2 year warranty
Dihentikan
8LR932P5B/59
Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi
Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Jalankan perangkat lebih lama, dengan baterai Alkaline.
5 unit
Alkalin
Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.
Cocok untuk kunci remote control mobil, sistem pintu nirkunci, perlengkapan fotografi, dan perangkat elektronik lainnya
Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.
Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.