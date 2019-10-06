Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 6 mnt (1)
Cukup tekan tombol sekali, pemurni udara akan menyaring virus, alergen, debu, atau polutan tak terlihat di rumah Anda. Rumah tetap bersih dan nyaman. Alat ini memurnikan dengan cepat dan efektif, dengan laju penyaluran udara bersih (CADR) 520 m³/jam.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Membersihkan udara dalam waktu kurang dari 6 mnt (1)
Menghilangkan 99,9% virus, alergen, dan polutan (3,4,7)
Memurnikan udara ruangan hingga 135 m²
CADR 520 m³/jam
Filter Karbon Aktif & HEPA
Terhubung dengan aplikasi Air+
Aplikasi Philips Air+: solusi pintar untuk udara bersih
Aplikasi Air+ menghadirkan pengalaman pintar yang memastikan Anda menghirup udara bersih dan sehat. Aplikasi ini mendeteksi semua polutan di dalam dan luar ruangan serta otomatis menyesuaikan kinerja perangkat sehingga Anda tidak perlu repot mengaturnya secara manual. Dengan Air+, pegang kendali baik saat berada di dalam maupun di luar rumah. Beri instruksi dengan kontrol suara menggunakan Amazon Alexa atau Google Home (8)
Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%
Menangkap aerosol, termasuk yang mungkin mengandung virus yang menjangkiti saluran pernapasan. Hasil pengujian independen oleh airmid healthgroup membuktikan bahwa alat ini mampu membasmi 99,9% virus dan aerosol di udara (3). Juga telah diuji untuk virus corona (5).
Pemurnian udara cerdas berkat sensor pintar
Memindai udara 1.000x per detik untuk mendeteksi partikel halus. Melaporkan kualitas udara secara real-time dan memilih kecepatan yang sesuai secara cerdas (dalam mode otomatis).
Diuji secara menyeluruh demi kualitas yang andal
Pemurni udara Philips telah melalui 170 uji inspeksi wajib dan ketat sebelum dikirim dari pabrik. Alat ini juga telah menjalani uji ketahanan dan masa pakai untuk penggunaan 24/7 tanpa henti.
Pengoperasian supersenyap dalam mode Tidur
Dalam mode Tidur, lampu layar akan meredup dan alat akan beroperasi nyaris tanpa suara selagi Anda tidur.
Memurnikan udara ruangan hingga seluas 135 m2
Aliran udara yang disalurkan secara efektif dan menyeluruh ke setiap sudut ruangan dengan CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) 520 m3/jam. Udara di dalam ruangan pun bersih dan bebas bakteri, virus, serbuk sari, debu, bulu hewan peliharaan, tungau debu, gas berbahaya, bau, dan polutan lainnya. Memurnikan udara ruangan seluas 20 m2 hanya dalam 6 menit. (1)
Hemat energi
Dengan fitur hemat energi, pemurni udara ini memiliki daya operasi maks. 55 W, setara dengan satu bohlam standar.
Tampilan kualitas udara
Ketahui kualitas udara di rumah Anda secara real-time dengan mudah. Layar alat ini akan menampilkan tingkat alergen, gas, dan PM2.5 dalam bentuk angka, disertai ring warna yang intuitif.
Mendeteksi dan menghilangkan debu penyebab alergi pada malam hari (10)
Selain mode Tidur biasa, produk ini juga dilengkapi mode Tidur Anti-alergi khusus untuk melindungi Anda pada malam hari. Mode ini secara efektif mendeteksi debu penyebab alergi di udara dan mengalihkan perangkat ke kecepatan yang lebih tinggi sehingga menghasilkan udara hingga 40% lebih bersih sepanjang malam (11) - sekaligus tetap senyap.
Filter yang tahan lama dengan indikator perubahan pintar
Masa pakai filter yang panjang berarti penghematan jangka panjang. Filter NanoProtect HEPA Philips membantu Anda menghemat biaya dalam jangka panjang dibandingkan pemurni udara terkemuka lainnya (14). Periksa indikator masa pakai filter di layar digital pemurni udara Anda untuk mengetahui waktu penggantian filter.
Menghilangkan 99,97% partikel kecil tak kasat mata di udara (13)
Hanya pemurni udara Philips yang memiliki sistem penyaringan 3 lapis dengan NanoProtect HEPA, karbon aktif, dan prafilter yang mampu membasmi 99,97% partikel hingga yang berukuran 0,003 mikron (4). Teknologi NanoProtect HEPA tidak hanya menangkap polutan, tetapi juga menggunakan daya elektrostatis untuk menariknya sehingga mampu membersihkan udara 2x lebih efektif dibandingkan sistem filter HEPA H13 dengan konsumsi daya yang lebih rendah (12). Disertifikasi oleh European Center for Allergy Research Foundation.
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi Umum
Jenis Produk
Pemurni udara
Teknologi
NanoProtect HEPA
Warna
Putih, Abu-Abu
Bahan Primer
Plastik
Bahan Sekunder
Kain
Konektivitas internet
Ya
Jangkauan Wi-Fi
2,4 GHz
Kontrol suara
Alexa, Google Home
Spesifikasi Teknis
Daya Maksimum
55 W
Sensor kualitas udara
PM2.5, Alergen, Gas
Tingkat suara min.
15 dB(A)
Tingkat suara maks.
56 dB(A)
Kinerja
CADR (Laju Penyaluran Udara Bersih) (partikel, GB/T)
(1) Dari udara yang mengalir melalui filter, ini merupakan waktu teoretis untuk pembersihan satu kali yang dihitung dengan membagi Laju Penyaluran Udara Bersih (Clean Air Delivery Rate/CADR) 520 ㎥/jam dengan ukuran ruangan 48 ㎥ (dengan asumsi luas ruangan 20 ㎡ dan tinggi 2,4 m).
(2)CADR diuji oleh laboratorium pihak ketiga bersertifikat sesuai dengan GB/T18801-2015. Nilai CADR meningkat berkat peningkatan pada pengujian dan kendali mutu kami. Jika kemasan produk yang Anda terima bukan versi terbaru, Anda tidak perlu khawatir karena produk tersebut dijamin memenuhi spesifikasi yang lebih tinggi dari yang tercantum secara online.
(3)Diuji oleh Airmid Healthgroup Ltd. di dalam ruangan berukuran 28,5 m³ dengan influenza A(H1N1) di udara; reduksi diukur dalam mode Turbo setelah 10–20 menit. Pemurni udara saja tidak bisa melindungi Anda terhadap COVID-19, tetapi dapat mendukung perlindungan secara keseluruhan (EPA AS).
(4) Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA menurut DIN71460-1.
(5) Uji Tingkat Reduksi Mikroba di laboratorium eksternal dalam ruangan uji yang terkontaminasi aerosol avian coronavirus (IBV), dengan filter NanoProtect HEPA Philips.
(6) Rekomendasi masa pakai perangkat didasarkan pada penghitungan teoretis nilai regional rata-rata tahunan partikel udara berbahaya di luar ruangan dan penggunaan harian pemurni udara selama 16 jam dalam mode otomatis.
(7) Diuji pada media filter untuk efisiensi 1 lintasan dengan laju aliran udara 5,33 cm/detik, oleh lab pihak ketiga./Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji menurut JISB 9908-2016
(8) Ketersediaan Alexa dan Google Home bergantung pada lokasi Anda
(9) Tekanan suara rata-rata yang dihitung pada jarak 1,5 meter dari perangkat, berdasarkan pengukuran menurut IEC 60704. Tingkat tekanan suara bergantung pada konstruksi ruangan, dekorasi, serta posisi perangkat dan pendengar.
(10) Sebagaimana diuji dalam kondisi sebenarnya, dengan debu beterbangan di udara saat seseorang naik ke tempat tidur.
(11) Berdasarkan pengukuran CADR menurut GB/T-18801/2015 dengan perangkat yang beroperasi dalam mode Tidur dan mode Tidur Anti-alergi.
(12) Pemurni udara Philips memiliki Laju Penyaluran Udara Bersih (CADR) dan efisiensi energi yang lebih tinggi dengan filter NanoProtect HEPA dibandingkan filter HEPA H13, diuji menurut GB/T 18801
(13) Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh laboratorium pihak ketiga
(14) Penghematan berdasarkan masa pakai seumur hidup yang diiklankan untuk filter dan harga yang tertera di situs web merek atau peritel, Belanda, 21 Juni 2022.