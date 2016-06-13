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  • Hibur tamu Anda Hibur tamu Anda Hibur tamu Anda

    TV profesional

    65HFL2859T/12

    Hibur tamu Anda

    Tunjukkan kepedulian Anda kepada para tamu dengan TV Profesional yang terjangkau ini. Anda dapat menikmati fitur perhotelan khusus seperti halaman sambutan bermerek, instalasi melalui USB, dan penguncian kontrol.

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    TV profesional

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    Hibur tamu Anda

    dengan penuh gaya

    • Studio 65”
    • 4K Ultra HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    Sambut tamu Anda dengan halaman yang dapat dikustomisasi

    Sambut tamu Anda dengan halaman yang dapat dikustomisasi

    Halaman sambutan ditampilkan setiap kali set TV dinyalakan. Halaman sambutan dapat diberi merek dan dikustomisasi dengan mudah pada saat instalasi melalui gambar selamat datang yang sederhana dalam format .png.

    Kloning USB dari semua pengaturan untuk instalasi cepat

    Kloning USB dari semua pengaturan untuk instalasi cepat

    Menyediakan kemampuan untuk menyalin semua pengaturan program dan program saluran dengan mudah dari satu TV ke set TV lainnya dalam kurang dari 1 menit. Fitur ini memastikan keseragaman antar set TV serta mengurangi waktu dan biaya instalasi secara signifikan.

    USB untuk pemutaran multimedia

    USB untuk pemutaran multimedia

    Berbagi keseruan. Hubungkan stik memori USB, kamera digital, pemutar mp3, atau perangkat multimedia lain ke port USB pada TV untuk menikmati foto, video, dan musik dengan browser konten pada layar yang mudah digunakan.

    Resolusi 4K Ultra HD: resolusi seperti yang belum pernah Anda saksikan sebelumnya

    Menonton TV dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar dari resolusi TV Full HD konvensional. 3840 x 2160 piksel menawarkan gambar yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru.

    Satu daftar saluran gabungan untuk saluran Analog dan Digital

    Satu daftar saluran terintegrasi untuk saluran digital dan analog. Tamu akan dapat berganti antara saluran Analog dan Digital dengan mudah.

    Kontrol volume canggih agar tamu tidak terganggu

    Dengan kontrol volume canggih, Anda dapat menginstal volume saat TV dinyalakan dan mengatur rentang volume yang diizinkan untuk set TV, mencegah penyesuaian volume berlebihan, dan menghindari orang lain terganggu.

    Mencegah penggunaan tanpa izin dengan penguncian kontrol lokal

    Dengan menonaktifkan atau mengaktifkan penguncian kontrol lokal, administrator dapat mencegah penggunaan TV tanpa izin melalui tombol kontrol, sehingga menghemat pengeluaran pebisnis hotel.

    Penguncian menu instalasi

    Mencegah akses yang tidak diizinkan ke pengaturan instalasi dan konfigurasi, guna memastikan kenyamanan maksimum tamu dan menghindari biaya instalasi ulang yang tidak perlu.

    Penggunaan daya rendah

    TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      16:9
      Ukuran layar diagonal (inci)
      65  inci
      Ukuran layar diagonal (metrik)
      164  cm
      Layar
      LED Ultra HD 4K
      Resolusi panel
      3840x2160p
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Rasio kontras (standar)
      4000
      Sudut tampilan
      178º (H) / 178º (V)

    • Resolusi Layar yang Didukung

      HDMI
      Hingga 3840x2160p@60Hz
      Tuner
      • T2 HEVC: hingga 3840x2160@60Hz
      • Lainnya: hingga 1920x1080p@60Hz
      USB
      • HEVC: hingga 3840x2160@60Hz
      • Lainnya: hingga 1920x1080@60Hz

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (hingga 2160p60)
      TV Analog
      • PAL
      • SECAM

    • Fitur

      Mudah digunakan
      • Gaya Gambar
      • Gaya Suara
      Layanan digital
      • Terjemahan
      • Teleteks
      • MHEG
      • Now&Next
      • 8d EPG
      Kontrol lokal
      Keyboard (6 kenop)

    • Fitur Perhotelan

      Mode hotel
      • Kunci Kontrol Lokal
      • Kunci menu
      • Kunci Menu Instalasi
      • Batasan volume (termasuk HP)
      Mode Penjara
      • mode keamanan tinggi
      • Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
      Timer
      • Timer Tidur
      • Alarm Bangun Tidur
      Kontrol Menyala
      • Saluran/Sumber
      • Gaya Gambar
      • Volume (termasuk HP)
      Anti-Maling
      Kunci Kensington
      Kontrol daya
      Pengaktifan hijau/cepat
      Merek Anda
      Logo Selamat Datang
      Kloning dan Pembaruan Firmware
      • melalui USB
      • Kloning Awal Instan
      Kontrol
      Blokir Pembaruan Saluran Otomatis
      Remote Control
      • Tali Kabel Siap
      • Kunci Pintu Baterai RC
      Saluran
      • Daftar Gabungan
      • Editor Saluran Offline

    • Fitur kesehatan

      Kontrol
      Multi-Remote Control
      Mudah
      Keluaran headphone

    • Multimedia

      Pemutaran video yang didukung
      • Format: AVI, MKV
      • Format: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      Format musik yang didukung
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hingga v9.2)
      Format teks yang didukung
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      Format gambar yang didukung
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      Resolusi Video yang didukung pada USB
      hingga 1920x1080p@30Hz
      Koneksi multimedia
      USB

    • Audio

      Daya output suara
      16 (2x8)  W
      Speaker
      • 2,0
      • Ke arah bawah
      Fitur Suara
      • Ekualiser
      • Keseimbangan
      • AVL
      • Incredible surround
      • Bass Dinamis
      • Dolby MS10

    • Daya

      Stopkontak
      AC 220-240V; 50-60Hz
      Suhu sekitar
      5 °C hingga 45 °C
      Penggunaan daya siaga
      <0,3 W
      Kelas Label Energi
      A+
      Daya Label Energi Eu
      118  W
      Fitur Hemat Daya
      Mode Eco
      Konsumsi energi tahunan
      172  kW·h

    • Aksesori

      Termasuk
      • Remote Control 22AV1407A/12
      • 2 x Baterai AAA
      • Dudukan Pinggir
      • Pamflet Garansi
      • Brosur Legal dan Keselamatan
      Opsional
      Pengaturan RC 22AV9573A

    • Koneksi di Bawah

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      Antena
      IEC-75
      Keluaran Audio Digital
      Optik
      Masukan VGA
      D-sub 15 pin

    • Sisi Konektivitas

      USB2
      USB 2.0
      Slot Antarmuka Umum
      CI+ 1.3
      HDMI2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      Keluaran headphone
      Jack-Mini

    • Konektivitas Belakang

      Scart
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      Komponen
      YPbPr + L/R cinch
      Masukan AV
      CVBS dibagikan dengan YPbPr
      USB1
      USB 2.0

    • Peningkatan Konektivitas

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Pemutaran satu sentuhan
      • Sistem Siaga
      • RC pass-through

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1460  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      838  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      50  milimeter
      Berat produk
      36,9  kg
      Lebar set (plus dudukan)
      1460  milimeter
      Tinggi Set (berdiri)
      903  milimeter
      Kedalaman set (plus dudukan)
      345  milimeter
      Berat produk (+dudukan)
      37.5  kg
      Kompatibel untuk pemasangan dinding
      • M6
      • 400 x 400 mm

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Baterai untuk remote control
    • Remote Control
    • Dudukan di atas meja
    • Pamflet garansi
    Badge-D2C

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    • Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
    • Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
    • Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
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