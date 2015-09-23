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  • Merasa aman saat mengemudi Merasa aman saat mengemudi Merasa aman saat mengemudi

    Xenon Vision Bohlam lampu depan mobil Xenon

    85415VIS1

    Merasa aman saat mengemudi

    Philips Xenon Vision dapat menggantikan satu lampu yang mati dan menyamakan warna dengan lampu yang masih menyala berkat teknologi penggantian satu lampu yang baru. Solusi lampu pengganti yang ideal dan ekonomis!

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    Xenon Vision Bohlam lampu depan mobil Xenon

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    Merasa aman saat mengemudi

    Ideal sebagai pengganti

    • Jenis lampu: D1S
    • 85 V, 35 W
    • Jumlah bola lampu: 1
    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips

    Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

    Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

    Lampu-lampu kami kerap mendapat penghargaan dari pakar otomotif

    Philips adalah penemu teknologi Xenon HID

    Philips adalah penemu teknologi Xenon HID

    Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) memberikan pencahayaan dua kali lebih terang sehingga Anda dapat berkendara lebih aman dalam segala kondisi. Faktanya, cahaya putih intens yang dihasilkan lampu Xenon HID mampu menyamai cahaya matahari. Penelitian telah menunjukkan bahwa lampu otomotif Xenon membantu pengemudi fokus di jalan dan mengenali penghalang dan rambu-rambu jalan lebih cepat daripada lampu biasa.

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Kaca kuarsa UV lebih kuat daripada kaca keras dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran sehingga bebas dari risiko meledak. Lampu kaca kuarsa Philips mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Berkat kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca kuarsa UV mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang.

    Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE

    Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

    Ganti lampu satu per satu

    Berkat teknologi penggantian satu lampu, Xenon Vision dapat menggantikan lampu yang mati satu per satu dan menyamakan warna dengan lampu yang masih menyala. Solusi lampu pengganti paling ekonomis!

    Xenon Vision menyamakan warna dengan lampu Xenon yang masih menyala

    Philips Xenon Vision dapat menggantikan satu lampu yang mati dan menyamakan warna dengan lampu yang masih menyala berkat teknologi penggantian satu lampu yang baru. Xenon Vision: solusi lampu pengganti yang sempurna.

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Bohlam kaca kuarsa adalah satu-satunya jenis bohlam yang dapat menahan kejutan termal. Jika bohlam panas terkena air dingin, yang dapat terjadi ketika berkendara dengan unit lampu depan yang rusak, bohlam tersebut akan tetap utuh.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Lebih banyak cahaya
      Fitur utama produk
      Ideal sebagai pengganti

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      PK32d-2
      Nama resmi
      D1S Vision
      Pengesahan ECE
      YA
      Produk
      Xenon Vision
      Teknologi
      Xenon
      Jenis
      D1S

    • Masa pakai

      Masa pakai
      2200 jam

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      3350 ±300  lm
      Suhu warna
      Hingga 4300 K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      35  W
      Voltase
      85  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      85415VIS1
      Kode pemesanan
      36489733

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      S1
      EAN1
       8727900364897 
      EAN3
       8727900364903 

    • Informasi produk dalam kemasan

      Lebar
      6,8  cm
      Tinggi
      14  cm
      Berat bersih per buah
      73,2  g
      Berat kotor per buah
      153,5  g
      Panjang
      12.5  cm
      Jumlah Kemasan
      1
      MOQ (untuk profesional)
      2

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      14,6  cm
      Lebar
      13,1  cm
      Tinggi
      14  cm
      Berat kotor per buah
      0,307  kg

    Badge-D2C

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