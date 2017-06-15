Cari istilah

ID
EN
  • Merasa aman saat mengemudi Merasa aman saat mengemudi Merasa aman saat mengemudi

    Xenon Standard Bola lampu depan

    85122C1

    Merasa aman saat mengemudi

    Philips Xenon Standard disediakan sebagai pengganti lampu yang rusak. Kualitas dan kinerjanya setara dengan bohlam orisinal

    See all benefits

    Xenon Standard Bola lampu depan

    Produk serupa

    See all Lampu depan
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Merasa aman saat mengemudi

    Kualitas orisinal

    • Jenis lampu: D2S
    • 85 V, 35 W
    • Standar
    • Jumlah bola lampu: 1
    Xenon Standard adalah pilihan lampu pengganti berkualitas orisinal

    Xenon Standard adalah pilihan lampu pengganti berkualitas orisinal

    Philips Xenon Standard menawarkan kinerja lampu berkualitas orisinal seperti pada mobil baru. Kualitas bohlam ini didukung oleh semua produsen besar mobil.

    Mematuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi

    Mematuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi

    Philips Automotive dikhususkan untuk memproduksi produk dan layanan terbaik di pasar Pabrikan Peralatan Orisinal serta di pasar purnajual. Produk-produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan diuji dengan spesifikasi tertinggi guna memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi para pelanggan. Seluruh proses produksi kami diuji secara cermat, dikendalikan, dan bersertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) sesuai persyaratan tertinggi ECE.

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

    Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

    Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

    Lampu-lampu kami kerap mendapat pujian dari para pakar otomotif.

    Cahaya kuat dari bohlam Xenon HID menawarkan keselamatan maksimal

    Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. *dibandingkan lampu halogen standar

    Philips adalah pilihan produsen mobil terkemuka.

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern - Philips adalah pencipta teknologi Xenon HID. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

    Spesifikasi Teknis

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      P32d-2
      Nama resmi
      D2S
      Pengesahan ECE
      YA
      Penandaan ECE
      E1 03V
      Produk
      Xenon Standard
      Teknologi
      Xenon
      Jenis
      D2S

    • Masa pakai

      Masa pakai
      B3/Tc = 1500/2500

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      3400 ±250
      Suhu warna
      4200

    • Karakteristik listrik

      Watt
      35  W
      Voltase
      85  volt

    • Informasi pemesanan

      Kode pemesanan
      47295394

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    • Dibandingkan bohlam halogen standar
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.