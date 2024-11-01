  Layar interaktif untuk edukasi

    Signage Solutions Layar E-Line

    65BDL4052E/02

    Layar interaktif untuk edukasi

    Dorong kolaborasi. Maksimalkan interaksi. Layar sentuh Philips E-Line dengan spesifikasi unggulan ini didukung Android dan memiliki kompatibilitas perangkat lunak dan program edukasi yang lebih baik, 20 titik sentuh, serta kaca antisilau yang kokoh.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Layar interaktif untuk edukasi

    Dilengkapi teknologi multisentuh

    • 65"
    • Didukung Android
    • Multisentuh
    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    Teknologi multi-sentuh yang mampu mendeteksi 20 titik sentuh

    Ciptakan pengalaman interaktif tak terlupakan yang mendeteksi hingga 20 titik sentuh secara bersamaan. Cocok untuk aplikasi kolaboratif dan kompetitif, layar ini menghubungkan audiens dengan berbagi konten—pilihan sempurna untuk lingkungan pendidikan, tempat umum, perkantoran, perhotelan, dan ritel. Panel sentuh ini sesuai untuk HID sehingga memudahkan operasi plug-and-play.

    Mode papan tulis bawaan

    Buat kolaborasi makin lancar dengan mode papan tulis. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengubah layar Anda menjadi kanvas kosong yang dapat digambar oleh beberapa pengguna dengan tangan atau spidol layar khusus. Seluruh konten di layar dapat disimpan untuk memudahkan pencetakan atau berbagi file.

    Berbagi layar secara nirkabel & kolaborasi lanjutan

    Tampilkan empat feed dalam satu layar. Berbagi layar secara nirkabel memungkinkan Anda menghubungkan beberapa perangkat sekaligus untuk mengganti konten dengan cepat sesuai kebutuhan. Gunakan jaringan Wi-Fi yang ada untuk menghubungkan perangkat secara langsung dan aman. Atau, gunakan dongle HDMI Interact opsional kami untuk memproyeksikan konten langsung ke layar tanpa terhubung ke jaringan yang aman/dilindungi.

    Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

    Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.

    Permukaan Layar

    Anti-silau, anti-reflektif, anti-sidik jari, kekerasan 7 MoH.

    Kontrol revolusioner dengan platform Wave

    Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips E-Line Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      163.9  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      64.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Kecerahan (dengan lapisan pelindung)
      360  cd/m²
      Kecerahan (tanpa lapisan pelindung)
      390  cd/m²
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Teknologi panel
      ADS
      Sistem operasi
      Android 11
      Resolusi UI OS
      3840 x 2160 @ 60 Hz

    • Konektivitas

      Output audio
      Mini Jack 3,5 mm (x1)
      Input video
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x3)
      • USB 3.0 (x3)
      • USB-C (hingga 65W)
      Input audio
      Mini jack 3,5 mm (x1)
      Koneksi lain
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B (x3)
      Keluaran video
      HDMI 2.0 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      Lanskap (18/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      • Smart Insert
      • AC Out
      Kemudahan lain
      Gagang pengangkat
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x15 W

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      170  W
      Konsumsi (Maks.)
      430 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 350, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 848 x 480, 60Hz
      • 960x720, 75Hz
      • 1024x768, 60,70Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 900, 66Hz
      • 1280 x 720, 60,70Hz
      • 1280 x 768, 60Hz, 75Hz
      • 1280 x 800, 60,75Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1280x1024, 60,67,75Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1400 x 1050 ,60, 75Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      Format video
      • 480p, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 480i, 60Hz

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 x 100 mm, 6 x M4L6
      Lebar yang Ditetapkan
      1494,3  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      883,2  milimeter
      Berat
      44.26  kg
      Panjang yang Ditetapkan
      99,5 mm (D_Maks)/78,5 mm (D_Braketdinding)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      58,83  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      34.77  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.92 (D_Max)/3.09(D_Wallmount)  inci
      Lebar bezel
      17,8 mm (T/R/L) x 31,7 mm (B)

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      53,8  kg
      Produk dengan kemasan (lb)
      118,61  lb
      Produk tanpa dudukan (kg)
      44,26  kg
      Produk tanpa dudukan (lb)
      97,58  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% (tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Pemutar Internal

      CPU
      MTK 9970A
      Memori
      8GB
      Penyimpanan
      32GB eMMc
      Wi-Fi
      2G/5G/6G 2T2R

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Kain pembersih (x1)
      • Kabel daya AC
      • Tutup Sakelar AC
      • Klip kabel (x3)
      • Kabel DVI - I (1,8 m) (x1)
      • Kabel HDMI (3 m) (x1)
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Logo Philips (x1)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel RS232
      • Kabel daisy chain RS232 (x1)
      • Pena Sentuh (x2)
      • Kabel USB A ke B (3 m) (x1)
      • Tutup USB dan sekrup
      Aksesori opsional
      Dongle Interact

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Belanda
      • Denmark
      • Indonesia
      • Prancis
      • Finlandia
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Norwegia
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Spanyol
      • Swedia
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Jaminan
      Garansi 5 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      Sentuhan inframerah 0-gap
      Titik sentuh
      20 titik sentuh simultan
      Plug and play
      Sesuai untuk HID
      Kaca pelindung
      • Anti-Silau
      • Kaca pengaman kokoh 7MOHS
      • Filter cahaya biru

