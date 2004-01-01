Cari istilah

    Signage Solutions 86BDL6051C C-Line Display

    86BDL6051C/00

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions 86BDL6051C C-Line Display

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    Mode papan tulis bawaan

    Buat kolaborasi makin lancar dengan mode papan tulis. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengubah layar Anda menjadi kanvas kosong yang dapat digambar oleh beberapa pengguna dengan tangan atau spidol layar khusus. Seluruh konten di layar dapat disimpan untuk memudahkan pencetakan atau berbagi file.

