Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan

Tetap terlihat sepanjang hari dengan layar supercerah Philips H-Line. Kejernihan dan kontras yang mengagumkan menjadikannya solusi nan sempurna untuk menampilkan konten menarik di jendela dan lokasi yang lebih terang. Cocok digunakan di bandara, pusat perbelanjaan, dan banyak lagi.