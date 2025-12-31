2 year warranty
85126SYS1
Kami peduli akan keselamatan Anda - dijamin
Lampu Philips LongerLife Xenon bergaransi 4 tahun. Cukup daftarkan pembelian Anda secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda selama 3 tahun secara gratis. Dijamin aman selama 7 tahun ke depan.
Jenis lampu: D2R
85 V, 35 W
Jumlah bola lampu: 1
Lampu Philips LongerLife Xenon memberikan kualitas dan keamanan terbaik. Sejak tanggal pembelian, Anda akan otomatis menerima garansi 4 tahun secara gratis.
Lampu Xenon LongerLife memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan lampu Philips Xenon lainnya. Bahkan, agar Anda merasa lebih aman, tersedia garansi ekstra 3 tahun yang dapat diklaim secara gratis. Cukup daftar di https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty dan ikuti 3 langkah sederhana berikut: 1. Pastikan Anda telah membeli produk Philips yang asli dan memastikan stiker sertifikat keaslian yang terdapat pada kemasan produk. 2. Setelah diperiksa, lengkapi formulir pendaftaran secara online dan berikan bukti pembelian Anda. 3. Cetak dan simpan sertifikat garansi 7 tahun Anda.
Kaca kuarsa UV lebih kuat daripada kaca keras dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran sehingga bebas dari risiko meledak. Lampu kaca kuarsa Philips mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Berkat kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca kuarsa UV mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang.
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