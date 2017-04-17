QuadViewer. Memainkan empat sumber sinyal di dalam satu layar.

Ubah satu Layar Profesional Philips menjadi videowall 2x2 bebas bezel. Hubungkan 4 sumber independen, dan Anda akan bisa menayangkan lebih dari satu saluran sekaligus. Cukup tentukan di zona mana konten akan ditayangkan. Cocok untuk ruangan kontrol siaran, di mana siaran dari beberapa kamera harus ditampilkan.