirkabel

      LAN Nirkabel
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • Koneksi di Bawah

      Antena
      IEC-75
      Keluaran Audio Digital
      Optik
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      Masukan VGA
      • D-sub 15 pin
      • Audio in
      HDMI3
      HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
      USB3
      USB 2.0

    • Sisi Konektivitas

      USB2
      USB 3,0
      Slot Antarmuka Umum
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
      HDMI2
      HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
      Keluaran headphone
      Jack-Mini
      USB1
      USB 2.0

    • Konektivitas Belakang

      Out speaker kamar mandi
      Jack-Mini
      Daya eksternal
      12 V, maks. 1,5A
      Kontrol Eksternal
      RJ-48

    • Peningkatan Konektivitas

      RJ48
      • IR-In/Out
      • Antarmuka Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Pemutaran satu sentuhan
      • Sistem Siaga
      • RC pass-through
      • kontrol audio sistem
      LAN
      Bangun pada LAN
      HDMI
      • ARC (semua port)
      • MHL 2.0 (HDMI1)

    • Desain

      Warna
      Perak

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1244  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      719  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      68/78  milimeter
      Berat produk
      18,4  kg
      Lebar set (plus dudukan)
      1244  milimeter
      Tinggi Set (berdiri)
      784  milimeter
      Kedalaman set (plus dudukan)
      225  milimeter
      Berat produk (+dudukan)
      21,3  kg
      Kompatibel untuk pemasangan dinding
      • M6
      • 300 x 200 mm

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Baterai untuk remote control
    • Remote Control
    • Pamflet garansi
    • Kabel listrik
    • Dudukan di atas meja
    • Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
    • Philips tidak menjamin ketersediaan atau keberlanjutan fungsi yang benar dari apl.
    • Memori kosong yang sebenarnya mungkin lebih sedikit dikarenakan prakonfigurasi perangkat
    • Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
    • Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
    • Android, Google Play, dan Chromecast adalah merek dagang milik Google LLC
