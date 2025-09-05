Cari istilah

    PureProtect Quiet 2200 Series Pemurni Udara Pintar

    AC2220/10

    Pemurni udara supersenyap. Udara bersih, tanpa bising.

    Nikmati udara yang bersih dan sehat di rumah dengan pemurni udara supersenyap kami. Alat ini mampu menghilangkan 99,97% alergen dan polutan dalam hitungan menit, dengan energi dan tingkat kebisingan yang rendah. Desain yang ramping dan kontrol pintar membuatnya hemat ruang dan mampu menunjang gaya hidup Anda dengan baik.

    PureProtect Quiet 2200 Series Pemurni Udara Pintar

    Pemurni udara supersenyap. Udara bersih, tanpa bising.

    Menangkap alergen dan polutan secara efektif.

    • Memurnikan udara ruangan seluas 109 m²
    • Pemurni udara supersenyap
    • Masa pakai filter 3 tahun
    • Laju udara bersih (CADR) 420 m3/jam
    • Filter Karbon Aktif & HEPA
    Dengan daya filtrasi 420 m3/jam (CADR) yang kuat (1), alat ini dapat dengan mudah memurnikan udara ruangan hingga seluas 109 m2 dan membersihkan udara ruangan seluas 20 m2 kurang dari 7 menit (2).

    Rasakan pengalaman penggunaan pemurni udara supersenyap kami dengan teknologi SilentWings. Terinspirasi dari cara terbang burung hantu yang senyap, desain baling-baling kipas kami memastikan pemurnian udara ruangan yang senyap, dengan tingkat kebisingan hanya 13 dB(A).

    Filtrasi 3 lapis dari pra-filter, NanoProtect HEPA, dan Karbon Aktif mampu menangkap 99,97% partikel berukuran hingga 0,003 mikron (4)—lebih kecil dari virus terkecil!

    Filter asli memastikan kinerja yang optimal hingga 3 tahun (5), bebas repot dan hemat biaya. Pemurni udara ini akan menghitung masa pakai filter dan memperingatkan Anda ketika filter perlu diganti.

    Pilih jadwal Rutinitas Tidur anak untuk membersihkan udara secara menyeluruh sebelum anak Anda mulai tidur. Perangkat kemudian akan masuk ke Mode tidur yang senyap, sementara lampu tidur yang temaram tetap menyala. Anak merasa aman dalam gelap, orang tua pun merasa tenang sepanjang malam.

    Perlindungan sepanjang hari bagi penderita alergi. Menghilangkan 99,99% tungau debu, serbuk sari, alergen dari hewan peliharaan, atau alergen dari spora jamur (6), pemicu alergi umum, atau alergen pemicu gejala demam (7). Bersertifikat ECARF aman bagi penderita alergi.

    Menghilangkan 99,9% virus dan bakteri di udara. Diuji secara independen mampu menghilangkan virus influenza H1N1 (8) dan bakteri Staphylococcus (9).

    Lapisan Karbon Aktif menghilangkan bau dan >95% polutan gas yang mengontaminasi udara dalam ruangan (10): NO2 dari industri dan polusi lalu lintas, Toluena atau VOC dari cat rumah, detergen, dan furnitur. Aman dan efektif: bebas ion, bahan kimia, atau polutan ozon.

    Nikmati udara yang lebih bersih sekaligus hemat energi. Dengan daya maksimal, pemurni udara ini menggunakan daya hanya sebesar 28 W yang lebih rendah dibandingkan bohlam biasa.

    Teknologi AeraSense mendeteksi polutan di udara sebanyak 1.000x per detik. Kualitas udara akan ditampilkan secara real-time di layar produk atau di aplikasi. Dalam Mode otomatis, perangkat akan mengatur kecepatan yang tepat secara pintar sesuai situasi.

    Hubungkan pemurni udara dengan aplikasi Air+ untuk memantau kualitas udara di dalam dan luar ruangan, mengontrol dari jarak jauh, dan memberi perintah suara melalui Google dan Alexa. Pilih mode Auto+ di aplikasi untuk memanfaatkan teknologi AI yang menyesuaikan dengan rutinitas Anda. Minim bising dan hemat energi.

    Pilih Bangun Tidur Segar untuk secara perlahan meningkatkan kecepatan pemurnian udara sebelum Anda bangun tidur. Pada malam hari, Waktu Tidur Segar membersihkan udara kamar Anda secara menyeluruh sebelum Anda tidur dan menyambut Anda dengan lampu tidur yang nyaman dan hangat.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Warna
      Arctic White
      Konektivitas internet
      Ya (aplikasi Air+)
      Kontrol suara
      Ya (Alexa, Google Home)

    • Spesifikasi Teknis

      Daya Maksimum
      28 W
      Sensor kualitas udara
      PM2.5
      Tingkat suara min.
      13 dB
      Tingkat suara maks.
      45 dB

    • Kinerja

      CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) (partikel, GB/T)
      420 m3/jam
      Lapisan filter
      HEPA, Karbon Aktif, Prafilter
      Penyaringan partikel
      99,97% berukuran 0,003 mikron
      Ukuran ruangan maks.
      109 m2

    • Kegunaan

      Panjang kabel
      1,5 m
      Penjadwal
      Ya (di aplikasi)
      Mode otomatis
      Ya
      Mode tidur
      Ya
      Pengaturan kecepatan
      Ya (5 tingkat)
      Peredupan layar otomatis
      Ya
      Lampu tidur ambien
      Ya
      Informasi kualitas udara
      Ring warna, angka
      Rekomendasi penggantian filter
      3 tahun

    • Fitur pengaman

      Kunci pengaman
      Ya

    • Efisiensi energi

      Tegangan
      100–240 V

    • Pemeliharaan

      Servis
      Garansi 2 tahun di seluruh dunia

    • Kompatibilitas

      Aksesori yang Disertakan 1
      FY2200/30

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (P x L x T)
      48,6 x 28,0 x 28,0 cm
      Berat produk
      4,1 kg
      Dimensi kemasan (P x L x T)
      54,0 x 34,8 x 34,8 cm
      Berat termasuk kemasan
      5,72 kg

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • (1) CADR diuji oleh laboratorium pihak ketiga bersertifikat sesuai dengan GB/T18801-2022
    • (2) Dihitung sesuai dengan standar NRCC-54013
    • (3) Tekanan suara, IEC 60704, pada jarak 1,5 m.
    • (4) Dari udara yang melewati filter, diuji sesuai DIN71460 dengan aerosol NaCl 0,003 μm dan 0,3 μm, lembaga iUTA
    • (5) Rata-rata terhitung. Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaannya
    • (6) Dari udara yang melewati filter, diuji dengan tungau debu rumah, serbuk sari pohon birch, dan alergen dari kucing sesuai dengan SOP 350.003 dari lembaga OFI Austria
    • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, ditulis oleh J. Bousquet dan sekitar 50 KOL lainnya, Allergy 2008: 63 (Supl. 86): 8–160
    • (8) Uji Tingkat Reduksi Mikroba oleh laboratorium eksternal, dengan influenza (H1N1) di ruangan uji seluas 30 m3, menggunakan mode turbo selama 1 jam
    • (9) Diuji sesuai GB21551.3-2010 dengan S. Albus, ruangan uji seluas 30 m3, 1 jam, Mode turbo, laboratorium pihak ketiga
    • (10) Pengujian di laboratorium GMT eksternal sesuai GB/T18801-2022 dengan TVOC, Toluena, dan NO2: Ruangan seluas 30 m3, Mode turbo selama 1 jam.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Seluruh hak cipta.

