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  • Foto produk tunggal
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto keunggulan emosional
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Xenon LongerLifeGaransi Xenon

85126SYS1

Kami peduli akan keselamatan Anda - dijamin

Lampu Philips LongerLife Xenon bergaransi 4 tahun. Cukup daftarkan pembelian Anda secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda selama 3 tahun secara gratis. Dijamin aman selama 7 tahun ke depan.

Lihat semua manfaat

Perpanjang masa garansi 4 tahun Anda menjadi 7 tahun lewat 3 langkah mudah

Kami peduli akan keselamatan Anda - dijamin

  • Jenis lampu: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Jumlah bola lampu: 1

Lampu Xenon LongerLife memiliki garansi 4 tahun gratis.

Lampu Xenon LongerLife memiliki garansi 4 tahun gratis.

Lampu Philips LongerLife Xenon memberikan kualitas dan keamanan terbaik. Sejak tanggal pembelian, Anda akan otomatis menerima garansi 4 tahun secara gratis.

Cukup daftar secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda

Cukup daftar secara online untuk memperpanjang masa garansi Anda

Lampu Xenon LongerLife memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan lampu Philips Xenon lainnya. Bahkan, agar Anda merasa lebih aman, tersedia garansi ekstra 3 tahun yang dapat diklaim secara gratis. Cukup daftar di https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty dan ikuti 3 langkah sederhana berikut: 1. Pastikan Anda telah membeli produk Philips yang asli dan memastikan stiker sertifikat keaslian yang terdapat pada kemasan produk. 2. Setelah diperiksa, lengkapi formulir pendaftaran secara online dan berikan bukti pembelian Anda. 3. Cetak dan simpan sertifikat garansi 7 tahun Anda.

Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

Kaca kuarsa UV lebih kuat daripada kaca keras dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran sehingga bebas dari risiko meledak. Lampu kaca kuarsa Philips mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Berkat kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca kuarsa UV mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang.

Spesifikasi Teknis

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