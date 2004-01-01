    75HFL6214U/12

    Dirancang untuk dunia yang bergerak cepat, MediaSuite memberikan konektivitas canggih dan setelan konfigurasi yang praktis. Berkemampuan Chromecast sehingga streaming lebih cepat dan mudah, sementara Android™ dan Google Play Store menghadirkan kemungkinan tak terbatas.

    Konektivitas lebih pintar

    Dengan Chromecast dan Netflix bawaan

    • MediaSuite 75"
    • didukung oleh Android™

    Pembaruan Android memberikan fungsionalitas terbaru

    Layar Profesional Philips yang didukung oleh Android ini cepat, praktis, dan mudah digunakan. Layar dioptimalkan untuk aplikasi Android native dan juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Pembaruan otomatis memastikan aplikasi selalu terkini.

    Chromecast™ bawaan untuk berbagi konten dengan mudah

    Memungkinkan casting film, presentasi, dan lainnya secara instan dan aman dari perangkat cerdas (ponsel, laptop, tablet) dalam resolusi hingga 4K. Chromecast hemat biaya, tidak memerlukan perangkat keras tambahan, dan aman untuk penggunaan profesional. Pengguna cukup mengetuk ikon Chromecast di perangkat cerdas untuk mulai streaming konten dari ribuan aplikasi berkemampuan cast, dan perangkat cerdas berfungsi sebagai remote control.

    Akses Google Play Store untuk aplikasi dan media

    Akses penuh ke seluruh Google Play Store memudahkan Anda menambahkan aplikasi, game, musik, film, dan lainnya ke Philips Professional Display Anda. Alat bisnis baru dan opsi hiburan ekstra ditambahkan ke katalog setiap harinya, memastikan Anda selalu punya akses ke tren global terbaru.

    UI yang dapat disesuaikan untuk logo dan warna kustom

    Philips MediaSuite menghadirkan antarmuka pengguna (UI) yang jernih dan mudah dinavigasi yang dapat disesuaikan dengan brand Anda. Tambahkan logo dan warna dengan mudah ke bilah pencarian untuk meningkatkan kehadiran brand.

    Menginstal dan mengelola aplikasi dari jauh dengan AppControl

    Dapatkan kontrol penuh dan terpusat untuk aplikasi yang diinstal di Layar Profesional Philips Anda. AppControl memungkinkan Anda menginstal, menghapus, dan mengelola aplikasi di Layar tertentu atau di seluruh jaringan sehingga Anda dapat menawarkan pengalaman eksklusif bagi tamu dan pelanggan, berapa pun layar yang Anda kelola.

    Operasikan, pantau, dan pelihara dengan CMND & Control

    Jalankan jaringan layar melalui koneksi lokal (LAN atau RF). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti memperbarui perangkat lunak dan pengaturan serta memantau status tampilan. Dengan satu TV atau lebih, CMND & Control memudahkan pengaturan perangkat Anda.

    Ciptakan pengalaman khusus dengan CMND & Check-in

    Buat pengunjung merasa nyaman. CMND & Check-in memungkinkan Anda menggunakan informasi individu, seperti nama dan bahasa yang digunakan, untuk menciptakan pengalaman yang eksklusif. Anda dapat menambahkan sentuhan khusus untuk tamu hotel, mempersingkat proses penagihan, atau menawarkan beberapa paket saluran.

    Netflix terintegrasi dengan tombol remote khusus

    Akses Netflix terintegrasi menjadikan pengalaman menonton film dan acara terbaru dari akun Anda lebih mudah, cepat, dan nyaman. Tidak perlu pemutar eksternal atau TV satelit, sehingga mengurangi biaya operasional dan pemasangan tetap rapi, sekaligus memberikan tampilan yang modern. Tombol khusus Netflix pada remote menyediakan akses instan untuk kegunaan yang efisien. Syarat dan ketentuan berlaku untuk aktivasi Netflix.

    Asisten Google™ memungkinkan kontrol yang lebih cepat dan pintar

    Kontrol suara dan jawaban yang lebih cepat hadir berkat remote control berkemampuan Asisten Google™ opsional (22AV2025B/00). Buka YouTube. Tambah volume. Putar lagu favorit, dan dapatkan semua info yang Anda perlukan seperti kabar cuaca, agenda kegiatan, bahkan terjemahan ucapan dalam sekejap. Dengan Asisten Google™, kemungkinan jadi tak terbatas.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (inci)
      75  inci
      Ukuran layar diagonal (metrik)
      189  cm
      Layar
      LED Ultra HD 4K
      Resolusi panel
      3840x2160p
      Kecerahan
      400  cd/m²

    • Resolusi Layar yang Didukung

      HDMI
      Hingga 3840x2160p@60Hz
      Tuner
      • Lainnya: hingga 1920x1080p@60Hz
      • T2 HEVC: hingga 3840x2160@60Hz
      USB, LAN
      • HEVC: hingga 3840x2160@60Hz
      • Lainnya: hingga 1920x1080p@60Hz

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (hingga 2160p60)
      TV Analog
      PAL
      Pemutaran IP
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • Saluran Aplikasi OTT

    • TV Android

      OS
      Android TV™ 9 (Pie)
      Aplikasi bawaan
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Store*
      • Google Play Movies
      • Google Play Games
      • YouTube Music
      Ukuran memori (Flash)
      16GB*

    • Fitur Perhotelan

      Mode hotel
      • Kontrol Pengaturan Menghidupkan
      • Batasan volume
      • Kunci Menu Instalasi
      • Kunci menu
      • Kunci Kontrol Joystick
      • Mode Penjara
      Kontrol daya
      • Mode Mulai Cepat
      • Fitur MENYALA Otomatis
      • Fitur MATI Otomatis
      Merek Anda
      • Layar Awal yang Dapat Disesuaikan
      • Aplikasi Sambutan yang Dapat Disesuaikan
      • Nama Lokasi (ID Geoname)
      • CMND&Create
      • Dasbor Kustom (HTML&APK)
      CMND&Control
      • Editor Saluran Offline
      • Editor Pengaturan Offline
      • Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF
      • Manajemen grup TV
      • Pembaruan Lokal dengan USB
      • Kloning Awal Instan
      Kontrol
      • AppControl
      • Kontrol TV Android Native JEDI
      • JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT
      • Protokol Serial Xpress
      • Crestron Terhubung
      • Joystick
      DRM Interaktif
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Perolehan pendapatan
      MyChoice
      Remote Control
      • Deteksi Baterai Lemah
      • Kunci Pintu Baterai RC
      CMND&Check-in
      • Nama Tamu
      • Bahasa Tamu
      • Pesan
      • Tagihan di TV
      • Checkout Cepat
      Berbagi
      • Berkemampuan Chromecast Ultra
      • Berbagi dengan Aman
      • Pembagian yang Dikelola Jaringan
      Mudah
      • Asisten Google*
      • Login Akun Google
      • Ramalan Cuaca
      • >Mendukung 40 Bahasa Menu
      • Jam dalam mode NONAKTIF
      • TV Bertema
      • Alarm Bangun Tidur
      • Timer Tidur

    • Fitur kesehatan

      Kontrol
      • Multi-Remote Control
      • Kompatibel dengan sistem panggil perawat
      Mudah
      • TalkBack
      • Fungsi senyap independen pada speaker utama
      Pengaman
      • Isolasi ganda kelas II
      • Penghambat api

    • Multimedia

      Pemutaran video yang didukung
      • Format: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Format: AVI, MKV
      • VP9
      Format musik yang didukung
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hingga v9.2)
      • WMA-PRO (v9 dan v10)
      Format teks yang didukung
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Format gambar yang didukung
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Audio

      Daya output suara
      20 (2x10)  W
      Out speaker kamar mandi
      1,5W Mono 8Ohm
      Speaker
      • 2,0
      • Ke arah bawah
      Fitur Suara
      • DTS-HD
      • Kompatibel dengan Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • Daya

      Stopkontak
      AC 220-240V; 50-60Hz
      Suhu sekitar
      0 °C hingga 40 °C
      Penggunaan daya siaga
      <0,3 W
      Kelas Label Energi
      E
      Daya Label Energi Eu
      105  W
      Fitur Hemat Daya
      • Mode Eco
      • Timer mati otomatis
      • Sensor cahaya
      Nomor registrasi EPREL
      943619

    • Aksesori

      Termasuk
      • RC higienis 22AV2226A
      • 2x Baterai AA
      • Kabel Listrik
      • Pamflet Garansi
      • Brosur Legal dan Keselamatan
      Opsional
      • RC Mudah 22AV1601B/12
      • Jam Eksternal 22AV1860A/12
      • Modem Kabel DOCSIS 22AV1970A
      • RC Pengaturan 22AV9574A/12
      • Dudukan meja VESA PPDS

    • Konektivitas Nirkabel

      LAN Nirkabel
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • Koneksi di Bawah

      Antena
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      Kontrol Eksternal
      RJ-48
      Out speaker kamar mandi
      Jack-Mini
      Daya eksternal
      12 V, maks. 1,5A

    • Sisi Konektivitas

      Slot Antarmuka Umum
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
      Keluaran headphone
      Jack-Mini
      USB1
      USB 3.0

    • Peningkatan Konektivitas

      RJ48
      • IR-In/Out
      • Antarmuka Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Pemutaran satu sentuhan
      • Sistem Siaga
      • RC pass-through
      • kontrol audio sistem
      HDMI
      • ARC (semua port)
      • Pilihan Input Otomatis

    • Desain

      Warna
      Abu-abu Antrasit
      Bahan
      Bingkai aluminium

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1670  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      960  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      68/83  milimeter
      Berat produk
      32,3  kg
      Kompatibel untuk pemasangan dinding
      • 300 x 300 mm
      • M8

    • Netflix: Syarat dan ketentuan khusus berlaku yang harus disetujui dan diterapkan agar dapat mengaktifkan aplikasi.
    • Google Cast memerlukan akses ke server Google.
    • Ketersediaan Asisten Google tergantung pada pengaturan Negara dan Bahasa. Untuk menggunakan Asisten Google, remote control dengan fungsi suara harus digunakan.
    • Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
    • Philips tidak menjamin ketersediaan atau keberlanjutan fungsi yang benar dari apl.
    • Memori kosong yang sebenarnya mungkin lebih sedikit dikarenakan prakonfigurasi perangkat
    • Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
    • Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
    • Android, Google Play, dan Chromecast adalah merek dagang milik Google LLC
