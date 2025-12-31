2 year warranty
9005WHVB1
Cara menjaga keamanan yang lebih menarik dibandingkan sebelumnya
Lampu Philips WhiteVision menambahkan tampilan Xenon putih yang intens ke lampu depan mobil Anda untuk pengalaman mengemudi premium. Kecerahan yang ditingkatkan dengan cahaya putih yang jauh lebih terang menjadikan WhiteVision kombinasi yang tepat antara gaya dan keselamatan.
Jenis lampu: HB3
Kemasan berisi: 1
12,8 V, 65 W
Dengan performa melampaui bohlam biru mobil lainnya di pasaran, lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan gaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna tinggi dan penutup putih bergaya, WhiteVision merupakan pengganti terbaik bagi lampu depan Anda. Teknologi coating generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.
WhiteVision memberi tampilan mobil berkelas pada lampu mobil Anda.
WhiteVision bersertifikat ECE dan merupakan lampu putih intens pertama yang sah digunakan di jalan raya. Lampu ini memberikan visibilitas terbaik tanpa mengorbankan keselamatan dan tanpa menyilaukan mobil di depan.
Ulasan
Dibandingkan lampu halogen standar
Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam