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  • Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 6 mnt (1) Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 6 mnt (1) Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 6 mnt (1)

    3000I Series Pemurni Udara untuk Ruangan XL

    AC3033/10

    Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 6 mnt (1)

    Cukup tekan tombol sekali, pemurni udara akan menyaring virus, alergen, debu, atau polutan tak terlihat di rumah Anda. Rumah tetap bersih dan nyaman. Alat ini memurnikan dengan cepat dan efektif, dengan laju penyaluran udara bersih (CADR) 520 m³/jam.

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    3000I Series Pemurni Udara untuk Ruangan XL

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    Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 6 mnt (1)

    Menghilangkan 99,9% virus, alergen, dan polutan (3,4,7)

    • Memurnikan udara ruangan hingga 135 m²
    • CADR 520 m³/jam
    • Filter Karbon Aktif & HEPA
    • Terhubung dengan aplikasi Air+
    Aplikasi Philips Air+: solusi pintar untuk udara bersih

    Aplikasi Philips Air+: solusi pintar untuk udara bersih

    Aplikasi Air+ menghadirkan pengalaman pintar yang memastikan Anda menghirup udara bersih dan sehat. Aplikasi ini mendeteksi semua polutan di dalam dan luar ruangan serta otomatis menyesuaikan kinerja perangkat sehingga Anda tidak perlu repot mengaturnya secara manual. Dengan Air+, pegang kendali baik saat berada di dalam maupun di luar rumah. Beri instruksi dengan kontrol suara menggunakan Amazon Alexa atau Google Home (8)

    Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%

    Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%

    Menangkap aerosol, termasuk yang mungkin mengandung virus yang menjangkiti saluran pernapasan. Hasil pengujian independen oleh airmid healthgroup membuktikan bahwa alat ini mampu membasmi 99,9% virus dan aerosol di udara (3). Juga telah diuji untuk virus corona (5).

    Pemurnian udara cerdas berkat sensor pintar

    Pemurnian udara cerdas berkat sensor pintar

    Memindai udara 1.000x per detik untuk mendeteksi partikel halus. Melaporkan kualitas udara secara real-time dan memilih kecepatan yang sesuai secara cerdas (dalam mode otomatis).

    Diuji secara menyeluruh demi kualitas yang andal

    Diuji secara menyeluruh demi kualitas yang andal

    Pemurni udara Philips telah melalui 170 uji inspeksi wajib dan ketat sebelum dikirim dari pabrik. Alat ini juga telah menjalani uji ketahanan dan masa pakai untuk penggunaan 24/7 tanpa henti.

    Pengoperasian supersenyap dalam mode Tidur

    Pengoperasian supersenyap dalam mode Tidur

    Dalam mode Tidur, lampu layar akan meredup dan alat akan beroperasi nyaris tanpa suara selagi Anda tidur.

    Memurnikan udara ruangan hingga seluas 135 m2

    Memurnikan udara ruangan hingga seluas 135 m2

    Aliran udara yang disalurkan secara efektif dan menyeluruh ke setiap sudut ruangan dengan CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) 520 m3/jam. Udara di dalam ruangan pun bersih dan bebas bakteri, virus, serbuk sari, debu, bulu hewan peliharaan, tungau debu, gas berbahaya, bau, dan polutan lainnya. Memurnikan udara ruangan seluas 20 m2 hanya dalam 6 menit. (1)

    Hemat energi

    Hemat energi

    Dengan fitur hemat energi, pemurni udara ini memiliki daya operasi maks. 55 W, setara dengan satu bohlam standar.

    Tampilan kualitas udara

    Tampilan kualitas udara

    Ketahui kualitas udara di rumah Anda secara real-time dengan mudah. Layar alat ini akan menampilkan tingkat alergen, gas, dan PM2.5 dalam bentuk angka, disertai ring warna yang intuitif.

    Mendeteksi dan menghilangkan debu penyebab alergi pada malam hari (10)

    Mendeteksi dan menghilangkan debu penyebab alergi pada malam hari (10)

    Selain mode Tidur biasa, produk ini juga dilengkapi mode Tidur Anti-alergi khusus untuk melindungi Anda pada malam hari. Mode ini secara efektif mendeteksi debu penyebab alergi di udara dan mengalihkan perangkat ke kecepatan yang lebih tinggi sehingga menghasilkan udara hingga 40% lebih bersih sepanjang malam (11) - sekaligus tetap senyap.

    Filter yang tahan lama dengan indikator perubahan pintar

    Filter yang tahan lama dengan indikator perubahan pintar

    Masa pakai filter yang panjang berarti penghematan jangka panjang. Filter NanoProtect HEPA Philips membantu Anda menghemat biaya dalam jangka panjang dibandingkan pemurni udara terkemuka lainnya (14). Periksa indikator masa pakai filter di layar digital pemurni udara Anda untuk mengetahui waktu penggantian filter.

    Menghilangkan 99,97% partikel kecil tak kasat mata di udara (13)

    Menghilangkan 99,97% partikel kecil tak kasat mata di udara (13)

    Hanya pemurni udara Philips yang memiliki sistem penyaringan 3 lapis dengan NanoProtect HEPA, karbon aktif, dan prafilter yang mampu membasmi 99,97% partikel hingga yang berukuran 0,003 mikron (4). Teknologi NanoProtect HEPA tidak hanya menangkap polutan, tetapi juga menggunakan daya elektrostatis untuk menariknya sehingga mampu membersihkan udara 2x lebih efektif dibandingkan sistem filter HEPA H13 dengan konsumsi daya yang lebih rendah (12). Disertifikasi oleh European Center for Allergy Research Foundation.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Pemurni udara
      Teknologi
      NanoProtect HEPA
      Warna
      Putih, Abu-Abu
      Bahan Primer
      Plastik
      Bahan Sekunder
      Kain
      Konektivitas internet
      Ya
      Jangkauan Wi-Fi
      2,4 GHz
      Kontrol suara
      Alexa, Google Home

    • Spesifikasi Teknis

      Daya Maksimum
      55 W
      Sensor kualitas udara
      PM2.5, Alergen, Gas
      Tingkat suara min.
      15 dB(A)
      Tingkat suara maks.
      56 dB(A)

    • Kinerja

      CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) (partikel, GB/T)
      520 m³/jam
      Lapisan filter
      HEPA, Karbon Aktif, Prafilter
      Penyaringan partikel
      99,97% berukuran 0,003 mikron
      Ukuran ruangan maks.
      135 m2

    • Kegunaan

      Panjang kabel
      1,8 m
      Penjadwal
      Ya (di aplikasi)
      Mode otomatis
      Ya
      Mode tidur
      Ya
      Pengaturan kecepatan
      Ya (4 tingkat)
      Lampu tidur ambien
      Tidak
      Informasi kualitas udara
      Ring warna, angka
      Antarmuka
      Digital (sentuh)
      Rekomendasi penggantian filter
      3 tahun

    • Fitur pengaman

      Kunci pengaman
      Ya

    • Berat dan dimensi

      Tinggi Produk
      64,5 cm
      Berat Produk
      6,8 kg
      Lebar Produk
      29 cm
      Panjang Produk
      29 cm
      Panjang Kemasan
      35,5 cm
      Lebar Kemasan
      35,5 cm
      Tinggi Kemasan
      71,6 cm
      Berat Kemasan
      8,9 kg

    • Efisiensi energi

      Konsumsi daya saat siaga
      <2 W
      Tegangan
      220–240 V
      Frekuensi
      50/60 Hz

    • Pemeliharaan

      Jaminan
      2 tahun

    • Kompatibilitas

      Aksesori yang Disertakan 1
      Filter HEPA 3-in-1
      Aksesori Terkait 1
      FY3430

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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    • (1) Dari udara yang mengalir melalui filter, ini merupakan waktu teoretis untuk pembersihan satu kali yang dihitung dengan membagi Laju Penyaluran Udara Bersih (Clean Air Delivery Rate/CADR) 520 ㎥/jam dengan ukuran ruangan 48 ㎥ (dengan asumsi luas ruangan 20 ㎡ dan tinggi 2,4 m).
    • (2)CADR diuji oleh laboratorium pihak ketiga bersertifikat sesuai dengan GB/T18801-2015. Nilai CADR meningkat berkat peningkatan pada pengujian dan kendali mutu kami. Jika kemasan produk yang Anda terima bukan versi terbaru, Anda tidak perlu khawatir karena produk tersebut dijamin memenuhi spesifikasi yang lebih tinggi dari yang tercantum secara online.
    • (3)Diuji oleh Airmid Healthgroup Ltd. di dalam ruangan berukuran 28,5 m³ dengan influenza A(H1N1) di udara; reduksi diukur dalam mode Turbo setelah 10–20 menit. Pemurni udara saja tidak bisa melindungi Anda terhadap COVID-19, tetapi dapat mendukung perlindungan secara keseluruhan (EPA AS).
    • (4) Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA menurut DIN71460-1.
    • (5) Uji Tingkat Reduksi Mikroba di laboratorium eksternal dalam ruangan uji yang terkontaminasi aerosol avian coronavirus (IBV), dengan filter NanoProtect HEPA Philips.
    • (6) Rekomendasi masa pakai perangkat didasarkan pada penghitungan teoretis nilai regional rata-rata tahunan partikel udara berbahaya di luar ruangan dan penggunaan harian pemurni udara selama 16 jam dalam mode otomatis.
    • (7) Diuji pada media filter untuk efisiensi 1 lintasan dengan laju aliran udara 5,33 cm/detik, oleh lab pihak ketiga./Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji menurut JISB 9908-2016
    • (8) Ketersediaan Alexa dan Google Home bergantung pada lokasi Anda
    • (9) Tekanan suara rata-rata yang dihitung pada jarak 1,5 meter dari perangkat, berdasarkan pengukuran menurut IEC 60704. Tingkat tekanan suara bergantung pada konstruksi ruangan, dekorasi, serta posisi perangkat dan pendengar.
    • (10) Sebagaimana diuji dalam kondisi sebenarnya, dengan debu beterbangan di udara saat seseorang naik ke tempat tidur.
    • (11) Berdasarkan pengukuran CADR menurut GB/T-18801/2015 dengan perangkat yang beroperasi dalam mode Tidur dan mode Tidur Anti-alergi.
    • (12) Pemurni udara Philips memiliki Laju Penyaluran Udara Bersih (CADR) dan efisiensi energi yang lebih tinggi dengan filter NanoProtect HEPA dibandingkan filter HEPA H13, diuji menurut GB/T 18801
    • (13) Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh laboratorium pihak ketiga
    • (14) Penghematan berdasarkan masa pakai seumur hidup yang diiklankan untuk filter dan harga yang tertera di situs web merek atau peritel, Belanda, 21 Juni 2022.
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