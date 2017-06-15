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  • Mengemudi dengan bergaya Mengemudi dengan bergaya Mengemudi dengan bergaya

    Ultinon HID 6000K Bola lampu depan

    85126WXX2

    Mengemudi dengan bergaya

    Philips Ultinon HID (WX) adalah bohlam Xenon HID cahaya putih 6000K yang akan membuat Anda semakin bergaya di jalan

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    Ultinon HID 6000K Bola lampu depan

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    Mengemudi dengan bergaya

    Peningkatan langsung ke lampu sorot putih 6000K

    • Jenis lampu: D2R
    • Kemasan berisi: 2
    • 85 V, 35 W
    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

    Ultinon HID (WX) adalah peningkatan pada lampu depan Xenon

    Lampu Philips Ultinon HID (WX) dirancang untuk pengemudi yang menginginkan efek gaya memukau untuk mobil mereka. Cahaya putih terang 6000K menjadikan mobil terlihat sungguh menawan dibandingkan mobil-mobil lainnya.

    Cahaya kuat dari bohlam Xenon HID menawarkan keselamatan maksimal

    Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. *dibandingkan lampu halogen standar

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Whiter light
      Fitur utama produk
      6000K

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      P32d-3
      Nama resmi
      D2R WX
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Penandaan ECE
      Tidak Ada
      Produk
      • Ultinon HID - WX
      • Ultinon HID (WX)
      • Ultinon HID 6000K
      Teknologi
      Xenon
      Jenis
      D2R

    • Masa pakai

      Masa pakai
      B3/Tc = 1000/1500

    • Karakteristik cahaya

      Output cahaya
      2100 ±250  lm
      Suhu warna
      5800  K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      35  W
      Voltase
      85  volt

    • Informasi pemesanan

      Kode pemesanan
      37346228

    • Data Kemasan

      Kemasan
      X2
      EAN1
      8727900373462
      EAN3
      8727900373479

    • Informasi produk dalam kemasan

      Lebar
      16  cm
      Tinggi
      7  cm
      Berat bersih per buah
      20,64  g
      Berat kotor per buah
      108  g
      Panjang
      12,5  cm
      Kuantitas Kemasan / MOQ
      10

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      35  cm
      Lebar
      17,5  cm
      Tinggi
      14  cm
      Berat kotor per buah
      1,15  kg

    Badge-D2C

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