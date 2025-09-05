AC2220/10
Pemurni udara supersenyap. Udara bersih, tanpa bising.
Nikmati udara yang bersih dan sehat di rumah dengan pemurni udara supersenyap kami. Alat ini mampu menghilangkan 99,97% alergen dan polutan dalam hitungan menit, dengan energi dan tingkat kebisingan yang rendah. Desain yang ramping dan kontrol pintar membuatnya hemat ruang dan mampu menunjang gaya hidup Anda dengan baik.See all benefits
Dengan daya filtrasi 420 m3/jam (CADR) yang kuat (1), alat ini dapat dengan mudah memurnikan udara ruangan hingga seluas 109 m2 dan membersihkan udara ruangan seluas 20 m2 kurang dari 7 menit (2).
Rasakan pengalaman penggunaan pemurni udara supersenyap kami dengan teknologi SilentWings. Terinspirasi dari cara terbang burung hantu yang senyap, desain baling-baling kipas kami memastikan pemurnian udara ruangan yang senyap, dengan tingkat kebisingan hanya 13 dB(A).
Filtrasi 3 lapis dari pra-filter, NanoProtect HEPA, dan Karbon Aktif mampu menangkap 99,97% partikel berukuran hingga 0,003 mikron (4)—lebih kecil dari virus terkecil!
Filter asli memastikan kinerja yang optimal hingga 3 tahun (5), bebas repot dan hemat biaya. Pemurni udara ini akan menghitung masa pakai filter dan memperingatkan Anda ketika filter perlu diganti.
Pilih jadwal Rutinitas Tidur anak untuk membersihkan udara secara menyeluruh sebelum anak Anda mulai tidur. Perangkat kemudian akan masuk ke Mode tidur yang senyap, sementara lampu tidur yang temaram tetap menyala. Anak merasa aman dalam gelap, orang tua pun merasa tenang sepanjang malam.
Perlindungan sepanjang hari bagi penderita alergi. Menghilangkan 99,99% tungau debu, serbuk sari, alergen dari hewan peliharaan, atau alergen dari spora jamur (6), pemicu alergi umum, atau alergen pemicu gejala demam (7). Bersertifikat ECARF aman bagi penderita alergi.
Menghilangkan 99,9% virus dan bakteri di udara. Diuji secara independen mampu menghilangkan virus influenza H1N1 (8) dan bakteri Staphylococcus (9).
Lapisan Karbon Aktif menghilangkan bau dan >95% polutan gas yang mengontaminasi udara dalam ruangan (10): NO2 dari industri dan polusi lalu lintas, Toluena atau VOC dari cat rumah, detergen, dan furnitur. Aman dan efektif: bebas ion, bahan kimia, atau polutan ozon.
Nikmati udara yang lebih bersih sekaligus hemat energi. Dengan daya maksimal, pemurni udara ini menggunakan daya hanya sebesar 28 W yang lebih rendah dibandingkan bohlam biasa.
Teknologi AeraSense mendeteksi polutan di udara sebanyak 1.000x per detik. Kualitas udara akan ditampilkan secara real-time di layar produk atau di aplikasi. Dalam Mode otomatis, perangkat akan mengatur kecepatan yang tepat secara pintar sesuai situasi.
Hubungkan pemurni udara dengan aplikasi Air+ untuk memantau kualitas udara di dalam dan luar ruangan, mengontrol dari jarak jauh, dan memberi perintah suara melalui Google dan Alexa. Pilih mode Auto+ di aplikasi untuk memanfaatkan teknologi AI yang menyesuaikan dengan rutinitas Anda. Minim bising dan hemat energi.
Pilih Bangun Tidur Segar untuk secara perlahan meningkatkan kecepatan pemurnian udara sebelum Anda bangun tidur. Pada malam hari, Waktu Tidur Segar membersihkan udara kamar Anda secara menyeluruh sebelum Anda tidur dan menyambut Anda dengan lampu tidur yang nyaman dan hangat.
