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  • Buat para audiens terpesona Buat para audiens terpesona Buat para audiens terpesona

    Signage Solutions Layar U-Line

    75BDL3000U/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Buat para audiens terpesona

    Nikmati konten Anda dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar daripada resolusi layar konvensional. Layar 75” ultra besar ini menawarkan resolusi 3840 x 2160 piksel yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru

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    Signage Solutions Layar U-Line

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    Buat para audiens terpesona

    Dengan pengalaman layar ultra besar

    • 75"
    • Lampu Latar LED Edge
    • Ultra HD
    Memutar konten dari 4 input terpisah dengan QuadViewer

    Memutar konten dari 4 input terpisah dengan QuadViewer

    Lebih fleksibel dengan real estate layar Anda. Dengan kemampuan untuk memutar konten dari hingga empat input terpisah, semua di satu layar. QuadViewer ideal untuk ruang kontrol, lingkungan perusahaan, dan ruang pertemuan.

    CMND: Kendalikan layar Anda

    CMND: Kendalikan layar Anda

    Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

    OPS Insert opsional untuk membuat solusi all-in-one

    OPS Insert opsional untuk membuat solusi all-in-one

    Ubah layar Anda menjadi solusi papan tampilan grafis digital all-in-one dan buat jaringan tampilan yang tersambung, cerdas, dan aman. Open Pluggable Specification (OPS) adalah slot standar industri yang dapat menambahkan pemutar media berstandar OPS. Solusi bebas kabel ini memberi Anda kemampuan untuk menginstal, menggunakan, atau memelihara perangkat keras kapan pun dibutuhkan.

    Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver

    Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver

    Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

    SmartPower untuk menghemat energi

    SmartPower untuk menghemat energi

    Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

    Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

    Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

    Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

    Resolusi 4K Ultra HD: resolusi yang tidak pernah Anda saksikan sebelumnya

    Saksikan Solusi Papan Tampilan Grafis Anda dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar dari resolusi layar Full HD konvensional. 3840 x 2160 piksel menawarkan gambar yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru.

    Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi

    Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      189.3  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      74.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,429 x 0,429 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Kecerahan
      410  cd/m²
      Warna tampilan
      1073 M
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      Teknologi panel
      IPS

    • Konektivitas

      Output audio
      • Jack 3,5mm
      • Konektor speaker eksternal
      • SPDIF
      Input video
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • Komponen (RCA)
      • Komposit (RCA)
      Input audio
      • Jack 3,5 mm
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Koneksi lain
      • Keluaran-AC
      • OPS
      • USB
      Keluaran video
      DisplayPort
      Kontrol eksternal
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • RJ45
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      Lanskap (16/7)
      Gambar dalam gambar
      PIP
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Kemudahan lain
      Gagang pengangkat
      Performa gambar
      Kontrol warna lanjutan
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • HDMI (Satu Kabel)
      • LAN (RJ45)

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      197  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5W

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1.676,60  milimeter
      Berat produk
      53,3  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      955,00  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      73,80  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      66,01  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      37.60  inci
      Pemasangan di dinding
      600 x 400 mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2,91  inci
      Lebar bezel
      12,50 mm
      Berat produk (lb)
      117,51  lb
      Lebar Smart Insert
      250  milimeter
      Tinggi Smart Insert
      300  milimeter

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel Daya AC
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      • Remote Control
      • Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
      • Kabel RS232
      • Kabel HDMI
      Aksesori opsional
      • Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
      • Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      • Portugis
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, Kelas A

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Baterai untuk remote control
    • Panduan cepat
    • Remote Control
    • Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
    • Kabel RS232
    • Kabel HDMI
    • Aksesori opsional: Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
    • Aksesori opsional: Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)
    Badge-D2C

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