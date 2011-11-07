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  • Tidur yang lebih sehat, setiap saat Tidur yang lebih sehat, setiap saat Tidur yang lebih sehat, setiap saat

    Penjernih Udara

    AC4025/00

    Tidur yang lebih sehat, setiap saat

    Hiruplah udara sehat dengan penjernih udara Philips. Sistem penyaringnya yang canggih akan menyaring bakteri, pemicu alergi, dan zat-zat berbahaya. Fitur pemberitahuan perlindungan Udara Sehat selalu menjamin udara yang sehat untuk Anda.

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    Penjernih Udara

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    Tidur yang lebih sehat, setiap saat

    Penjernih udara dengan mode khusus saat Tidur

    • CADR 147 m³/jam
    • Tingkat pembasmian PM2.5 >99%
    Mode tidur akan membersihkan tanpa berisik dengan indikator yang tidak menyilaukan

    Mode tidur akan membersihkan tanpa berisik dengan indikator yang tidak menyilaukan

    Pembersih udara Philips ini bekerja tanpa berisik dengan lampu yang tidak menyilaukan, sehingga tidur Anda tidak akan terganggu. Pembersih udara akan beralih ke tingkat aktivitas rendah, sehingga kecepatan kipas, tingkat kebisingannya, dan konsumsi energinya diminimalkan.

    Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan kapan harus mengganti filter

    Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan kapan harus mengganti filter

    Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan yang tepat waktu tentang kapan filter harus diganti. Apabila filter tidak segera diganti, alat akan berhenti berfungsi sehingga alat tidak bekerja tanpa menghasilkan dampak, karena filternya penuh. Inilah jaminan udara sehat bagi Anda, setiap saat.

    Kecepatan kipas 3 langkah memungkinkan Anda menyesuaikan aliran udara sesuai keinginan

    Kecepatan kipas 3 langkah memungkinkan Anda menyesuaikan aliran udara sesuai keinginan

    Kecepatan kipas 3 langkah memungkinkan Anda menyesuaikan aliran udara sesuai keinginan.

    Pengatur waktu 1/4/8 jam yang mudah disetel

    Pengatur waktu 1/4/8 jam yang mudah disetel

    Alat bekerja selama waktu yang ditentukan dan akan mati secara otomatis setelah waktu yang disetel berakhir.

    Dengan sistem penyaringan canggih

    Sistem penyaringan canggih menghilangkan zat-zat berbahaya dalam dua tahapan: Pada tahap 1, filter dengan karbon aktif akan berfungsi sebagai pra-filter untuk menangkap partikel-partikel besar seperti rambut manusia dan debu rumah biasa, serta menghilangkan bau dan gas berbahaya secara efektif. Pada tahap 2, filter HEPA akan menyaring debu halus, bakteri, dan alergen.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Bahan bodi utama
      Plastik ABS
      Tutup depan
      putih
      Pinggiran
      hijau

    • Data logistik

      Negara asal
      Cina
      EAN F box (Cina)
      69 4726540315 0
      12 NC (Cina)
      883 4025 00711
      12 NC (Hong Kong)
      883 4025 00450
      EAN F box (Hong Kong)
      87 1010356442 3

    • Interaktivitas

      Frekuensi
      50  Hz
      Voltase
      220-240  V
      Panjang kabel
      1.8  m
      Tingkat kebisingan
      36 (Tidur) - 54 (Kecepatan tertinggi)  dB
      Watt (Cina)
      30  W
      Watt (Hong Kong)
      36  W

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      4,5  kg
      Dimensi produk (P x L x T)
      333 x 186 x 510  mm
      Berat F-box (termasuk produk)
      6.1  kg
      Dimensi F-box (P x L x T)
      421 x 273 x 605  mm

    • Penggantian

      Filter AC
      AC4103
      Filter HEPA
      AC4104

    • Kinerja

      CADR (asap rokok)
      147 m³/jam**
      Menyaring PM2.5
      >99% ***
      Menyaring bakteri
      >99,9% ****

    Badge-D2C

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    • * Diuji oleh Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB/T18801-2008, asap rokok digunakan sebagai polutan partikel
    • ** Diuji oleh SIMT dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB/T18801-2008 dan GB/T18883-2002, partikel yang bisa dihirup berukuran kurang dari 2,5um sebagai sampel polutan partikel dalam konsentrasi banyak, konsentrasi awal 5,0¡À0,5mg/m3, waktu pengujian 1 jam
    • *** Diuji oleh Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) dalam ruangan 30m3 sesuai dengan GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032 sebagai bakteri pengujian
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