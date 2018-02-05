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    Signage Solutions Layar D-Line

    98BDL4150D/00

    Nilai keseluruhan / 5
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    Layar UHD 4K dengan D-Line cepat yang profesional ini tampak mengagumkan. Kualitas gambar Philips yang luar biasa menjamin warna cerah dan kontras yang intens. Tayangkan konten dari berbagai sumber di dalam satu layar.

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    Signage Solutions Layar D-Line

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    Layar 24/7 cerdas dan cepat.

    • 98"
    • Didukung Android
    • 500cd/m²
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    QuadViewer. Memainkan empat sumber sinyal di dalam satu layar.

    QuadViewer. Memainkan empat sumber sinyal di dalam satu layar.

    Ubah satu Layar Profesional Philips menjadi videowall 2x2 bebas bezel. Hubungkan 4 sumber independen, dan Anda akan bisa menayangkan lebih dari satu saluran sekaligus. Cukup tentukan di zona mana konten akan ditayangkan. Cocok untuk ruangan kontrol siaran, di mana siaran dari beberapa kamera harus ditampilkan.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online

    Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online

    Android 7. Prosesor Android Khusus

    Kontrol layar profesional Philips Anda melalui koneksi internet. OS Android terintegrasi (SoC) memungkinkan Anda menginstal aplikasi Android asli dan web langsung ke layar. Dilengkapi penjadwal sehingga aplikasi dan konten bisa diluncurkan sesuai waktu atau pengguna tertentu.

    CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh

    Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

    Slot mPCIe terintegrasi untuk 4G/modul LTE opsional

    Hubungkan modul 4G/LTE dengan mudah ke Layar Philips Profesional Anda. Slot mPCIe terintegrasi memungkinkan layar berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan nirkabel yang sama. Sangat praktis jika layar diinstal di lokasi seperti bank atau bangunan pemerintahan, di mana akses ke jaringan lokal tidak dimungkinkan.

    Bukti Pemutaran untuk konten Android. Ketahui apa yang sedang diputar

    Pastikan Layar Profesional Philips bersistem operasi Android Anda menampilkan konten yang benar-bahkan ketika Anda tidak ada. Saat memutar konten melalui pemutar media yang tertanam, Anda dapat menyetel layar untuk mengambil cuplikan layar otomatis secara berkala. Cuplikan layar ini disimpan pada memori internal layar, dan bisa dikirimkan melalui email.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      247.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      97.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,5622 x 0,5622 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @60HZ
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1300:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      12  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Progressive scan
      Sistem operasi
      Android 7.1.2

    • Konektivitas

      Output audio
      • SPDIF
      • Jack 3,5mm
      • Koneksi speaker eksternal
      Input video
      • DVI-D
      • VGA (Analog D-Sub)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • Port Layar 2.1 (x1)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • OPS
      • Mikro USB (x1) (OTG)
      • USB 2.0
      • USB 3.0
      • mPCIe
      Keluaran video
      Port Layar 1.2 (x1)
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap
      • Potret
      Gambar dalam gambar
      PIP
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RJ45
      • RS232

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      520W+/-10%  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      Format video
      • 2160p, 30,50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 576p, 25, 50Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 480p, 30, 60Hz

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 x 200 mm
      Lebar yang Ditetapkan
      2193,2  milimeter
      Berat produk
      91,4  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      1248,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      88,3  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      86,35  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      49.14  inci
      Pemasangan di dinding
      800(H)X500(V) mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3,48  inci
      Lebar bezel
      16,0 (T/L/R/B)
      Berat produk (lb)
      201,50  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 %~ 80%(operasi),10%-90%(penyimpanan)  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WMV
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • WEBM
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Pemutar Internal

      CPU
      • Dual-Core Cortex-A72 @2GHz
      • Quad-Core Cortex-A53 @ 1,5GHz
      GPU
      ARM Mali-T864
      Memori
      4GB DDR3
      Penyimpanan
      64G eMMc
      Wi-Fi
      • 2T2R
      • 802.11 ac/a/b/g/n
      • WCT07R2201

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      • Kabel RS232
      • Kabel Daya AC
      • Kabel HDMI
      • Kabel sensor IR (1,8M)
      Aksesori Disertakan
      • kabel daisy-chain RS232
      • Penutup kartu SD

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Spanyol
      • Polandia
      • Turki
      • Rusia
      • Italia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • FCC, Kelas A

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Panduan cepat
    • Kabel RS232
    • Kabel Daya AC
    • Kabel HDMI
    • Kabel sensor IR (1,8M)
    Badge-D2C

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