Item lain dalam kotak
- Kabel Daya AC
- Kabel RS232
- Kabel USB
- Remote Control
- Baterai untuk remote control
- Panduan cepat
- Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
- Aksesori opsional: Dudukan di atas meja
- Aksesori opsional: Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
65BDL3010T/00
Jelajahi tingkat interaksi baru
Lebih dekat ke audiens Anda daripada sebelumnya. Cepat, akurat, dan sangat tahan lama, kinerja tingginya diiringi keandalan dan fungsionalitas yang sangat baik.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Interaktivitas tingkat baru sekarang tersedia berkat teknologi sentuh yang terintegrasi. Fleksibilitas yang lebih tinggi dan kinerja sentuh simultan yang optimal dipadukan dengan kemampuan pengoperasian yang luar biasa akan memberikan interaksi pengguna terbaik. Tampilan Multi-Sentuh didukung pengenalan sentuh otomatis. Konektor USB yang sesuai dengan HID, memberikan pengoperasian plug-and-play yang sebenarnya.
Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.
Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.
Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.
Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Rancang konten tampilan grafis secara online dan hubungkan dengan layar atau dengan jaringan lengkap Anda. Cukup colokkan kabel Internet RJ45 untuk koneksi jaringan, sambungkan layar dengan alamat url khusus dan Anda siap untuk memutar konten berbasis cloud.
Dengan layar sentuh terpadu ini, lapisan kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah memungkinkan pengalaman sentuh paling memukau. Dengan kemampuan sedikit atau tanpa silau dan pantulan rendah pada layar, gambar menjadi sejernih kristal dengan warna murni dan kejernihan luar biasa.
Layar LED AMVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kantor standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih meskipun dalam mode potret.
Kualitas Gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Bayangkan detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis untuk gambar hidup yang nyata.
Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Aksesori
Lain-lain
Interaktivitas
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