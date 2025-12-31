Bohlam terbaik dengan masa pakai hingga 450 jam***

Kaca kuarsa Philips Diamond Precision kini diproduksi menggunakan teknik teranyar. Hasilnya, cahaya jadi lebih cerah sekaligus lebih tahan terhadap kejutan panas dan tekanan. Terlebih lagi, komposisi khusus yang terdiri atas gas mulia ini membuat filamen lebih awet. Artinya, pancaran cahayanya jadi lebih cerah dan masa pakai yang lebih lama, bahkan bisa jadi yang paling lama di dunia, yaitu hingga 450 jam (dibanding H7; H1: 350h).