75BDL4003H/02
Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan
Tetap terlihat sepanjang hari dengan layar supercerah Philips H-Line. Kejernihan dan kontras yang mengagumkan menjadikannya solusi nan sempurna untuk menampilkan konten menarik di jendela dan lokasi yang lebih terang. Cocok digunakan di bandara, pusat perbelanjaan, dan banyak lagi.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.
Manajemen termal yang disempurnakan, panel High TNI Liquid Crystal, dan sensor termal bawaan untuk menghadapi suhu sekitar yang tinggi. Kecerahan layar hingga 2.500 cd/m² untuk kondisi pencahayaan sekitar yang tinggi. Polarizer layar kompatibel dengan kacamata polarisasi untuk visibilitas konten yang lebih baik.
Layar digital dengan kecerahan tinggi dan menghadap ke jalan akan menarik perhatian dalam segala kondisi pencahayaan, meningkatkan eksposur toko, dan menarik pelanggan. Kecerahan spektakuler hingga 3.000 cd/m² menjamin visibilitas tinggi dan kualitas gambar yang jelas, bahkan dalam kondisi pencahayaan sekitar yang ekstrem.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Aksesori
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