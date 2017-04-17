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    Signage Solutions Layar H-Line

    75BDL3003H/00

    Nilai keseluruhan / 5
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    Selalu terlihat saat siang dan malam berkat Layar 4K UHD Profesional Ultracerah Philips H-Line. Kejernihan luar biasa menjadikan layar ini solusi yang tepat untuk area ramai dengan cahaya sekitar yang terang. Dari bandara hingga pusat perbelanjaan.

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    Signage Solutions Layar H-Line

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    Rebut perhatian

    Layar 24/7 kecerahan tinggi.

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    QuadViewer. Memainkan empat sumber sinyal di dalam satu layar.

    QuadViewer. Memainkan empat sumber sinyal di dalam satu layar.

    Ubah satu Layar Profesional Philips menjadi videowall 2x2 bebas bezel. Hubungkan 4 sumber independen, dan Anda akan bisa menayangkan lebih dari satu saluran sekaligus. Cukup tentukan di zona mana konten akan ditayangkan. Cocok untuk ruangan kontrol siaran, di mana siaran dari beberapa kamera harus ditampilkan.

    Tambahkan daya pemrosesan Andriod dengan modul CRD50 opsional

    Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

    Kecerahan tinggi (3000 cd/m2). Cocok untuk penggunaan semi luar ruangan

    Buat kesan di lokasi cerah atau semi luar ruangan. Layar (3000 cd/m2) kecerahan tinggi ini sempurna untuk menarik perhatian di area luas dan sibuk dengan kecerahan sekitar yang tinggi.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      189.3  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      74.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,429 x 0,429 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Kecerahan
      3000  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      89  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      89  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      Teknologi panel
      IPS

    • Konektivitas

      Output audio
      • Jack 3,5mm
      • Konektor speaker eksternal
      • SPDIF
      Input video
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • Komponen Video (RCA) 3x
      • Komposit (Berbagi komponen Y)
      Input audio
      • Jack 3,5 mm
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Koneksi lain
      • Keluaran-AC
      • OPS
      • USB
      Keluaran video
      DisplayPort
      Kontrol eksternal
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • RJ45
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Gambar dalam gambar
      PIP
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Kemudahan lain
      Gagang pengangkat
      Performa gambar
      Kontrol warna lanjutan
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • HDMI (Satu Kabel)
      • LAN (RJ45)

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      400  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      Format video
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1681,2  milimeter
      Berat produk
      54,1  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      955,6  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      142,4  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      66,19  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      37.62  inci
      Pemasangan di dinding
      600 x 400 mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      5,61  inci
      Lebar bezel
      15,3 mm
      Berat produk (lb)
      119,27  lb
      Lebar Smart Insert
      136  milimeter
      Tinggi Smart Insert
      300  milimeter

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA
      • PLS

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel Daya AC
      • Baterai untuk remote control
      • Remote Control
      • Kabel RS232
      • Kabel HDMI
      • Kabel sensor IR (1,8M)
      • Panduan cepat
      • Kabel VGA
      Aksesori Disertakan
      kabel daisy-chain RS232
      Aksesori opsional
      Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      • Portugis
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • BSMI
      • CB
      • FCC, Kelas B
      • EAC
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • UL

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Baterai untuk remote control
    • Remote Control
    • Kabel RS232
    • Kabel HDMI
    • Kabel sensor IR (1,8M)
    • Panduan cepat
    • Kabel VGA
    • Aksesori opsional: Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)
    Badge-D2C

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