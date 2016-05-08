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    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

    65BDL3010T/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Jelajahi tingkat interaksi baru

    Lebih dekat ke audiens Anda daripada sebelumnya. Cepat, akurat, dan sangat tahan lama, kinerja tingginya diiringi keandalan dan fungsionalitas yang sangat baik.

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    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

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    Jelajahi tingkat interaksi baru

    dengan layar LED multi-sentuh

    • 65"
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Nikmati interaktivitas yang luar biasa dengan Multi-Sentuh sebenarnya

    Nikmati interaktivitas yang luar biasa dengan Multi-Sentuh sebenarnya

    Interaktivitas tingkat baru sekarang tersedia berkat teknologi sentuh yang terintegrasi. Fleksibilitas yang lebih tinggi dan kinerja sentuh simultan yang optimal dipadukan dengan kemampuan pengoperasian yang luar biasa akan memberikan interaksi pengguna terbaik. Tampilan Multi-Sentuh didukung pengenalan sentuh otomatis. Konektor USB yang sesuai dengan HID, memberikan pengoperasian plug-and-play yang sebenarnya.

    CMND: Kendalikan layar Anda

    CMND: Kendalikan layar Anda

    Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

    Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver

    Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver

    Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

    SmartPower untuk menghemat energi

    SmartPower untuk menghemat energi

    Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan HTML5

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan HTML5

    Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Rancang konten tampilan grafis secara online dan hubungkan dengan layar atau dengan jaringan lengkap Anda. Cukup colokkan kabel Internet RJ45 untuk koneksi jaringan, sambungkan layar dengan alamat url khusus dan Anda siap untuk memutar konten berbasis cloud.

    Kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah

    Dengan layar sentuh terpadu ini, lapisan kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah memungkinkan pengalaman sentuh paling memukau. Dengan kemampuan sedikit atau tanpa silau dan pantulan rendah pada layar, gambar menjadi sejernih kristal dengan warna murni dan kejernihan luar biasa.

    AMVA untuk kontras super tinggi dan tampilan lebar, gambar yang jelas

    Layar LED AMVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kantor standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih meskipun dalam mode potret.

    Full HD LED untuk gambar cemerlang dengan kontras mengagumkan

    Kualitas Gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Bayangkan detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis untuk gambar hidup yang nyata.

    Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi

    Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      163.9  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      65  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,74 x 0,74 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      3000:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Perawatan permukaan
      Lapisan Anti-Silau
      Teknologi panel
      VA

    • Konektivitas

      Output audio
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      • Konektor speaker eksternal
      Input video
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • VGA (Analog D-Sub)
      • USB
      • Komponen (BNC)
      • Komposit (BNC)
      Input audio
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      • Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • USB
      • OPS
      Keluaran video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (melalui DVI-D)
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      Lanskap (16/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Kemudahan lain
      Gagang pengangkat
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • Satu Kabel (HDMI-CEC)
      • LAN (RJ45)

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Mode aktif)
      176 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      Format video
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Lebar yang Ditetapkan
      1492,40  milimeter
      Berat produk
      43,1  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      867,40  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      99,80  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      58,76  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      34.15  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3,93  inci
      Lebar bezel
      29,2
      Berat produk (lb)
      95  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel Daya AC
      • Kabel RS232
      • Kabel USB
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      • Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
      Aksesori opsional
      • Dudukan di atas meja
      • Penerima HDBaseT OPS (CRD25)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Spanyol
      • Turki
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Jepang
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • UL/cUL
      • RoHS
      • CB
      • C-Tick
      • EnergyStar 7.0
      • EPEAT
      • FCC, Kelas B
      • GOST

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      Sentuhan infra merah
      Titik sentuh
      10 titik sentuh simultan
      Plug and play
      Sesuai untuk HID
      Kaca pelindung
      • Kaca pengaman kokoh 5 mm
      • Anti-Silau
      • Anti-Pantul

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Kabel RS232
    • Kabel USB
    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Panduan cepat
    • Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
    • Aksesori opsional: Dudukan di atas meja
    • Aksesori opsional: Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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