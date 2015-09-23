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Merasa aman saat mengemudi
Philips Xenon Vision dapat menggantikan satu lampu yang mati dan menyamakan warna dengan lampu yang masih menyala berkat teknologi penggantian satu lampu yang baru. Solusi lampu pengganti yang ideal dan ekonomis!See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips
Lampu-lampu kami kerap mendapat penghargaan dari pakar otomotif
Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) memberikan pencahayaan dua kali lebih terang sehingga Anda dapat berkendara lebih aman dalam segala kondisi. Faktanya, cahaya putih intens yang dihasilkan lampu Xenon HID mampu menyamai cahaya matahari. Penelitian telah menunjukkan bahwa lampu otomotif Xenon membantu pengemudi fokus di jalan dan mengenali penghalang dan rambu-rambu jalan lebih cepat daripada lampu biasa.
Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama
Kaca kuarsa UV lebih kuat daripada kaca keras dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran sehingga bebas dari risiko meledak. Lampu kaca kuarsa Philips mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Berkat kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca kuarsa UV mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang.
Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.
Berkat teknologi penggantian satu lampu, Xenon Vision dapat menggantikan lampu yang mati satu per satu dan menyamakan warna dengan lampu yang masih menyala. Solusi lampu pengganti paling ekonomis!
Philips Xenon Vision dapat menggantikan satu lampu yang mati dan menyamakan warna dengan lampu yang masih menyala berkat teknologi penggantian satu lampu yang baru. Xenon Vision: solusi lampu pengganti yang sempurna.
Bohlam kaca kuarsa adalah satu-satunya jenis bohlam yang dapat menahan kejutan termal. Jika bohlam panas terkena air dingin, yang dapat terjadi ketika berkendara dengan unit lampu depan yang rusak, bohlam tersebut akan tetap utuh.
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