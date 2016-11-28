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    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

    65BDL3051T/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Jelajahi tingkat interaksi baru

    Lebih dekat ke audiens Anda daripada sebelumnya. Cepat, akurat, dan sangat tahan lama, kinerja tingginya diiringi keandalan dan fungsionalitas yang sangat baik.

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    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

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    menggunakan daya android

    • 65"
    • Didukung Android
    • Multi-sentuh
    Nikmati interaktivitas yang luar biasa dengan Multi-Sentuh sebenarnya

    Nikmati interaktivitas yang luar biasa dengan Multi-Sentuh sebenarnya

    Interaktivitas tingkat baru sekarang tersedia berkat teknologi sentuh yang terintegrasi. Fleksibilitas yang lebih tinggi dan kinerja sentuh simultan yang optimal dipadukan dengan kemampuan pengoperasian yang luar biasa akan memberikan interaksi pengguna terbaik. Tampilan Multi-Sentuh didukung pengenalan sentuh otomatis. Konektor USB yang sesuai dengan HID, memberikan pengoperasian plug-and-play yang sebenarnya.

    SmartPower untuk menghemat energi

    SmartPower untuk menghemat energi

    Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.

    CMND: Kendalikan layar Anda

    CMND: Kendalikan layar Anda

    Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

    Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

    Dengan Android yang terintegrasi ke layar sentuh, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di dunia dan menyimpan aplikasi Anda langsung ke layar. Hal ini berarti, aplikasi bawaan seperti browser dapat disentuh langsung sejak penggunaan pertama. Cukup sambungkan ke listrik dan Anda langsung dapat menikmati interaktivitas. Anda dapat juga menggunakan penjadwalan bawaan untuk membagi-bagi aplikasi dan konten Anda berdasarkan waktu sepanjang hari. Dan, dengan fitur orientasi otomatis, Anda dapat menampilkan konten potret atau lanskap semudah memutar layar.

    Kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah

    Dengan layar sentuh terpadu ini, lapisan kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah memungkinkan pengalaman sentuh paling memukau. Dengan kemampuan sedikit atau tanpa silau dan pantulan rendah pada layar, gambar menjadi sejernih kristal dengan warna murni dan kejernihan luar biasa.

    Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi

    Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

    Tingkatkan konektivitas Anda dengan slot mPCIe terintegrasi.

    Dengan slot PCI terintegrasi, Anda dapat menghubungkan WiFi/bluetooth atau modul 4G LTE, yang memungkinkan komunikasi yang lebih besar dengan layar. Komunikasi antar mesin juga ditingkatkan, dengan banyak konfigurasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen, seperti kemampuan memperluas fitur produk atau kemampuan penanganan sinyal.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      163.9  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      65  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,74 x 0,74 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 juta
      Rasio kontras (standar)
      4000:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Perawatan permukaan
      Lapisan Anti-Silau
      Teknologi panel
      VA

    • Konektivitas

      Output audio
      Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Input video
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (melalui DVI)
      Input audio
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      • Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • USB
      • micro SD
      • micro USB
      • mPCIe
      • OPS
      • Stopkontak USB (5 V. 2 amp)
      Keluaran video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • DVI
      • VGA (via (DVI)
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (16/7)
      • Potret (12/7)
      Gambar dalam gambar
      PIP
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • VGA
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • DVI
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Kemudahan lain
      Gagang pengangkat
      Performa gambar
      Kontrol warna lanjutan
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      • Satu Kabel (HDMI-CEC)
      • HDMI (Satu Kabel)
      Memori
      16GB eMMC

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Mode aktif)
      147 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      Format video
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Lebar yang Ditetapkan
      1492,40  milimeter
      Berat produk
      43,1  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      867,40  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      99,8  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      58,76  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      34.15  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3,93  inci
      Lebar bezel
      29,2 mm
      Berat produk (lb)
      95  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Pemutar Internal

      CPU
      Quad Core Cortex A9 1.8GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core 533MHz
      Memori
      2GB DDR3
      Penyimpanan
      16GB EMMC

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel Daya AC
      • Kabel RS232
      • Kabel USB
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      Aksesori opsional
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
      • Dudukan di atas meja
      Dudukan
      BMO5922 (Opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Spanyol
      • Turki
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas B
      • UL/cUL
      • RoHS
      • CB
      • C-Tick
      • EnergyStar 7.0
      • GOST
      • BSMI

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      Sentuhan infra merah
      Titik sentuh
      10 titik sentuh simultan
      Plug and play
      Sesuai untuk HID
      Kaca pelindung
      • Kaca pengaman kokoh 5 mm
      • Anti-Silau
      • Anti-Pantul

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Kabel RS232
    • Kabel USB
    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Panduan cepat
    • Aksesori opsional: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Aksesori opsional: Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
    • Aksesori opsional: Dudukan di atas meja
    Badge-D2C

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