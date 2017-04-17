Item lain dalam kotak
- Kabel Daya AC
- Baterai untuk remote control
- Remote Control
- Kabel RS232
- Kabel HDMI
- Kabel sensor IR (1,8M)
- Panduan cepat
- Kabel VGA
- Aksesori opsional: Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)
75BDL3003H/00
Rebut perhatian
Selalu terlihat saat siang dan malam berkat Layar 4K UHD Profesional Ultracerah Philips H-Line. Kejernihan luar biasa menjadikan layar ini solusi yang tepat untuk area ramai dengan cahaya sekitar yang terang. Dari bandara hingga pusat perbelanjaan.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.
Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.
Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.
Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.
Ubah satu Layar Profesional Philips menjadi videowall 2x2 bebas bezel. Hubungkan 4 sumber independen, dan Anda akan bisa menayangkan lebih dari satu saluran sekaligus. Cukup tentukan di zona mana konten akan ditayangkan. Cocok untuk ruangan kontrol siaran, di mana siaran dari beberapa kamera harus ditampilkan.
Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).
Buat kesan di lokasi cerah atau semi luar ruangan. Layar (3000 cd/m2) kecerahan tinggi ini sempurna untuk menarik perhatian di area luas dan sibuk dengan kecerahan sekitar yang tinggi.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Aksesori
Lain-lain
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.