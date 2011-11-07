Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan kapan harus mengganti filter

Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan yang tepat waktu tentang kapan filter harus diganti. Apabila filter tidak segera diganti, alat akan berhenti berfungsi sehingga alat tidak bekerja tanpa menghasilkan dampak, karena filternya penuh. Inilah jaminan udara sehat bagi Anda, setiap saat.