Hiruplah udara sehat dengan penjernih udara Philips. Sistem penyaringnya yang canggih akan menyaring bakteri, pemicu alergi, dan zat-zat berbahaya. Fitur pemberitahuan perlindungan Udara Sehat selalu menjamin udara yang sehat untuk Anda.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Mode tidur akan membersihkan tanpa berisik dengan indikator yang tidak menyilaukan
Pembersih udara Philips ini bekerja tanpa berisik dengan lampu yang tidak menyilaukan, sehingga tidur Anda tidak akan terganggu. Pembersih udara akan beralih ke tingkat aktivitas rendah, sehingga kecepatan kipas, tingkat kebisingannya, dan konsumsi energinya diminimalkan.
Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan kapan harus mengganti filter
Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan yang tepat waktu tentang kapan filter harus diganti. Apabila filter tidak segera diganti, alat akan berhenti berfungsi sehingga alat tidak bekerja tanpa menghasilkan dampak, karena filternya penuh. Inilah jaminan udara sehat bagi Anda, setiap saat.
Kecepatan kipas 3 langkah memungkinkan Anda menyesuaikan aliran udara sesuai keinginan
Kecepatan kipas 3 langkah memungkinkan Anda menyesuaikan aliran udara sesuai keinginan.
Pengatur waktu 1/4/8 jam yang mudah disetel
Alat bekerja selama waktu yang ditentukan dan akan mati secara otomatis setelah waktu yang disetel berakhir.
Dengan sistem penyaringan canggih
Sistem penyaringan canggih menghilangkan zat-zat berbahaya dalam dua tahapan: Pada tahap 1, filter dengan karbon aktif akan berfungsi sebagai pra-filter untuk menangkap partikel-partikel besar seperti rambut manusia dan debu rumah biasa, serta menghilangkan bau dan gas berbahaya secara efektif. Pada tahap 2, filter HEPA akan menyaring debu halus, bakteri, dan alergen.
* Diuji oleh Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB/T18801-2008, asap rokok digunakan sebagai polutan partikel
** Diuji oleh SIMT dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB/T18801-2008 dan GB/T18883-2002, partikel yang bisa dihirup berukuran kurang dari 2,5um sebagai sampel polutan partikel dalam konsentrasi banyak, konsentrasi awal 5,0¡À0,5mg/m3, waktu pengujian 1 jam
*** Diuji oleh Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032 sebagai bakteri pengujian