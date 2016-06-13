Item lain dalam kotak
- Baterai untuk remote control
- Remote Control
- Dudukan di atas meja
- Pamflet garansi
65HFL2859T/12
Hibur tamu Anda
Tunjukkan kepedulian Anda kepada para tamu dengan TV Profesional yang terjangkau ini. Anda dapat menikmati fitur perhotelan khusus seperti halaman sambutan bermerek, instalasi melalui USB, dan penguncian kontrol.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Halaman sambutan ditampilkan setiap kali set TV dinyalakan. Halaman sambutan dapat diberi merek dan dikustomisasi dengan mudah pada saat instalasi melalui gambar selamat datang yang sederhana dalam format .png.
Menyediakan kemampuan untuk menyalin semua pengaturan program dan program saluran dengan mudah dari satu TV ke set TV lainnya dalam kurang dari 1 menit. Fitur ini memastikan keseragaman antar set TV serta mengurangi waktu dan biaya instalasi secara signifikan.
Berbagi keseruan. Hubungkan stik memori USB, kamera digital, pemutar mp3, atau perangkat multimedia lain ke port USB pada TV untuk menikmati foto, video, dan musik dengan browser konten pada layar yang mudah digunakan.
Menonton TV dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar dari resolusi TV Full HD konvensional. 3840 x 2160 piksel menawarkan gambar yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru.
Satu daftar saluran terintegrasi untuk saluran digital dan analog. Tamu akan dapat berganti antara saluran Analog dan Digital dengan mudah.
Dengan kontrol volume canggih, Anda dapat menginstal volume saat TV dinyalakan dan mengatur rentang volume yang diizinkan untuk set TV, mencegah penyesuaian volume berlebihan, dan menghindari orang lain terganggu.
Dengan menonaktifkan atau mengaktifkan penguncian kontrol lokal, administrator dapat mencegah penggunaan TV tanpa izin melalui tombol kontrol, sehingga menghemat pengeluaran pebisnis hotel.
Mencegah akses yang tidak diizinkan ke pengaturan instalasi dan konfigurasi, guna memastikan kenyamanan maksimum tamu dan menghindari biaya instalasi ulang yang tidak perlu.
TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.
Gambar/Tampilan
Resolusi Layar yang Didukung
Tuner/Penerima/Transmisi
Fitur
Fitur Perhotelan
Fitur kesehatan
Multimedia
Audio
Daya
Aksesori
Koneksi di Bawah
Sisi Konektivitas
Konektivitas Belakang
Peningkatan Konektivitas
Desain
Dimensi
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