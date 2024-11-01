    75BDL3052E/00

    Layar interaktif untuk edukasi

    Maksimalkan interaksi dan ciptakan kolaborasi hingga 20 titik sentuh dengan layar sentuh Philips E-Line. Didukung Android dan dilengkapi kaca antisilau yang kokoh, layar ini tahan terhadap penggunaan harian yang berat di ruang kelas.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Layar interaktif untuk edukasi

    Dilengkapi teknologi multisentuh

    • 75"
    • Didukung Android
    • Multisentuh
    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

    Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.

    Teknologi multi-sentuh yang mampu mendeteksi 20 titik sentuh

    Ciptakan pengalaman interaktif tak terlupakan yang mendeteksi hingga 20 titik sentuh secara bersamaan. Cocok untuk aplikasi kolaboratif dan kompetitif, layar ini menghubungkan audiens dengan berbagi konten—pilihan sempurna untuk lingkungan pendidikan, tempat umum, perkantoran, perhotelan, dan ritel. Panel sentuh ini sesuai untuk HID sehingga memudahkan operasi plug-and-play.

    Mode papan tulis bawaan

    Buat kolaborasi makin lancar dengan mode papan tulis. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengubah layar Anda menjadi kanvas kosong yang dapat digambar oleh beberapa pengguna dengan tangan atau spidol layar khusus. Seluruh konten di layar dapat disimpan untuk memudahkan pencetakan atau berbagi file.

    Permukaan Layar

    Anti-silau, anti-reflektif, anti-sidik jari, kekerasan 7 MoH.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      189.3  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      74.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,4296 (H) x 0,4296 (V)[mm]
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Warna tampilan
      1,07 B
      Kecerahan (dengan lapisan pelindung)
      380  cd/m²
      Kecerahan (tanpa lapisan pelindung)
      410  cd/m²
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Teknologi panel
      ADS
      Sistem operasi
      Android 8,0
      Resolusi UI OS
      1.920 x 1080 @ 60 Hz

    • Konektivitas

      Output audio
      Mini Jack 3,5 mm (x1)
      Input video
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      • USB 2.0 (x4)
      • USB-C (hingga 65W)
      Input audio
      Mini jack 3,5 mm (x1)
      Koneksi lain
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B (x3)
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      Lanskap (18/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      • AC Out
      • Smart Insert
      Kemudahan lain
      Gagang pengangkat
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x15 W

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
      Konsumsi (Khas)
      155  W
      Konsumsi (Maks.)
      400 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 720 x 400, 70Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 640 x 480, 60,67,75Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 x 100 mm, 6 x M4L6
      Lebar yang Ditetapkan
      1715,5  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      1007,6  milimeter
      Berat
      55.77  kg
      Panjang yang Ditetapkan
      101,5 mm (D_Maks)/79,2 mm (D_Braketdinding)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      67,54  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      39.67  inci
      Pemasangan di dinding
      600 x 400 mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.99(D_Max)/3.12(D_Wallmount)  inci
      Lebar bezel
      17,8 mm (T/R/L) x 31,7 mm (B)

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      67,60  kg
      Produk dengan kemasan (lb)
      149,03  lb
      Produk tanpa dudukan (kg)
      55,77  kg
      Produk tanpa dudukan (lb)
      122,95  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20~60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% (tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Pemutar Internal

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memori
      3GB DDR3
      Penyimpanan
      16GB EMMC

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Kain pembersih (x1)
      • Kabel HDMI (3 m) (x1)
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Logo Philips (x1)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel daisy chain RS232 (x1)
      • Pena Sentuh (x2)
      • Kabel USB A ke B (3 m) (x1)
      • Kabel RS232
      • Kabel daya AC
      • Klip kabel (x3)
      • Tutup sakelar AC& Sekrup x1
      • Kabel DVI-D
      • Tutup USB dan sekrup
      Aksesori opsional
      Dongle Interact

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Belanda
      • Denmark
      • Indonesia
      • Prancis
      • Finlandia
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Norwegia
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Spanyol
      • Swedia
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Jaminan
      Garansi 5 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      Sentuhan inframerah 0-gap
      Titik sentuh
      20 titik sentuh simultan
      Plug and play
      Sesuai untuk HID
      Kaca pelindung
      • Anti-Silau
      • Kaca pengaman kokoh 7MOHS

