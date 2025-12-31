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Dihentikan

MinicellsBaterai

8LR932P5B/59

Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi

Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Jalankan perangkat lebih lama, dengan baterai Alkaline.

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Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi

  • 5 unit

  • Alkalin

Andal untuk kinerja jangka panjang

Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.

Cocok untuk kunci remote control mobil, sistem pintu nirkunci

Cocok untuk kunci remote control mobil, sistem pintu nirkunci, perlengkapan fotografi, dan perangkat elektronik lainnya

Gunakan mitra logistik Green Eletron untuk membuang baterai

Gunakan mitra logistik Green Eletron untuk membuang baterai

Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 301.4 kB
  • 24 August 2026

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Penafian

  1. Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.