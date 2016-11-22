2 year warranty
Dihentikan
Tidur yang lebih sehat, setiap saat
Dapatkan tidur yang lebih nyenyak dengan penjernih udara Philips. Mode khusus tidurnya dengan indikator yang redup akan membersihkan udara dari bakteri dan pemicu alergi tanpa suara bising. Fitur pemberitahuan perlindungan Udara Sehat selalu menjamin udara yang sehat untuk Anda.
CADR 160 m³/jam
Tingkat pembasmian PM2.5 >99%
Sistem penyaringan canggih menghilangkan zat-zat berbahaya dalam tiga tahapan: Pada tahap 1, pra-filter antibakteri menangkap partikel-partikel besar seperti rambut manusia. Pada tahap 2, filter dengan karbon aktif akan menghilangkan bau dan gas berbahaya secara efektif. Pada tahap 3, filter HEPA dengan lapisan antibakteri akan menyaring debu halus dan menghilangkan kuman dan jamur.
Sensor cerdas mengukur dan mengendalikan kualitas udara dalam ruangan
Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan yang tepat waktu tentang kapan filter harus diganti. Apabila filter tidak segera diganti, alat akan berhenti berfungsi sehingga alat tidak bekerja tanpa menghasilkan dampak, karena filternya penuh. Inilah jaminan udara sehat bagi Anda, setiap saat.
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4.5
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Nico
22/11/2016
Australia
Great product
Bought this for my mother who has breathing problems. Since I use it, even I feel the difference in the air quality. I highly recommend theses products
Ulasan ini dibuat untuk AC4012/70 Air purifier
Ulasan ini dibuat untuk AC4012/70 Air purifier
Andrew
25/10/2015
Singapore
Easy to use
The features are simple but yet easy to use. Very helpful for old folks as they will be the main user at home.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AC4012/02 Air purifier
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AC4012/02 Air purifier
Diuji oleh Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB/T18801-2008, asap rokok digunakan sebagai polutan partikel
Diuji oleh SIMT dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB/T18801-2008 dan GB/T18883-2002, partikel yang bisa dihirup berukuran kurang dari 2,5um sebagai sampel polutan partikel dalam konsentrasi banyak, konsentrasi awal 5,0¡À0,5mg/m3, waktu pengujian 1 jam
Diuji oleh Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032 sebagai bakteri pengujian