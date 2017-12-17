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    Signage Solutions Layar Q-Line

    65BDL3050Q/00

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    Layar Android Q-Line UHD dengan resolusi hebat yang selalu memukau. Pemasangannya cepat dan tidak memerlukan perangkat keras, dan kualitas gambarnya luar biasa. Tampilkan konten online dan lokal dengan mudah.

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    Signage Solutions Layar Q-Line

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    Layar yang simpel, cerdas, dan tajam.

    • 65"
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online

    Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Kontrol layar Anda melalui koneksi Internat. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

    Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND

    Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

    CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh

    Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

    Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan

    Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

    Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah

    Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      163.9  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      64.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      4000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Penyempurnaan warna
      • Penyesuaian Suhu Warna
      • De-interlacer
      • Reduksi Noise
      • Smart Picture
      Teknologi panel
      AMVA
      Sistem operasi
      Android 5.0.1

    • Konektivitas

      Output audio
      Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Input video
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x4)
      • USB 2.0 (x2)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Kontrol eksternal
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (18/7)
      • Potret (12/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 10 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      • Smart Insert
      • AC Out
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      • Kartu OPS RS232
      • HDMI (Satu Kabel)
      Memori
      8GB eMMC

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Mode aktif)
      110 W
      Konsumsi (Khas)
      165  W
      Konsumsi (Maks.)
      295 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      Format video
      • 480i, 30, 60Hz
      • 480p, 30, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 576p, 25, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30,50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1458,7  milimeter
      Berat produk
      24,8  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      834,7  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      81,6  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      57,43  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      32.86  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3,21  inci
      Lebar bezel
      13,9 (Atas/Kiri/Kanan) 14,9 (Bawah) mm
      Berat produk (lb)
      54,7  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80% (pengoperasian),5 - 95%(penyimpanan)  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • TRP
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Pemutar Internal

      CPU
      Quad Core Full HD
      Memori
      2GB DDR3
      Penyimpanan
      8GB eMMC

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel Daya AC
      • Kabel RS232
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      • Remote Control
      • Kabel HDMI
      • Kabel sensor IR (1,8M)
      Aksesori Disertakan
      • kabel daisy-chain RS232
      • Tutup USB dan 1x sekrup
      Dudukan
      BM05922

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      • Jepang
      • Ceko
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • FCC, Kelas B
      • PSB
      • UL/cUL
      • CECP

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