Aplikasi Philips Air+: solusi pintar untuk udara bersih

Aplikasi Air+ menghadirkan pengalaman pintar yang memastikan Anda menghirup udara bersih dan sehat. Aplikasi ini mendeteksi semua polutan di dalam dan luar ruangan serta otomatis menyesuaikan kinerja perangkat sehingga Anda tidak perlu repot mengaturnya secara manual. Dengan Air+, pegang kendali baik saat berada di dalam maupun di luar rumah. Beri instruksi dengan kontrol suara menggunakan Amazon Alexa atau Google Home (8)