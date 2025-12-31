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WhiteVisionBola lampu depan&lt;br>

9005WHVB1

Cara menjaga keamanan yang lebih menarik dibandingkan sebelumnya

Lampu Philips WhiteVision menambahkan tampilan Xenon putih yang intens ke lampu depan mobil Anda untuk pengalaman mengemudi premium. Kecerahan yang ditingkatkan dengan cahaya putih yang jauh lebih terang menjadikan WhiteVision kombinasi yang tepat antara gaya dan keselamatan.

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Efek Xenon putih yang intens

Cara menjaga keamanan yang lebih menarik dibandingkan sebelumnya

  • Jenis lampu: HB3

  • Kemasan berisi: 1

  • 12,8 V, 65 W

Pengalaman mengemudi premium dengan efek Xenon putih yang intens

Dengan performa melampaui bohlam biru mobil lainnya di pasaran, lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan gaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna tinggi dan penutup putih bergaya, WhiteVision merupakan pengganti terbaik bagi lampu depan Anda. Teknologi coating generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.

Efek Xenon Putih untuk tampilan berkelas

WhiteVision memberi tampilan mobil berkelas pada lampu mobil Anda.

100% sah digunakan di jalan raya, 100% lampu putih intens

WhiteVision bersertifikat ECE dan merupakan lampu putih intens pertama yang sah digunakan di jalan raya. Lampu ini memberikan visibilitas terbaik tanpa mengorbankan keselamatan dan tanpa menyilaukan mobil di depan.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Dibandingkan lampu halogen standar

  2. Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam