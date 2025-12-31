Cukup daftar secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda

Lampu Xenon LongerLife memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan lampu Philips Xenon lainnya. Bahkan, agar Anda merasa lebih aman, tersedia garansi ekstra 3 tahun yang dapat diklaim secara gratis. Cukup daftar di https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty dan ikuti 3 langkah sederhana berikut: 1. Pastikan Anda telah membeli produk Philips yang asli dan memastikan stiker sertifikat keaslian yang terdapat pada kemasan produk. 2. Setelah diperiksa, lengkapi formulir pendaftaran secara online dan berikan bukti pembelian Anda. 3. Cetak dan simpan sertifikat garansi 7 tahun Anda.