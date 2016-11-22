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Dihentikan

Penjernih Udara

AC4012/00

4.5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Tidur yang lebih sehat, setiap saat

Dapatkan tidur yang lebih nyenyak dengan penjernih udara Philips. Mode khusus tidurnya dengan indikator yang redup akan membersihkan udara dari bakteri dan pemicu alergi tanpa suara bising. Fitur pemberitahuan perlindungan Udara Sehat selalu menjamin udara yang sehat untuk Anda.

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Penjernih udara dengan mode khusus saat Tidur

Tidur yang lebih sehat, setiap saat

  • CADR 160 m³/jam

  • Tingkat pembasmian PM2.5 >99%

Dengan sistem penyaringan canggih

Sistem penyaringan canggih menghilangkan zat-zat berbahaya dalam tiga tahapan: Pada tahap 1, pra-filter antibakteri menangkap partikel-partikel besar seperti rambut manusia. Pada tahap 2, filter dengan karbon aktif akan menghilangkan bau dan gas berbahaya secara efektif. Pada tahap 3, filter HEPA dengan lapisan antibakteri akan menyaring debu halus dan menghilangkan kuman dan jamur.

Sensor cerdas mengukur dan mengendalikan kualitas udara dalam ruangan

Sensor cerdas mengukur dan mengendalikan kualitas udara dalam ruangan

Sensor cerdas mengukur dan mengendalikan kualitas udara dalam ruangan

Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan kapan harus mengganti filter

Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan kapan harus mengganti filter

Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan yang tepat waktu tentang kapan filter harus diganti. Apabila filter tidak segera diganti, alat akan berhenti berfungsi sehingga alat tidak bekerja tanpa menghasilkan dampak, karena filternya penuh. Inilah jaminan udara sehat bagi Anda, setiap saat.

Spesifikasi Teknis

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4.5

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

22/11/2016

Australia

Australia

Great product

Bought this for my mother who has breathing problems. Since I use it, even I feel the difference in the air quality. I highly recommend theses products

Ulasan ini dibuat untuk AC4012/70 Air purifier

Ulasan ini dibuat untuk AC4012/70 Air purifier

25/10/2015

Singapore

Singapore

Easy to use

The features are simple but yet easy to use. Very helpful for old folks as they will be the main user at home.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AC4012/02 Air purifier

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AC4012/02 Air purifier

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Penafian

  1. Diuji oleh Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB/T18801-2008, asap rokok digunakan sebagai polutan partikel

  2. Diuji oleh SIMT dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB/T18801-2008 dan GB/T18883-2002, partikel yang bisa dihirup berukuran kurang dari 2,5um sebagai sampel polutan partikel dalam konsentrasi banyak, konsentrasi awal 5,0¡À0,5mg/m3, waktu pengujian 1 jam

  3. Diuji oleh Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032 sebagai bakteri pengujian