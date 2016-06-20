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  • Informasi Tampil Praktis Informasi Tampil Praktis Informasi Tampil Praktis

    Signage Solutions Layar D-Line

    65BDL4050D/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Informasi Tampil Praktis

    Sampaikan informasi dengan jelas berkat layar FHD D-Line profesional ini. Solusi yang responsif ini menawarkan gambar memukau, kontrol mudah, dan konektivitas hebat. Bahkan di area yang sulit dijangkau jaringan.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions Layar D-Line

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    Informasi Tampil Praktis

    Layar 24/7 hebat yang cepat.

    • 65"
    • Didukung Android
    • 450cd/m²
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online

    Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Kontrol layar Anda melalui koneksi Internat. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

    CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh

    Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

    Slot mPCIe terintegrasi untuk 4G/modul LTE opsional

    Hubungkan modul 4G/LTE dengan mudah ke Layar Philips Profesional Anda. Slot mPCIe terintegrasi memungkinkan layar berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan nirkabel yang sama. Sangat praktis jika layar diinstal di lokasi seperti bank atau bangunan pemerintahan, di mana akses ke jaringan lokal tidak dimungkinkan.

    Bukti Pemutaran untuk konten Android. Ketahui apa yang sedang diputar

    Pastikan Layar Profesional Philips bersistem operasi Android Anda menampilkan konten yang benar-bahkan ketika Anda tidak ada. Saat memutar konten melalui pemutar media yang tertanam, Anda dapat menyetel layar untuk mengambil cuplikan layar otomatis secara berkala. Cuplikan layar ini disimpan pada memori internal layar, dan bisa dikirimkan melalui email.

    Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan

    Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      166.37  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      65.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,744 x 0,744 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      450  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 juta
      Rasio kontras (standar)
      1100:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      12  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Progressive scan
      Sistem operasi
      Android 4.4.4

    • Konektivitas

      Output audio
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      • Kontrol speaker ext. (aud. out)
      Input video
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (melalui DVI)
      Input audio
      • Jack 3,5 mm
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Koneksi lain
      • mPCIe
      • micro SD
      • micro USB
      • Stopkontak USB (5 V. 2 amp)
      Keluaran video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (melalui DVI-D)
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Gambar dalam gambar
      PIP
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RJ45
      • RS232
      • Satu Kabel (HDMI-CEC)
      • HDMI (Satu Kabel)

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Konsumsi (EPA 6.0)
      99  W
      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      103  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,4 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      Format video
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Lebar yang Ditetapkan
      1452,0  milimeter
      Berat produk
      29,8  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      833,1  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      63,5  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      57,17  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      32.80  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2,50  inci
      Lebar bezel
      9,5 (T/L/R) 15,6 (B)
      Berat produk (lb)
      65,7  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • M4A
      • MP3
      • WAV
      • WMA
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • MP4

    • Pemutar Internal

      CPU
      Quad Core Cortex A9 1.8GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core 533MHz
      Memori
      2GB DDR3
      Penyimpanan
      16GB EMMC

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      • Kabel RS232
      • Kabel Daya AC
      Aksesori opsional
      ColourCalibrationKit (CCK4602)
      Dudukan
      Dudukan Universal (L) (BM05922) (Opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Spanyol
      • Polandia
      • Turki
      • Rusia
      • Italia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • EnergyStar 7.0
      • CE
      • FCC, Kelas B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Panduan cepat
    • Kabel RS232
    • Kabel Daya AC
    • Aksesori opsional: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    Badge-D2C

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