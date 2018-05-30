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  • Cahaya dua kali lipat/variasi lebih banyak untuk kebutuhan khusus Cahaya dua kali lipat/variasi lebih banyak untuk kebutuhan khusus Cahaya dua kali lipat/variasi lebih banyak untuk kebutuhan khusus

    Ultinon HID Bola lampu depan

    85410WXX2

    Cahaya dua kali lipat/variasi lebih banyak untuk kebutuhan khusus

    Bohlam Ultinon HID adalah bohlam High Intensity Discharge yang berisikan perpaduan garam dan gas khusus termasuk Xenon.

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    Ultinon HID Bola lampu depan

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    Cahaya dua kali lipat/variasi lebih banyak untuk kebutuhan khusus

    • Jenis lampu: D1S
    • Kemasan berisi: 2
    • 85 V, 35 W
    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

    Ultinon HID (WX) adalah peningkatan pada lampu depan Xenon

    Lampu Philips Ultinon HID (WX) dirancang untuk pengemudi yang menginginkan efek gaya memukau untuk mobil mereka. Cahaya putih terang 6000K menjadikan mobil terlihat sungguh menawan dibandingkan mobil-mobil lainnya.

    Cahaya kuat dari bohlam Xenon HID menawarkan keselamatan maksimal

    Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. *dibandingkan lampu halogen standar

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Fitur utama produk
      6000K

    • Penjelasan produk

      Produk
      • Ultinon HID - WX
      • Ultinon HID

    • Masa pakai

      Masa pakai
      B3/Tc = 800/1500

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      2300  lm

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      85  volt
      Watt
      35  W
      Alas
      PK32d-2
      Keterangan
      D1S 6000K
      Produk
      WX

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      85410WXX2
      Kode pemesanan
      37328828

    • Data Kemasan

      Kemasan
      X2
      EAN1
      8727900373288
      EAN3
      8727900373295

    Badge-D2C

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