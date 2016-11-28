Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Nikmati interaktivitas yang luar biasa dengan Multi-Sentuh sebenarnya
Interaktivitas tingkat baru sekarang tersedia berkat teknologi sentuh yang terintegrasi. Fleksibilitas yang lebih tinggi dan kinerja sentuh simultan yang optimal dipadukan dengan kemampuan pengoperasian yang luar biasa akan memberikan interaksi pengguna terbaik. Tampilan Multi-Sentuh didukung pengenalan sentuh otomatis. Konektor USB yang sesuai dengan HID, memberikan pengoperasian plug-and-play yang sebenarnya.
SmartPower untuk menghemat energi
Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.
Simpan dan putar konten dengan memori internal
Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.
CMND: Kendalikan layar Anda
Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.
Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan
Dengan Android yang terintegrasi ke layar sentuh, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di dunia dan menyimpan aplikasi Anda langsung ke layar. Hal ini berarti, aplikasi bawaan seperti browser dapat disentuh langsung sejak penggunaan pertama. Cukup sambungkan ke listrik dan Anda langsung dapat menikmati interaktivitas. Anda dapat juga menggunakan penjadwalan bawaan untuk membagi-bagi aplikasi dan konten Anda berdasarkan waktu sepanjang hari. Dan, dengan fitur orientasi otomatis, Anda dapat menampilkan konten potret atau lanskap semudah memutar layar.
Kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah
Dengan layar sentuh terpadu ini, lapisan kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah memungkinkan pengalaman sentuh paling memukau. Dengan kemampuan sedikit atau tanpa silau dan pantulan rendah pada layar, gambar menjadi sejernih kristal dengan warna murni dan kejernihan luar biasa.
Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi
Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.
Tingkatkan konektivitas Anda dengan slot mPCIe terintegrasi.
Dengan slot PCI terintegrasi, Anda dapat menghubungkan WiFi/bluetooth atau modul 4G LTE, yang memungkinkan komunikasi yang lebih besar dengan layar. Komunikasi antar mesin juga ditingkatkan, dengan banyak konfigurasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen, seperti kemampuan memperluas fitur produk atau kemampuan penanganan sinyal.