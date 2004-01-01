Mode papan tulis bawaan

Buat kolaborasi makin lancar dengan mode papan tulis. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengubah layar Anda menjadi kanvas kosong yang dapat digambar oleh beberapa pengguna dengan tangan atau spidol layar khusus. Seluruh konten di layar dapat disimpan untuk memudahkan pencetakan atau berbagi file.