Item lain dalam kotak
- Remote Control
- Baterai untuk remote control
- Panduan cepat
- Kabel RS232
- Kabel Daya AC
- Kabel HDMI
- Kabel sensor IR (1,8M)
86BDL4150D/00
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Layar UHD 4K dengan D-Line cepat yang profesional ini tampak mengagumkan. Kualitas gambar Philips yang luar biasa menjamin warna cerah dan kontras yang intens. Tayangkan konten dari berbagai sumber di dalam satu layar.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.
Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.
Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.
Ubah satu Layar Profesional Philips menjadi videowall 2x2 bebas bezel. Hubungkan 4 sumber independen, dan Anda akan bisa menayangkan lebih dari satu saluran sekaligus. Cukup tentukan di zona mana konten akan ditayangkan. Cocok untuk ruangan kontrol siaran, di mana siaran dari beberapa kamera harus ditampilkan.
Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.
Kontrol layar profesional Philips Anda melalui koneksi internet. OS Android terintegrasi (SoC) memungkinkan Anda menginstal aplikasi Android asli dan web langsung ke layar. Dilengkapi penjadwal sehingga aplikasi dan konten bisa diluncurkan sesuai waktu atau pengguna tertentu.
Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.
Hubungkan modul 4G/LTE dengan mudah ke Layar Philips Profesional Anda. Slot mPCIe terintegrasi memungkinkan layar berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan nirkabel yang sama. Sangat praktis jika layar diinstal di lokasi seperti bank atau bangunan pemerintahan, di mana akses ke jaringan lokal tidak dimungkinkan.
Pastikan Layar Profesional Philips bersistem operasi Android Anda menampilkan konten yang benar-bahkan ketika Anda tidak ada. Saat memutar konten melalui pemutar media yang tertanam, Anda dapat menyetel layar untuk mengambil cuplikan layar otomatis secara berkala. Cuplikan layar ini disimpan pada memori internal layar, dan bisa dikirimkan melalui email.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
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