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Ultinon HID 6000KBola lampu depan

85122WXX2

Mengemudi dengan bergaya

Philips Ultinon HID (WX) adalah bohlam Xenon HID cahaya putih 6000K yang akan membuat Anda semakin bergaya di jalan

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Peningkatan langsung ke lampu sorot putih 6000K

Mengemudi dengan bergaya

  • Jenis lampu: D2S

  • Kemasan berisi: 2

  • 85 V, 35 W

Ultinon HID (WX) adalah peningkatan pada lampu depan Xenon

Lampu Philips Ultinon HID (WX) dirancang untuk pengemudi yang menginginkan efek gaya memukau untuk mobil mereka. Cahaya putih terang 6000K menjadikan mobil terlihat sungguh menawan dibandingkan mobil-mobil lainnya.

Cahaya kuat dari bohlam Xenon HID menawarkan keselamatan maksimal

Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. *dibandingkan lampu halogen standar

Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam