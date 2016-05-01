Item lain dalam kotak
- Kabel Daya AC
- Baterai untuk remote control
- Panduan cepat
- Remote Control
- Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
- Kabel RS232
- Kabel HDMI
- Aksesori opsional: Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
- Aksesori opsional: Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)
75BDL3000U/00
Buat para audiens terpesona
Nikmati konten Anda dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar daripada resolusi layar konvensional. Layar 75” ultra besar ini menawarkan resolusi 3840 x 2160 piksel yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baruSee all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lebih fleksibel dengan real estate layar Anda. Dengan kemampuan untuk memutar konten dari hingga empat input terpisah, semua di satu layar. QuadViewer ideal untuk ruang kontrol, lingkungan perusahaan, dan ruang pertemuan.
Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.
Ubah layar Anda menjadi solusi papan tampilan grafis digital all-in-one dan buat jaringan tampilan yang tersambung, cerdas, dan aman. Open Pluggable Specification (OPS) adalah slot standar industri yang dapat menambahkan pemutar media berstandar OPS. Solusi bebas kabel ini memberi Anda kemampuan untuk menginstal, menggunakan, atau memelihara perangkat keras kapan pun dibutuhkan.
Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.
Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.
Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.
Saksikan Solusi Papan Tampilan Grafis Anda dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar dari resolusi layar Full HD konvensional. 3840 x 2160 piksel menawarkan gambar yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru.
Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Aksesori
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