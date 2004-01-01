Item lain dalam kotak
- Baterai untuk remote control
- Remote Control
- Pamflet garansi
- Kabel listrik
- Dudukan di atas meja
65HFL6014U/12
Satu langkah di depan
Dengan TV Profesional Philips yang canggih ini, kualitas gambar yang jernih hanyalah permulaan. Chromecast internal dan akses mudah ke Google Play Store menjadikannya daya tarik bagi para tamu.
TV Profesional Philips yang didukung oleh Android ini cepat, serbaguna, dan mudah digunakan. TV dioptimalkan untuk aplikasi asli Android dan bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Pembaruan otomatis memastikan aplikasi selalu terkini.
Nikmati casting film, presentasi, dan lainnya secara nirkabel tanpa repot dari perangkat pintar (ponsel, laptop, atau tablet) ke TV Profesional Philips yang didukung Android. Penggunaan fitur Chromecast ini hemat biaya, tidak memerlukan perangkat keras tambahan, dan aman untuk penggunaan profesional. Cukup ketuk ikon Chromecast di perangkat pintar untuk memulai streaming konten dari ribuan aplikasi yang mendukung casting, lalu perangkat pintar dapat difungsikan sebagai remote control.
Tambahkan aplikasi, game, musik, film, dan lainnya dengan mudah ke TV Profesional Philips lewat akses sekali sentuh ke Google Play Store.
TV Profesional Philips Anda menawarkan antarmuka pengguna (UI) yang sederhana dan mudah digunakan. Anda dapat menyesuaikannya dengan branding Anda sendiri. Tambahkan logo atau warna Anda pada bilah pencarian dengan mudah untuk meningkatkan visibilitas merek Anda.
Dari jaringan hotel hingga bar olahraga, pantau penggunaan TV Profesional Philips berbasis Android Anda. Cari tahu frekuensi saluran tertentu ditonton. Uji efektivitas iklan Anda. Dapatkan informasi yang Anda butuhkan untuk mengelola biaya secara efektif, dengan akses mudah ke data waktu layar.
Dapatkan kontrol penuh dan terpusat untuk aplikasi yang diinstal di TV Profesional Philips Anda. AppControl memungkinkan Anda menginstal, menghapus, dan mengelola aplikasi di TV tertentu atau di seluruh jaringan sehingga Anda dapat menawarkan pengalaman eksklusif bagi tamu dan pelanggan, berapa pun TV yang Anda kelola.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN atau RF). Dengan CMND & Control, Anda dapat menjalankan berbagai fungsi penting, seperti mengontrol input, memperbarui perangkat lunak, dan memantau status layar untuk satu atau beberapa layar TV sekaligus.
Buat pengunjung merasa nyaman. CMND & Check-in memungkinkan Anda menggunakan informasi individu, seperti nama dan bahasa yang digunakan, untuk menciptakan pengalaman yang eksklusif. Anda dapat menambahkan sentuhan khusus untuk tamu hotel, mempersingkat proses penagihan, atau menawarkan beberapa paket saluran.
