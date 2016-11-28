Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

Dengan Android yang terintegrasi ke layar sentuh, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di dunia dan menyimpan aplikasi Anda langsung ke layar. Hal ini berarti, aplikasi bawaan seperti browser dapat disentuh langsung sejak penggunaan pertama. Cukup sambungkan ke listrik dan Anda langsung dapat menikmati interaktivitas. Anda dapat juga menggunakan penjadwalan bawaan untuk membagi-bagi aplikasi dan konten Anda berdasarkan waktu sepanjang hari. Dan, dengan fitur orientasi otomatis, Anda dapat menampilkan konten potret atau lanskap semudah memutar layar.